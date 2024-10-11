全国には数多くの難読地名が存在します。うっかり読み間違えて恥ずかしい思いをした人も多いはず。 本コーナーでは、読み間違いが多い難読地名を名前の由来だけではなく、特産品や地元グルメ情報とともにご紹介します。 文、画像／おと…全国には数多くの難読地名が存在します。うっかり読み間違えて恥ずかしい思いをした人も多いはず。本コーナーでは、読み間違いが多い難読地名を名前の由来だけではなく、特産品や地元グルメ情報