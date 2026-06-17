新ユニフォーム「ファン付つなぎ」を６月から導入

株式会社アクティオ

総合建設機械レンタルの株式会社アクティオ(本社：東京都中央区日本橋、代表取締役社長兼COO： 小沼直人、以下アクティオ)は、職場環境の改善と熱中症対策の強化を目的に、ファンの取り付けが可能な夏つなぎを製作し、６月から全国の従業員へ導入いたしました。夏つなぎのリニューアルは５年ぶりになります。

近年、夏季の気温上昇にともない、職場における熱中症対策や健康管理は、企業が取り組むべき重要な経営課題となっています。アクティオでは、従業員一人ひとりが安心して働ける環境を整えることが、サービス品質の維持・向上、さらには持続的な企業の成長の基盤になると考えています。

今回のリニューアルでは、現場で働く社員の声を反映し、着用試験や効果検証を重ね、新たに「ファン付つなぎ」を導入いたしました。

新しい「ファン付つなぎ」は、腰部にファン取り付け用の開口部を設け、市販のファンを装着できる仕様となっています。着用者からは「送風による涼しさや衣服内の蒸れにくさを実感した」との評価がありました。また、屋外作業中は外気温や作業環境の影響により効果を感じにくい場面がある一方、「事務所などの屋内に戻った際に、送風によってすぐに身体を冷やすことができた」との評価もあり、暑熱環境での身体への負担を軽減し、より快適な作業が期待できます。

アクティオは、今後も従業員の健康管理と快適な職場環境づくりに注力し、安全第一で活き活きと働ける体制を推進してまいります。

■「ファン付つなぎ」特長

・腰部にファン取り付け用の開口部を設け、市販のファンを装着できる仕様

・首元に絞り紐を追加し、風の抜け具合を調整できるように設計

・バッテリー収納用の内ポケットを設け、着用時の使いやすさに配慮

・SSから7Lまで幅広いサイズ展開に対応

■「ファン付つなぎ」デザイン