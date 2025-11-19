ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > timelesz篠塚大輝の「ギャグ」が炎上 擁護疑惑が出たAOKIは否定 AOKI timelesz（旧：Sexy Zone） めざましテレビ フジテレビ SNS J-CASTニュース エンタメ・芸能ニュース J-CASTニュース timelesz篠塚大輝の「ギャグ」が炎上 擁護疑惑が出たAOKIは否定 2025年11月19日 19時14分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと timeleszの篠塚大輝が番組で披露したギャグが「不謹慎」などと炎上した件 グループを広告起用するAOKIの公式Xが「擁護」した可能性を疑われていた AOKI広報は19日、J-CASTニュースの取材に対して疑惑を否定した 記事を読む おすすめ記事 『あんたが』新キャラにネット「爆笑ｗ」 X障害→スレッズで実況多数【ネタバレあり】 2025年11月18日 23時15分 野田クリスタル 現在の“立ち位置”に危機感 「一番なりたくない芸人になってきてる」 2025年11月19日 5時40分 timelesz橋本将生、主演ドラマ現場への豪華差し入れが話題「センス良い」「オフショット見れて嬉しい」 2025年11月18日 10時58分 広島・佐々木 侍Ｊで岡本から金言「真っすぐで全部張っている」に「『やっぱそうだよな』って」 代表入りへ「思いは強く」 2025年11月19日 6時0分 札幌U-18の昇格を断り→強豪校へ進学 リーグ降格、全国逸で不甲斐なさ痛感も「来てよかった」 2025年11月15日 8時20分