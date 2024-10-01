【ゴジラVS新宿区コラボ】 実施期間：10月1日10時～12月31日23時59分まで 新宿区は、「ゴジラ」とのふるさと納税コラボを10月1日10時より実施する。 本コラボでは新宿の「染め」や「印刷・製本」とのコラボ商品・体験型返礼品が登場。返礼品には着物や浴衣など染物、ポスター、アザリー柄の集印帳の印刷・製本などがラインナップ。 また、現地での染め