6月18日限定　弊社年内最安値　水着ビキニ　555円/枚　OEMノベルティ 企業広告グッズ　　オリジナルネームタグ 　6.18セール大促　中国マラソン　本格展開

Yiwu Yuuto Import & Export Co., Ltd

義烏優豊株式会社（yuuto japan）は下着ナイトブラ、着圧レギンス、ラッシュガードの中国義烏縫製加工工場です。この度、日本向けに水着ビキニの卸販売を開始しましたことをご報告します。着圧レギンス、下着ナイトブラ等を中心に雑貨からアパレルまで豊富なノウハウと背景を活用し、ベストな価格と小ロットでご提案可能です。今回は日本における弊社実績のご紹介と共に、新規お取引先企業を募集いたします

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義烏優豊株式会社（yuuto japan）/Yiwu Yuuto Import & Export Co., Ltd.

URL:https://ytbra.com

担当：ハン

LINEのID：yiwuyuuto

09012323316

E-mail: info@yuuto-japan.com