【「ウマ娘 プリティーダービー」 ぱかライブTV Vol.45】 9月27日20時 配信 Cygamesは、Android/iOS/PC用育成シミュレーション「ウマ娘 プリティーダービー」について、新育成シナリオ「走れ！メカウマ娘-夢繋ぐ発明-」を、配信番組「ぱかライブTV Vol.45」にて発表した。 番組では、“メカウマ娘”を巡る物語のあらすじとキ&#12540