東京発アーティスト・Wency、新シングル『Body Talk』を6月17日リリース。DancehallとR&Bが交差する官能的な一夜、注目アーティストとのコラボも控え快進撃が止まらない

株式会社BUZZ GROUP

東京を拠点に活動するアーティスト・Wencyが、最新シングル『Body Talk』を2026年6月17日に全世界配信リリースいたします。

DancehallとR&Bをベースに、TokyoのナイトカルチャーとIsland vibeを融合させた本作は、日本語×英語のリリックで"感覚と熱で惹かれ合う一夜"を艶やかに描いた一曲です。媚びない女性像と自由なエネルギーを体現するWencyの新境地に、ぜひご注目ください。

■ 『Body Talk』とは。言葉を超えた、感覚と熱の一夜

ジャケット写真「Body Talk」

言葉ではなく、"感覚"や"熱"で惹かれ合う。危険で自由な一夜。

最新シングル『Body Talk』は、DancehallとR&Bをベースに、Tokyoのナイトカルチャーとカリビアンミュージック特有のIsland vibeを融合させた楽曲です。日本語×英語のバイリンガルリリックで描かれるのは、媚びない女性像と、自分らしく欲望を解放するエネルギー。艶やかなメロディと重厚なグルーヴが、その世界観を余すことなく表現しています。

ネオンに染まる都会の空気感と、カリビアンミュージック特有の高揚感が交差するサウンドは、Wencyならではの"sensual"かつ"international"な世界観を強く印象付ける作品となっています。

■ 注目のコラボレーション情報

本作リリース以降も、Wencyの快進撃は続きます。

沖縄出身アーティスト・oviikとのコラボ楽曲をはじめ、その他注目アーティストとの楽曲も現在準備中です。シングル・EPリリースも控えており、ジャンルや国境を超えたWencyの音楽世界は、さらなる広がりを見せます。続報にご注目ください。

■ Wencyプロフィール

Wency_アーティスト写真

東京を拠点に活動するアーティストです。

R&B / HIPHOPを軸に、AfroやReggaeビートを取り入れたダンスホールミュージックを得意とし、ジャンルに縛られない自由なサウンドで独自のスタイルを表現しています。

高校進学をきっかけに音楽専門学校へ進学し、歌唱・ダンスを本格的に学びました。卒業後はR&B講師としても活動しながら、自身のアーティスト活動を展開。自立した女性像や都会的なライフスタイルをテーマにした楽曲を多く制作し、リアルな感情表現とグルーヴ感のあるパフォーマンスを武器に、現在シングル・EPリリースに向けて精力的に活動中です。

■ 配信情報

タイトル： Body Talk

アーティスト： Wency

配信日： 2026年6月17日（水）

配信サービス： Spotify / Apple Music / Amazon Music / LINE MUSIC / YouTube Music / iTunes / TikTok ほか

今すぐ聴く :https://wency.bfan.link/BodyTalk

■ SNS・公式リンク

- Instagram：https://www.instagram.com/_wencyyui- TikTok：https://www.tiktok.com/@_wencyyui (https://www.tiktok.com/@_wencyyui)- YouTube：https://youtube.com/channel/UC2H4nHaDCuux5kRZ-AGInUA株式会社 BUZZ FACTORY

社名：株式会社 BUZZ FACTORY

代表者：渡辺憲

本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-20 TSUMUGIビル

事業内容：芸能プロダクション業務全般、楽曲制作、ミュージシャンのプレゼンテーションおよびマネージメント、アーティストのダンス振り付け、演出、映画企画、カタログ、チラシ、Tシャツ等のデザイン、webサイトの企画、マーケティング、ホームページの制作

HP：https://buzz-factory.info/

※株式会社 BUZZ FACTORYは、株式会社BUZZ GROUP(東京都港区、代表取締役:渡辺憲)のグループ会社です。

【お問い合わせ先】

株式会社BUZZ FACTORY

担当：大井

MAIL：hijiri@buzz-factory.info

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