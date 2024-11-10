11月4日、お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（31）が“面白くない”と思う女性芸人を自身のYouTubeチャンネルで明かした。動画で粗品は「『3時のヒロイン』の福田麻貴、おもんないって言ってる」と明かし、「これも実際共演した時に訳分からん絡まれ方をして、こっちが損するようなトークを仕掛けられて、何のオチもないのに好感度下がるだけ、みたいな。返しも何もなかった」と説明。しかし、これはあくまで粗品の意見だ。世間に