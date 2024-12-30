¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÇÆÈÁö¾õÂÖ¤ËÆþ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¼ó°Ì¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡£29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Ç¯ÆâºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤ë¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤È¤ÎÂè19Àá¤Ë¤â5-0¤Ç°µ¾¡¤·¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½MF±óÆ£¹Ò¤Ï¡¢4ÅÀº¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¸åÈ¾12Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¡£¸½ÃÏ¤ÎºÎÅÀ¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¡ØThis Is Anfield¡Ù¡Ö7ÅÀ¡£ÃæÈ×¤òÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤·Â³¤±¤¿¡×¡ØExpress¡Ù¡Ö6ÅÀ¡£»î¹çºÇ¸å¤Î30Ê¬¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¿ÔÎÏ¡£¤è¤¯¥Ð¥È¥ë¤·¤¿¡×¡ØLiverpoolecho¡Ù¡Ö7ÅÀ¡£ÅêÆþÄ¾¸å¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥­¥Ã¥¯¤òÍ¿¤¨¤¿¡£