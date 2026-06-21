ABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』、韓国・釜山で行われたアジア最大級のストリーミングの祭典「グローバルOTTアワード2026」にて主演・柴咲コウがレッドカーペットに登場

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、オリジナルドラマ『スキャンダルイブ』がアジア最大規模のストリーミングの祭典「グローバルOTTアワード2026」において、作品賞および主演女優賞にノミネートされたことを受け、韓国・釜山で開催された本授賞式のレッドカーペットに、主演の柴咲コウと企画・プロデュースの藤野良太が登場しました。

■ABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』(https://abema.tv/video/title/90-2042)

「グローバルOTTアワード2026」は、昨年より釜山国際映画祭に新たに併設された、全世界のテレビ・OTT（動画配信サービス）・オンラインコンテンツを対象に優れたコンテンツの功績を讃える、アジア最大規模の国際的に権威のあるコンクールです。

このたび、作品賞および主演女優賞にノミネートされた『スキャンダルイブ』は、柴咲コウが主演を務め、川口春奈と初共演したABEMAオリジナルドラマ。一見華やかにみえる芸能界の裏側を舞台に、いまだかつて描かれることのなかったスキャンダルの裏側、そして芸能界の深い闇へと切り込んでいくサスペンス作品で、企画およびプロデュースには藤野良太が参画しています。初回配信から10日間で総視聴数が400万を突破し、ABEMAのドラマランキングに5週連続で1位にランクイン。世界配信しているNetflixでも日本における「今日のシリーズ TOP10（11月20日）」にて初登場2位を記録するなど、大きな注目を集めました。

「グローバルOTTアワード2026」に出席した柴咲は、DOLCE&GABBANAの鮮やかなマヨリカ柄のドレスを着用。華やかな色彩と大胆なパターンが、世界中から注目が集まる授賞式の場で圧倒的な存在感を放ちました。また、このたびのノミネートに対し、柴咲は「『スキャンダルイブ』はフィクションではありますが、近年のエンターテインメント業界が抱える課題や、これまであまり表に出ることのなかった部分にも光を当てながら描いた作品です。そのことに、国内外を問わず何かしらの意味や意義を感じていただけたら嬉しいです」とコメント。本作の企画およびプロデュースを行った、藤野良太は「日本の芸能事務所と週刊誌のスキャンダルを巡る争いというのが、日本のローカル特有のものだというのもあるのかなと分析しています。世界中を見渡してみたらもしかしたらあるのかもしれないですが、それ自体をストーリーにしている作品はあまりないと思うので、そういう特殊性が評価をいただけた点なのかなと思います」とコメントしています。さらに、日本からのノミネートも相次いだ本授賞式において印象に残ったこととして、柴咲は「リアリティ番組＆バラエティ番組」部門で最優秀賞を受賞したMEGUMIプロデュースの『ラヴ上等』に触れ、「MEGUMIさんが受賞されて同じ日本人として嬉しいのと、バラエティのような今まで見られていなかった日本のカルチャーがアジアおよび世界に広がっていくのがすごく喜ばしいことだなと思いました」と祝福の言葉を送りました。（以下、コメント全文掲載）

なお、今回のノミネートを記念し、ABEMAでは『スキャンダルイブ』を6月20日（土）夜10時から6月23日（火）夜10時まで、3日間限定で全話無料でご視聴いただけます。

ABEMAオリジナル作品の海外アワードにおけるノミネートは10部門を超え、ABEMAオリジナルコンテンツへの国際的な評価は、近年ますます高まりを見せています。ABEMAはプラットフォームの強みを活かしながら「最高品質か唯一無二」という方針のもと、世界に通用するコンテンツを目指してまいりました。ドラマ作品においても、企画を研磨し続けたことで国内外ともに多くの方に愛される作品の輩出に繋がりました。

2026年に10周年を迎えたABEMAは、引き続き視聴者の期待を超える番組制作および運営に励むとともに、これからも無料放送を基盤としながら、いつでもどこでも手軽に“最高品質”のコンテンツを楽しめる環境づくりに努め、社会インフラとしての価値を高めていきます。国を越えても高い評価を受けるABEMAオリジナルコンテンツは、現在もABEMAにて全話配信中です。この機会に、ぜひご視聴ください。

■主演 柴咲コウ コメント

―『スキャンダルイブ』が、今回の「グローバルOTTアワード」以外にも海外のアワードを多数受賞（※）し、作品が国境を超えて海外でも評価されていることについて

フランスの配信ドラマ作品を観た際に、芸能マネジメントの仕事や、その仕事に携わる人々のプライベートまで丁寧に描かれていることがとても印象的でした。国が違えば文化も異なり、同じ芸能の仕事であっても、仕事との向き合い方や価値観、時間のかけ方にはさまざまな形があるのだと改めて感じました。一方で日本にも、独自の文化や価値観、島国ならではの国民性など、まだ海外には十分に知られていない側面が数多くあります。本作を通して、そうした日本ならではの背景や空気感にも触れていただき、日本という国を知るひとつのきっかけになれば嬉しく思います。『スキャンダルイブ』はフィクションではありますが、近年のエンターテインメント業界が抱える課題や、これまであまり表に出ることのなかった部分にも光を当てながら描いた作品です。そのことに、国内外を問わず何かしらの意味や意義を感じていただけたら嬉しいです。

