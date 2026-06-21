夏休みの自由研究にも！三味線、いけ花、着物など日本の伝統文化を親子で体験できるイベントを墨田区で開催【参加無料】

一般社団法人民俗文化興隆協会

日本の民俗・伝統文化を次世代へ伝え、興隆することを目的とする一般社団法人民俗文化興隆協会（所在地：東京都新宿区、代表理事：佐藤千春）は、『すみだ伝統文化ふれあいプロジェクト2026』と題し、親子で日本の伝統文化を体験・学習できる2つの無料プログラムを、2026年7月・8月に東京都墨田区で開催いたします。

親子で楽しむ、ふたつの伝統文化プログラム

昨年好評だった『すみだ子ども民謡フェス』を発展させ、今年は民謡に加えていけ花や詩吟なども体験できる『すみだ伝統文化フェス』として開催します。

フェスでは、プロの演者による迫力のステージを開催。民謡や詩吟の歌声、三味線の響きを間近で体感できるほか、後半には会場のみなさんで民舞を踊る参加型コーナーも実施します。

さらに、今年から新たに加わった「いけ花」や「詩吟」のほか、三味線や着物など、日本の伝統文化に親子で親しめる体験ブースも用意しています。

連続講座『すみだ伝統文化ふれあい寺子屋』では、フェスをきっかけに興味を持った分野を全5回で継続的に学ぶことができます。体験だけで終わらず、学びを深められることも本プロジェクトの特徴です。

対象は中学生以下のお子さま（未就学児も可）で、いずれも保護者の同伴が可能です。 本事業は、文化庁「令和8年度伝統文化親子教室事業（地域展開型）」の委託を受けて実施いたします。

【体験イベント】すみだ伝統文化フェス ～見て、ふれて、体験しよう～

日 時：2026年7月11日（土）13:00～16:30

会 場：立川児童館（東京都墨田区立川1-5-2）

対 象：中学生以下（未就学児可）／保護者同伴可

参加費：無料（要申込）

わくわく伝統文化ライブ

民謡・民舞・詩吟によるステージ公演を実施します。

プロの演者による迫力ある歌声や三味線の響きを間近で楽しめるほか、会場のみなさんで一緒に民舞を踊るコーナーも予定しています。

出演者

小山みつな沢目真宙西田ひらり花柳與扇阿部桜岳伝統文化体験ブース

民謡・三味線・詩吟・いけ花・着物など、日本の伝統文化を実際に体験できるブースです。

なかでも今年初登場となる「いけ花体験」では、季節のお花を使った作品づくりに挑戦。講師のサポートのもと、初めてのお子さまでも安心してご参加いただけます。

そのほか、三味線に触れて音を鳴らしたり、民謡を歌ったり、詩吟を体験したり、着物を着て記念撮影を楽しんだりと、親子で日本の伝統文化を楽しめる内容となっています。

※体験をされたお子さまにはプレゼントをご用意しています！

【連続講座】すみだ伝統文化ふれあい寺子屋〈全5回〉

お申込みはこちら :https://forms.gle/uoHy35LPwDQJuhiGAすみだ伝統文化フェス

民謡・民舞・三味線・詩吟・いけ花・着物について、実技を中心に学ぶ全5回の連続講座です。歌う、踊る、演奏する、花を生ける、着物を着る――実際に体験しながら、日本の伝統文化の魅力や奥深さを学びます。

また、文化と食をつなぐ取り組みとして、毎回ご好評をいただいている「民謡こども食堂」もあわせて開催。単発の体験ではなく、継続して学ぶことで、子どもたちが上達の喜びや文化への理解を深めることを目指しています。

日 程：2026年7月31日（金）、8月7日（金）、14日（金）、21日（金）、28日（金）

時 間：10:00～19:00（民謡こども食堂18:00～）

会 場：向島四丁目南町会会館ほか

対 象：中学生以下（未就学児可）／保護者同伴可

参加費：無料（要申込）

分 野：民謡／三味線／民舞／着物／詩吟／いけ花

講師（抜粋）

小山みつな澤田響紀花柳與扇阿部桜岳渡辺陽子プロジェクト趣旨

これまで大切に受け継がれてきた、日本の伝統文化や生活文化。それらにふれることは、心を豊かにし、人間性を育むだけでなく、地域への誇りや愛着を育て、人と人とのつながりを深めるきっかけにもなります。しかし近年では、生活様式の変化などにより、子どもたちが日本の伝統文化にふれる機会は限られてきています。

こうした現状を受けて、子どもたちの豊かな人間性を育み、伝統文化を次の世代へつないでいきたい――そんな願いから生まれたのが「すみだ伝統文化ふれあいプロジェクト」です。

本プロジェクトでは、体験イベントを入口に、興味を持った分野を継続して学べる環境を整えることで、子どもたちと伝統文化との新たな出会いを創出します。

【詳細】

■公式WEBページ：https://sumida-minyo.tokyo/

■SNS：https://x.gd/jbYAS

【主催・後援・協力】

主催：一般社団法人民俗文化興隆協会

共催：民謡未来ネットワーク

後援：墨田区、墨田区教育委員会、公益財団法人日本民謡協会

協力：イベント・サポーター・ネットワーク・すみだ

【団体概要】

団体名：一般社団法人 民俗文化興隆協会

所在地：東京都新宿区西新宿3丁目3番13号 西新宿水間ビル2階

代表者：代表理事 佐藤千春

設立：2023年10月31日

事業内容：日本各地の民俗・伝統文化の振興と継承を通じて、地域経済の活性化と社会的つながりの促進を図ることを目的に活動