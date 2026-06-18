「いいときも悪いときも、その時にできることに集中する」シーホース三河・西田優大選手が小学校の「夢の講演」で児童へエール

シーホース三河株式会社

いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。

2026年6月9日(火)、#19 西田優大選手が安城市立安城中部小学校を訪問いたしました。

西田選手の登場に先立ち、これまでのハイライトプレー映像が上映されると、児童の皆さんからは「すごい！」「あんなところからシュート決めるの！？」といった驚きの声が上がり、登場前から会場の期待は最高潮に。西田選手が姿を見せると、大きな拍手と歓声に包まれ、活気あふれる雰囲気の中で学校訪問がスタートしました。

「夢の講演」では、児童からの「普段どんなことを心掛けていますか？」という質問に対し、西田選手は「いいときも悪いときも気にしすぎないことを意識しています。気にしすぎても結果が変わるわけではないので、その時にできることに集中することが大切」と語りかけました。児童たちは、その言葉に真剣な表情で耳を傾ける様子が見られました。

講演後には、バスケットボール交流としてフリースロー対決や5対5の試合形式を実施。西田選手がハーフライン付近から軽々とシュートを決めると、会場からは大きな歓声が巻き起こりました。試合では、子どもたち同士で自然に応援の声が飛び交い、会場全体が一体となる大盛り上がりの時間となりました。

イベント終了後、児童からは「プロのすごさを近くで見られて感動した」「試合を観に行きたい」といった声が多く聞かれ、今回の学校訪問は子どもたちにとって貴重で忘れがたい体験となりました。

今後もシーホース三河サスティナビリティプロジェクト「Be With」の活動を通じて、シーホース三河が大切にする「まちづくり」「ひとづくり」「なかまづくり」を推進し、地域活性化につながる取り組みを進めてまいります。

「Be With」シーホース三河サスティナビリティプロジェクト

コートから、まちへ未来へ パスをつなげる。

シーホース三河では、2022-23シーズンから「Be With」と名付けたSDGsプロジェクトをスタートしています。世界共通の目標である「SDGs(持続可能な開発目標)」の達成に貢献するため、これまで行ってきた社会貢献活動に加え、様々な取り組みを推進しています。