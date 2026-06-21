「亀の子束子西尾商店 本店」 2026年6月21日（日）リニューアルオープン

株式会社 亀の子束子西尾商店

株式会社亀の子束子西尾商店（本社：東京都北区、代表取締役社長：西尾智浩）は、亀の子束子西尾商店 本店を全面リニューアルし、2026年6月21日（日）にグランドオープンいたします。

大正12年（1923年）に建築され、関東大震災や戦火を耐え抜いてきた弊社の歴史を象徴する本店建物。その佇まいと、明治40年（1907年）の創業以来守り続けてきた職人手仕事の伝統を礎に、現代の暮らしに調和する洗浄道具の専門店として生まれ変わります。

このリニューアルは、来年2027年の「創業120周年」に向けた大切な一歩です。

時代が変わっても、私たちが守り続ける「まっすぐなものづくり」。

大正時代から100年以上、活動をともにしてきたこの滝野川の地から、これからの暮らしに寄り添う道具の魅力を改めてお届けしてまいります。

■ リニューアルオープン記念キャンペーンの実施

リニューアルオープンを記念いたしまして、日頃のご愛顧への感謝を込め、亀の子束子本店にて特別なプレゼントキャンペーンを実施いたします。

1,000円以上（税込）お買い上げの方： 「亀の子束子 オリジナルシリコンバンド」をプレゼント

5,000円以上（税込）お買い上げの方： 「亀の子束子 オリジナル丸缶」をプレゼント

開催期間： 2026年6月21日（日）～ 7月21日（火）

※いずれの商品も数量限定のため、なくなり次第終了となります。

亀の子束子西尾商店は、伝統の手仕事を大切に守りながらも、現代のライフスタイルに寄り添う新しい挑戦を続けてまいります。

「亀の子束子が日本のたわしのスタンダードである」という誇りを胸に、次の時代へと歩みを進めます。

報道関係の皆様におかれましては、新店舗の取材や撮影、また弊社の歴史的建築に関する取材など、随時承っております。ぜひお気軽にお問い合わせください。

■ 店舗概要

店舗名： 亀の子束子本店

グランドオープン日： 2026年6月21日（日）

営業時間： 10:00 ～ 17:00

所在地： 〒114-0023 東京都北区滝野川6-14-8

【本件に関する報道関係者様からのお問い合わせ先】

株式会社亀の子束子西尾商店 広報担当

E-mail：press@kamenoko-tawashi.co.jp

公式サイト：https://www.kamenoko-tawashi.co.jp/