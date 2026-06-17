株式会社MadeHere 「メンテナンス・レジリエンス 2026」へ出展。プラント設備保全で発生する″廃番部品の迅速製造”を提案

株式会社MadeHere

株式会社MadeHere（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：デヴォア・アレキサンダー）は、2026年7月15日（水）から17日（金）まで東京ビッグサイトで開催される展示会「メンテナンス・レジリエンス2026」に出展いたします。

当社ブースでは、エネルギーや化学をはじめとした各種製造プラントの保守・保全における廃番部品の調達難や長納期課題に対し、現物部品から復刻製造する「廃番部品迅速製造サービス」をご紹介します。

出展の背景：社会インフラを支えるプラントの「安定稼働」と保守保全の重要性

数十年にわたり運用されている日本のプラントにおいて、今日の保守現場では以下のようなリスクが常態化しています。

・メーカーの撤退・廃業による純正部品の供給停止

・設計図面の散逸により、他社での製作が困難

・海外製設備や特殊部品の調達に伴う数ヶ月単位のリードタイム

これらの要因による部品の調達遅延はプラントのダウンタイムとなり、甚大な経済的損失や供給インフラへの影響に直結する可能性があります。株式会社MadeHereは、独自のエンジニアリング力と自社一貫の製造体制により、部品供給の空白を埋め、プラントインフラの強靭化に寄与します。

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展示内容：廃番部品迅速製造サービス

リバースエンジニアリング×アイテムごとの適切な製造技術の組み合わせで、図面無し・破損状態の部品でも従来の鋳造や加工では不可能だったスピードでの復刻製造を実現します。

＜主な特長＞

図面不要の復元製造：

高精度3Dスキャン技術を用い、摩耗・破損した現物部品から正確な設計データを生成。図面がない古い海外製部品も再現可能です。

プラントの特殊環境に対応する材質選定：

高温・高圧、腐食性ガス、化学薬品など、プラント特有の過酷な環境に耐えうる特殊合金や高機能樹脂の製造にも対応。バルブ、ポンプ用インペラ、経年劣化した配管部材など各種規格に適合した製造実績があります。

小ロット・オンデマンド生産：

構成部品単位で1点から製造可能。予備部品の過剰在庫リスクを低減し、必要な時に必要な分だけ供給する「デジタル倉庫」の概念を提案します。

長年稼働しているプラントの維持管理や、海外メーカー製パーツの納期遅延にお悩みの資材調達・設備保全・工務担当の皆様、ぜひ弊社ブースで「現物さえあれば復刻できる」スピード感をご体感ください。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

開催概要

展示会名：メンテナンス・レジリエンス2026

開催日時： 2026年7月15日（水）～17日（金） 10:00～17:00

会場： 東京ビッグサイト

当社ブース番号： 東１ホール H9

予約：要事前予約（無料）

入場予約URL：https://www.jma-exhibition.com/joint/jp_mente/registration.php?exhibitor=EX000329

株式会社MadeHereのブース紹介ページ(https://www.jma-exhibition.com/joint/webguide_jp_mente/company.php?no=329)

株式会社MadeHereについて

株式会社Madehereは、リバースエンジニアリングによる廃番部品製造サービス、産業向け3Dプリンターやフィラメント製造機の販売を行っています。エンジニアリング力と自社サプライチェーンを生かした一気通貫製造でリードタイムや部品の最適化など製造業における新たな価値創出を目指しています。

※社名変更のお知らせ 当社は2025年9月1日をもって「株式会社3D Printing Corporation」から「株式会社MadeHere」へ社名を変更いたしました。

【会社概要】

社名：株式会社MadeHere

所在地：神奈川県横浜市鶴見区小野町75-1 LVP1-101

代表者：代表取締役 デヴォア・アレキサンダー

設立：2016年2月

事業内容：廃番部品製造サービス、3Dプリント受託製造サービス、3Dプリンター等の装置販売

URL：https://madehere.co.jp/



【本件に関するお問い合わせ先】

Email：info@madehere.co.jp