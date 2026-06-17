MIRAI、アジア5カ国の授業料無料日本語学校から特定技能16分野の人材を日本へ送り出し開始

■ 恵まれない環境の若者へ教育の機会を。アジア5カ国の自立支援と日本の労働力不足を繋ぐ循環モデル

サステナブルホールディングス株式会社

外国人材の教育・紹介事業を展開するMIRAI株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：安冨 輝、以下「MIRAI」）は、フィリピン、インドネシア、ネパール、ミャンマー、バングラデシュのアジア5カ国で運営する自社日本語学校「MIRAI日本語学校」の卒業生を対象に、特定技能資格を有した外国人人材の日本企業への送り出し・就業支援を本格的に開始いたします。

本取り組みは、日本の各産業における深刻な人材不足の解決に寄与するだけでなく、現地において就学・就業の機会に恵まれない若者たちに「授業料完全無料」で質の高い教育を提供し、自立を促すサステナブルな社会的貧困削減アプローチでもあります。

アジア各地の「MIRAI日本語学校」で、日本の生活習慣や専門知識を真剣に学ぶ一期生たち。

■ 開校の背景と社会的意義 ～アジア5カ国で「授業料無料」の貧困削減・自立支援モデルを水平展開～

現在、超高齢社会に伴う労働力人口の減少に直面している日本国内の産業現場では、外国人特定技能人材の受け入れ拡大が急務となっています。一方で、送り出し国であるアジア地域には、就業への高い意欲を持ちながらも、経済的な理由から十分な教育を受けられず、キャリアを諦めざるを得ない若者が数多く存在します。

MIRAIは「国際的な経済格差のない平等な社会へ」という企業理念のもと、これらフィリピン、インドネシア、ネパール、ミャンマー、バングラデシュの5カ国の恵まれない国や地域の志高い若者を対象に、授業料をすべて無料で提供する独自の教育体制を構築しました。 この教育プログラムを通じて、教育格差を解消し、若者たちの経済的自立を支援すると同時に、日本の地域産業を支える優秀な即戦力人材の安定的育成・供給を目指します。単なる人材紹介にとどまらず、教育を通じたアジアの貧困削減への直接貢献と、日本の社会課題解決を両立する「持続可能な社会創生」の循環モデルをアジア全域へと広げています。

■ MIRAIの強み：高い「定着率」と安定した就業を支える教育・サポート体制

当校を卒業して来日する特定技能人材の最大の特徴は、日本企業での「高い定着率と安定した長期就業」にあります。この安定性を実現している理由は以下の3点です。

1. 徹底した人間性・マナー教育（多国籍全寮制コミュニティ）

単なる言語習得だけでなく、日本のビジネスシーンにおけるマナー、労働文化の理解、チームワーク、さらには日常生活のルールまでを徹底して指導。各国独自の文化的な背景を考慮しつつ、来日後の「文化ギャップ」による早期離職を防ぎます。

2. 目的意識の高さと「自立」への強いモチベーション

厳しい選考を経て「授業料無料」という学ぶ機会を自らの力で掴み取ったアジア各国の意欲的な人材だからこそ、日本での就業に対するモチベーションが高く、自律的に業務に取り組むことができます。

3. 登録支援機関（19登-002716）としての「一気通貫サポート」

MIRAIが募集・教育（現地5カ国の学校運営）から、日本国内でのビザ取得・企業紹介、そして就業後の生活サポートにいたるまで一気通貫で伴走するため、企業と人材の間にズレが生じにくく、長期にわたり安心して活躍できる土台があります。

フィリピン、インドネシア、ネパール、ミャンマー、バングラデシュの5カ国で展開する「MIRAI日本語学校」。

■ 対応可能な16の特定分野 ～各業界の専門職ニーズに寄り添う多様な人材ラインナップ～

MIRAIでは、特に高いニーズを持つ「飲食料品製造業」や、ホスピタリティ精神を活かせる「介護」などを推奨分野としつつ、日本の社会基盤を支える全16の特定技能分野において、即戦力となる優秀な卒業生を幅広く送り出せる体制を確立しています。

【対応特定技能分野一覧】- 飲食料品製造業 （※推奨分野）- 介護 （※推奨分野）- 農業（※推奨分野）- 自動車運送業- ビルクリーニング- 工業製品製造業- 建設- 造船・舶用工業- 自動車整備- 航空- 鉄道- 漁業- 林業- 木材産業- 宿泊- 外食業

各国から来日する人材の適正や専門分野に応じ、各現場の専門技術や実務用語（「生きた介護日本語」や製造業における安全衛生管理など）に特化したオリジナルテキスト・シミュレーションカリキュラムを導入しており、来日初日からスムーズに業務に溶け込むことができます。

現場の専門用語や実践的なトレーニングを修めた即戦力人材が、日本の各産業の現場を力強く支えます。【MIRAI株式会社について】

MIRAI株式会社は、「国際的な経済格差のない平等な社会へ」を掲げ、外国人材の教育・紹介事業を中心に、世界規模の課題解決に取り組んでいます。登録支援機関（19登-002716）として、日本企業と志高い外国人材を繋ぎ、共に未来を創造するパートナーシップを支援しています。

社名：MIRAI株式会社

所在地：〒106-0032 東京都港区六本木5-2-1 ほうらいやビル6階

代表者：代表取締役 安冨 輝

設立：2018年10月1日

企業URL：https://miraiii.co.jp/

事業内容：海外日本語学校の運営、職業紹介事業、水供給システムの販売、再生可能エネルギー事業等

【本件に関するお問い合わせ先】

本件に関する取材、または外国人材の採用をご検討の企業様、今後の受け入れ提携に関するお問合せは、下記お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

企業名：MIRAI株式会社

担当：お問い合わせ窓口

お問い合わせフォーム：https://miraiii.co.jp/contact