（※）『ワールド・メディア・フェスティバル 2026』金賞、『ニューヨーク・フェスティバル 2026』銀賞

―海外のクリエイターや海外での作品作りに挑戦する気持ちについて

配信作品の強みは、国や地域を超えて、より多くの方に作品を届けられることだと思っています。誰もが同じ作品に触れられる環境があるからこそ、今回のように海外の方々にも作品を観ていただき、このような嬉しい賞にノミネートしていただけたのだと実感しています。近年は作品づくりにおける垣根も以前よりずっと低くなり、さまざまなクリエイターやプロデューサー、ディレクターの方々と新しい挑戦ができる時代になってきていると感じます。これを機に今まで出会えなかった方たちと出会えていけたらいいなと思っています。

―渡韓の際に必ず食べるものや訪れる場所、ルーティン

一番最初に韓国を訪れたのは、友人と一緒に参加した音楽フェスティバル「Ultra Korea」でした。初めて韓国でその熱気を体感したこともあり、エンターテインメントや音楽を国全体でグローバルに発信しているエネルギーのようなものを肌で感じたのを覚えています。

そうした魅力的なコンテンツはもちろん、ライブやイベント、クラブシーンなども含めて、これからもっとさまざまな形で韓国のカルチャーに触れてみたいと思っています。

食べ物に関しては、毎日辛いものでも大丈夫なくらい辛いものが大好きなので、ビビン冷麺のような赤くて辛い麺料理はもちろん、韓国のそうめんを和えた家庭料理などもとても美味しかったです。

―『スキャンダルイブ』をすでに視聴した人、これから視聴する皆さまへメッセージ

一口にエンターテインメントといっても、そのあり方や作品の作り方には、国や文化によってさまざまな違いがあると思います。

この作品で描かれている世界も、日本のエンターテインメント業界のほんの一側面に過ぎませんが、大手プロダクションと小さな事務所の攻防戦というところでは世界的にも共感してもらえる部分だったり、応援してもらえる部分だったりがあるかなと思います。

もちろん、本作で描かれていることが日本のエンターテインメントの全てではありません。しかし、この作品を通して、これまであまり光が当たってこなかった日本のエンターテインメントの一側面に光が当たったのであれば、それは嬉しいなと思っています。

■企画・プロデュース 藤野良太 コメント

―『スキャンダルイブ』が、今回の「グローバルOTTアワード」以外にも海外のアワードを多数受賞し、作品が国境を超えて海外でも評価されていることについて

日本の芸能事務所と週刊誌のスキャンダルを巡る争いというのが、日本のローカル特有のものだというのもあるのかなと分析しています。世界中を見渡してみたらもしかしたらあるのかもしれないですが、それ自体をストーリーにしている作品はあまりないと思うので、そういう特殊性が評価をいただけた点なのかなと思います。

―ABEMAオリジナルドラマの作品が海外で高く評価されたことについて

ABEMAオリジナルドラマの特徴としては、基本的に原作のない作品が多く、その分日本で起きている事象をうまくストーリーに転じさせていまの日本を描きやすい。そこがABEMAオリジナルドラマの強みですし、そういうところも評価につながっているのではないかと思います。

―これからのABEMAでのものづくりに対する期待や展望、思い

僕自身の欲求がABEMAの展望と重なっている部分もあるのですが、日本から世界に向けてどんどんストーリーを出していきたいし、最初からグローバルを狙うわけじゃなくても真摯にひとつひとつのストーリーの質を高めていって、結果的に世界でも多くの方にご視聴いただけるものづくりをしていけたらいいなと思っています。

―渡韓の際に必ず食べるものや訪れる場所、ルーティン

食べ物でいうと、焼肉は美味しいので毎回欠かさず行くのと、今朝はサムゲタンを食べてきました。ローカルに行ったらローカル特有のものを食べたいなと思っています。あとは、その土地で流行ってるキャラクターものを探してまわったりもします。今日も韓国で流行っているオリジナルキャラクターを見つけて、プレゼントとして購入しました。

―『スキャンダルイブ』をすでに視聴した人、これから視聴する皆さまへメッセージ

僕自身も今回のノミネートを受けて、改めて作品を見返したくなっています。ストーリーもそうですし、柴咲コウさんをはじめとした役者さんたちの芝居もものすごく熱量がこもっている作品なので、まだ観たことがない方も、既に観たことがある方もこの機会にぜひ、『スキャンダルイブ』をお楽しみください。

■ABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』

番組URL：https://abema.tv/video/title/90-2042

無料放送期間：2026年6月20日（土）夜10時～6月23日（火）夜10時

＜あらすじ＞

大手事務所から独立して4年、看板俳優・藤原玖生（浅香航大）を悲願の地上波ドラマ主演にこぎつけた事務所“Rafale”の代表・井岡咲（柴咲コウ）。そんな矢先、井岡の耳に飛び込んできたのは、藤原の「"不倫スキャンダル"が掲載される」という週刊誌からの告知であった。

記事の執筆者は平田奏（川口春奈）。数多の芸能人のスキャンダルを白日の下に晒してきたあの週刊文潮の記者である。

記事発売まで、あと72時間。

スキャンダルの掲載を巡り、事務所と週刊誌の熾烈な争いが火蓋を切る。

そして、スキャンダルの裏側に隠された新事実は、彼らをより芸能界の深い闇へと引き摺り込んでいく――。

誰かの思惑一つで姿を変える事実、そして次々と明らかになっていく新たな真実。

芸能スキャンダルの裏側で蠢く思惑は彼女らを一体どこへ導いていくのか。