【ハッピーセット「わんだふるぷりきゅあ！」】 10月18日～約4週間 販売予定 価格：490円～ （一部店舗及びデリバリーでは価格が異なる） 日本マクドナルドは、ハッピーセット「わんだふるぷりきゅあ！」を10月18日から期間限定で全国のマクドナルド（一部店舗を除く）にて販売する。価格は490円より（一部店舗及びデリバリ&#125