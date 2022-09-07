東京五輪･パラリンピックをめぐる汚職事件で、贈賄の罪できのう起訴された、大会スポンサーで、紳士服大手の「AOKIホールディングス」前会長･青木拡憲被告(83）について、東京地裁は、さきほど保釈を認める決定をした。保釈保証金は3億円だった。また、同じく逮捕･起訴された弟の前副会長･青木宝久被告(76）と子会社の前社長･上田雄久被告（40）も、保釈を許可された（青木宝久被告の保証金は1億5000万円、上田被告の保証金は300万