¡Ö¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²Ä°¦¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡×Âç¿Í´éÉé¤±¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÎÏ¤ÈÃúÇ«¤Ê¼õ¤±Åú¤¨¤ÇÅ·ºÍ»ÒÌò¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿»ûÅÄ¿´¤¯¤ó¤â¡¢º£¤ä¤â¤¦16ºÐ¡£»ÒÌò»þÂå¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¡¢¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥­¥ê¥ê¤È¤·¤¿´éÎ©¤Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¼ÊÑ¤ï¤ê¤â¤·¤Æ¡¢¿ÈÄ¹¤Ï173cm¡£¡Öº£¤ÎËÍ¤Ï¥Ð¥¹¥±Éô¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶Ú¥È¥ì¤äÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬Âç¹¥¤­¡£Í§Ã£¤ÈÁû¤¤¤À¤ê¤â¤¹¤ë¤·¡¢¤â¤¦¥¯¥½¥¬¥­¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£Åß¤Ç¤âÈ¾Âµ¤ËÃ»¥Ñ¥ó¤Î¡¢¸µµ¤¤Ê¥Õ¥Ä¡¼¤ÎÃË»Ò¹â¹»À¸¤Ç¤¹