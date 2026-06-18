映像系の学生・卒業生必見！トロント・フィルムスクールでの映画制作ワークショップ参加者募集「トロント国際映画祭」にも参加！

特定非営利活動法人映像産業振興機構（VIPO）

特定非営利活動法人映像産業振興機構（略称：VIPO［ヴィーポ］、理事長：松谷孝征、東京都中央区）では、文化庁の補助金により独立行政法人日本芸術文化振興会に設置された「文化芸術活動基盤強化基金（Japan Creator Support Fund）」を活用した事業「Film Nexus-SEED」の一環として、トロント・フィルムスクールでの学生研修参加者を募集します。

本事業はグローバルに活躍できる人材を育成する「クリエイター等支援事業」を展開。今年度は、大学・専門学校等と企業・関係団体等業界が連携し、国際的な活躍や社会人に必要となるスキルを習得する国際的な場での実践を含めた育成プログラム「Film Nexus-SEED」を実施しています。

本プログラムでは、次代を担う若手クリエイター等を目指す学生への一貫的で強力な支援を行うことを目的とし、特に優秀な映像を学ぶ学生向けのアドバンスプログラムとして、トロント・フィルムスクールでの学生研修参加者を募集します。

トロント・フィルムスクール研修プログラム概要

◆プログラム内容（予定）

映画の企画立案から完成までの映画制作のあらゆる段階を想定した映画制作ワークショップを実施します。脚本執筆や撮影計画、撮影、編集といった主要な役割を学びながら体験し、映画制作のスキルアップを図るテイラーメイドのワークショップです。

本プログラムの指導者は、映画・テレビ業界で現役として活躍し、実績を持つフィルムスクールの教員陣が担当、同校が誇る最高級のスタジオや機材の利用も含まれます。また、将来を志す国際的な映画制作者にとって関心の高いトピックについて、ゲストスピーカーを招いての講義等も実施予定です。

渡航期間中にトロントで開催中の「トロント国際映画祭」にも1～2日間参加するプログラムとなっています。

◆実施概要

【研修実施時期】

2026年9月18日（金）～9月27日（日）を予定

※日本出発は9月18日（金）、日本帰国は9月27日（日）を予定しています（変更の可能性あり）。

※映画制作ワークショップは上記のうち5日間の予定です。

【募集人数（予定）】 8名程度

【参加費用】

事務局が負担する経費：

・研修参加費

・現地までの往復渡航費（原則として、日本国内の最寄り空港からカナダ・トロントまでの往復。エコノミークラス）、現地宿泊費 ※事務局にて手配

・宿泊手当

※上記以外の費用（海外旅行保険、パスポート取得費用等）は自己負担となります。

【応募資格】

・現在映画・映像制作を学ぶ国内の大学・専門学校および海外の教育機関に在籍する学生、もしくは卒業後3年以内で、将来、監督／プロデューサー／撮影監督等の映画制作者を志望する方

・日本国籍又は日本の永住資格を有する方

・英語でのコミュニケーションを積極的に行える方（ワークショップ等に通訳はつきません）

【応募方法・提出書類等】

以下の提出書類を全て準備し、締め切り日までにご応募ください。

（１） 過去作品の視聴用リンク

（英語字幕付き。応募者自身がプロデューサー／監督／撮影監督としてクレジットした作品）

（２）（１）の作品の企画書等参考資料のリンク

（３） 準備中の企画書等参考資料のリンク

（４）ご自身のフィルモグラフィー

（５） 応募にあたっての志望動機書

（６） ご自身のプロフィール写真 等

※上記を任意のドライブ等にアップロードして、URLを応募フォームに記載ください。

応募フォームはこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSea_24MM6E7wxnRmZjVhQQIlt-_UNyZScD6szS3czRtE4AP0w/viewform

【応募期限】2026年7月16日（木）17:00まで（時間厳守）



【主催】 文化庁／独立行政法人日本芸術文化振興会／VIPO

応募要項等詳細はこちら :https://www.vipo.or.jp/news/59586/

【トロント・フィルムスクールとは】

映画やエンターテインメント、デザイン業界においてカナダ国内だけでなく、世界でもトップクラスの評価を受けている私立のフィルムスクール。映画制作のハブでもあるトロントの利点を最大限に活かしたカリキュラムが組まれており、講師陣は、現役でハリウッド大作や独立系映画、ゲーム開発などに携わっているプロフェッショナルで、授業では、実際の撮影現場で使われている最新のカメラ、照明、グリップ機材を使用しており、さらに、キャンパス内にはサウンドステージ、グリーンスクリーン、編集室、アニメーションラボなど、プロさながらの環境が整っている。

校長のアンドリュー・バーンズリー氏は、エミー賞やゴールデングローブ賞の受賞歴を持つエグゼクティブプロデューサー。代表作『シッツ・クリーク』など多大なる実績を誇り、業界の最前線で活躍している。



Toronto Film School：https://www.torontofilmschool.ca/

『The Hollywood Reporter』世界の国際的なFilm Schoolベスト15に選出（2024）

【主催・お問い合せ先】

「トロント学生研修」事務局：

Email：creatorfund_secretariat@vipo.or.jp

※お問い合せの場合、件名は必ず、「トロント学生研修（ご自身のお名前記載）」としてください。