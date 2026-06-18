【導入事例】株式会社ルシアン様の導入事例を掲載！

株式会社BOD

人×テクノロジーで社会の原動力となり「人をつなげる 未来へつながる」の実現を目指す株式会社BOD（本社：東京都豊島区、代表取締役：田中大善、以下BOD）は、株式会社ルシアン様の人事労務管理システム導入支援に関するインタビューを実施しました。本事例はWebサイトに掲載しております。

事例記事はこちら :https://www.bod-grp.com/casestudies/system-setting_03/

株式会社ルシアン様

■導入前の課題

クラウド導入前は、給与計算と勤怠管理が連携しておらず、毎月データを手作業で連携する運用が続いていました。加えて、給与・社会保険業務を担っていた担当者が退職し、業務の継続体制を見直す必要が生じていました。こうした背景から、システム更新のタイミングにあわせて業務全体の再設計を検討の結果、「マネーフォワード クラウド」の導入を決定。当初は内製での設定構築を想定していたが、給与計算や社会保険に関するロジック整理が十分ではなく、形にできるのかという不安がありました。

■導入後の効果

クラウド化により、勤怠データは自動で給与へ連携。これまで毎月発生していたCSV出力・加工・取り込み作業が不要となり、月約8時間、年換算で約100時間の工数削減に繋がりました。加えて、社会保険申請も給与データと連動し、e-Gov（電子申請を行う政府のオンラインシステム ）への直接入力と比べて1件あたり約15分を短縮。業務効率化と安定した運用体制の確立につながったとのお声もいただいております。

■今後の展望

事例記事はこちら :https://www.bod-grp.com/casestudies/system-setting_03/

今後もお客様の事業拡大と生産性の向上に向けて、総合アウトソーシング会社のBODだからこそできる情報発信を行いサポートしてまいります。BODは、アウトソーシング事業を通じて、お客様が安心してコア事業に専念できるよう努めてまいります。

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■ 会社概要

株式会社BODは、人×テクノロジーで社会の原動力となり「人をつなげる 未来へつながる」の実現を目指す総合アウトソーシング会社です。お客様の事業拡大と生産性の向上にむけて、販売管理におけるあらゆる業務をサポートする幅広いサービスを提供しております。

会社名 ：株式会社BOD

代表者 ：田中 大善

設立年月 ：2017年1月23日

所在地 ：〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目49番7号

事業内容：アウトソーシング

サービス：事務代行/人事労務/システム開発/物流・倉庫/コールセンター

企業情報： https://www.bod-grp.com/company/

採用サイト： https://recruit.bod-grp.com/

株式会社BODのロゴ

【FACTBOOK】https://www.bod-grp.com/company_data/BOD_FACTBOOK_2024.pdf