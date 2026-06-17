講演会「鼻づまり（鼻閉）って、何が原因？～よくある病気から注意するべきものまで～」を開催

学校法人杏林学園

杏林大学医学部付属杉並病院は、一般市民を対象とした公開講演会を下記のとおり開催します。



耳鼻咽喉科に受診される患者さんの多くが、鼻づまりに悩まされています。では、その鼻づまりの原因にはどのようなものがあるのでしょうか？

原因としては、 かぜや、日本人において2.5人に一人が罹患しているといわれているアレルギー性鼻炎、鼻の形態や副鼻腔炎（ちくのう症）による鼻のポリープ、さらには鼻の中にできものができる場合など、さまざまなものがあります。鼻づまりが続くと、においが分かりにくくなったり、睡眠や日常生活に支障をきたしたりすることもあります。

本講演では、これらの疾患について解説するとともに、手術動画も供覧しながら分かりやすくお話しさせていただきます。



■ 開催概要

日時：2026年7月2日（木）15：00～16：00（開場14：30）

会場：杏林大学医学部付属杉並病院 講堂

〒166-0012 東京都杉並区和田2-25-1【アクセス(https://www.kyorin-u.ac.jp/hospital/suginami/access/)】

参加費：無料

申込：不要（定員100名）／直接会場へお越しください

詳細は【こちら(https://www.kyorin-u.ac.jp/univ/area/opened/list/index.html#0702)】

■ 講師プロフィール

横井 秀格（ヨコイ ヒデノリ）

耳鼻咽喉化学（付属杉並病院）教室 教授

専門：耳鼻咽喉科学、鼻科学、臨床免疫アレルギー

講師詳細は【こちら(https://www.kyorin-u.ac.jp/univ/faculty/medicine/education/staff/detail/?id=med33017)】

杏林学園広報室

電話 :0422-44-0611

mail :koho@ks.kyorin-u.ac.jp



■学校法人杏林学園

創立 ： 1966年

学部 ： 医学部、保健学部、総合政策学部、外国語学部

大学院 ： 医学研究科、保健学研究科、国際協力研究科

病院：医学部付属病院、医学部付属杉並病院



学生数 ： 6,017名（2025年5月1日現在）

住所：三鷹キャンパス）東京都三鷹市新川6-20-2

井の頭キャンパス）三鷹市下連雀5-4-1

八王子キャンパス）東京都八王子市宮下町476



大学公式サイト：https://www.kyorin-u.ac.jp/