【ゴジラVS新宿区コラボ】実施期間:10月1日10時~12月31日23時59分まで

新宿区は、「ゴジラ」とのふるさと納税コラボを10月1日10時より実施する。

本コラボでは新宿の「染め」や「印刷・製本」とのコラボ商品・体験型返礼品が登場。返礼品には着物や浴衣など染物、ポスター、アザリー柄の集印帳の印刷・製本などがラインナップ。

また、現地での染め物体験なども返礼品として登場を予定している。

□「ゴジラVS新宿区コラボ」

ゴジラVS新宿区コラボ

実施期間:10月1日10時~12月31日23時59分まで

※期間中、新宿区ふるさと納税特設サイト及び各ふるさと納税ポータルサイトにて受付いたします。

実施内容:

新宿の「染め」や「印刷・製本」とのコラボ商品・体験型返礼品を多数ご用意

染め返礼品:着物、手ぬぐい、カードケース、染め体験など、印刷・製本返礼品:ポスター、集印帳など

注目のコラボ返礼品は着物

表地は着物や帯に使用する高級反物を江戸小紋(江戸時代に武士が礼装に採用したことから誕生した小紋柄)の技術で染付。伝統工芸士(金田朝政)の作品。

・寄附金額:1,000,000 円

・種類:2 種(みずいろ・あか)のうちいずれかを選択

(各色限定 1 反)

・備考:反物の状態で納品。

※お仕立ては別途着物専門店にご依頼下さい。

TM & (C) TOHO CO., LTD.