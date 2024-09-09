日清食品は9月中旬から、「カップヌードル ビッグ 大きな具材キャンペーン」4品を数量限定で発売する。今回登場するのは、“謎肉”をはじめとする「カップヌードル」の人気具材が“BIG”になった「カップヌードル ビッグ 大きな具材キャンペーン」4品。いずれの商品にも、通常品より大きいサイズの具材を2種類入れ、見た目のインパクトはもちろん、十分な食べ応えを感じられる一杯に仕上げた。「カップヌードル ビッグ」には、「カ