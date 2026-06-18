千葉県木更津市で「ビーチクリーン活動2026」を実施

株式会社アクティオ

総合建設機械レンタルの株式会社アクティオ(本社：東京都中央区日本橋、代表取締役社長兼COO：小沼直人、以下アクティオ)は、2026年6月13日（土）に千葉県木更津市の金田みたて海岸で地域貢献を目的としたビーチクリーン活動を行い、社員とその家族を含む総勢約300名が参加しました。

現在、海岸に打ち上げられた「漂着ごみ」を含む海洋ごみ問題は、世界規模で深刻な環境問題として認識されています。この問題は、海洋生態系に深刻な影響を与えるだけでなく、観光産業や漁業にも悪影響をおよぼしています。そのため、国際社会や各国政府、企業、NPOやNGOなど、様々な団体が解決に向けて取り組んでいます。

アクティオは、この重要な課題に対して2007年から海岸清掃活動を実施しており、今回で16回目の開催となります。この取り組みは、単なる環境保護活動にとどまらず、多くの意義を持っていると考えています。

まず一つ目は、海岸の清掃活動を通じて、地域の環境美化や地域住民の生活環境の改善につながり、 地域社会への貢献ができる点です。次に、この活動に参加するアクティオの社員やその家族が、海洋ごみの問題について考える良い機会になるという点です。これは、環境問題に対する意識を高め、日常生活でのごみの問題について、再認識するきっかけとなっています。また、社員とその家族が一緒に参加することで、職場の枠を超えたコミュニケーションが生まれ、社内の一体感の向上につながっています。

当日は、金田みたて海岸を清掃した結果、2tダンプ1台分ほどのごみを回収しました。

アクティオは、この活動を通じ、環境保護、地域貢献、社員教育などのSDGsを推進しており、今後もこの活動を継続していきます。

■参加者のコメント

・思っていた以上にいろいろなごみが多く落ちていて驚きました。実際に参加してみて、海をきれいに保つためには、一人ひとりの意識が大切だと感じました。

・こうした清掃活動を定期的に行い、海岸がもっときれいになればいいなと思いました。今後もこういった活動が広がっていってほしいです。

■当日の様子