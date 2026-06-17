文化持株会社 SVCV (SVCV, Inc.)、創業者レターを公開

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NextRock Investment Group, Inc


当社は現在、正式な事業開始に向けた準備を進めております。今後も事業基盤の構築および組織体制の整備を推進し、持続的な成長を目指してまいります。



[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SquXjSMczO8 ]



創業者レターの全文は以下のとおりです。



"長い準備期間を経て、


私たちは、いよいよ動き出す。


青春時代を振り返るたびに思う。


環境や時代によって、


本来発揮されるはずだった力が埋もれてしまうことがある。


それは、人にも起こる。


そして、国にも起こる。


今の日本には、


まだ世界に届いていない可能性がある。


日本は、世界に誇る企業を生み出してきた。


ブランドを生み出してきた。


そして、数え切れないほどの文化を生み出してきた。


しかし、その価値のすべてが、


世界へ十分に伝わっているとは言えない。


言語の壁。


文化の壁。


私たちは、その壁を越える。


日本と世界をつなぐ。


まだ見ぬ才能を、世界へ届ける。


世界の感性を日本へ迎え入れる。


私たちが目指すのは、


日本の可能性が正しく評価される未来だ。


若者が夢を描き、


情熱を注ぎ、


挑戦を諦める必要のない社会。


文化が新たな価値を生み、


その価値が世界へ広がっていく未来。


今こそ、日本は再び成長するときだ。


今こそ、日本の可能性を世界へ解き放つときだ。


日本を世界へ。


世界を日本へ。


私たちは、


日本発・世界基準のカルチャーカンパニーを創る。


音楽。


ファッション。


映像。


そして、次の時代を形づくるトレンド。


SVCV(https://www.svcvinc.com/)は、


日本と世界をつなぐカルチャーブリッジである。


世界へ向けた、日本の窓口である。


今こそ、J-WAVEの時代が始まる。


SVCV(https://www.svcvinc.com/about)は、日本の可能性だ。


世界へ、日本文化を。


Made in Japan. Built for the World."



S. L. Colucci






【本件に関するお問い合わせ先】


SVCV, Inc.(https://corporate.svcvinc.com/) | NextRock. & Co.(https://www.nextrockandco.com/)


Investor Relations


E-mail：ir@nextrockandco.com | ir@nextrockgroup.com.