YouTubeが、動画一覧で公開日付と再生回数を表示しない新しいUIをテスト中であると報じられています。新UIが正式に導入されるとは限りませんが、動画が最新のものなのかぱっとわからなくなるのはデメリットが大きそうです。YouTube reportedly testing new homepage that removes dates and view counts - Dexertohttps://www.dexerto.com/youtube/youtube-reportedly-testing-new-homepage-that-removes-dates-and-view-counts-29