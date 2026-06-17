文化持株会社 SVCV (SVCV, Inc.)、創業者レターを公開

NextRock Investment Group, Inc

当社は現在、正式な事業開始に向けた準備を進めております。今後も事業基盤の構築および組織体制の整備を推進し、持続的な成長を目指してまいります。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SquXjSMczO8 ]

創業者レターの全文は以下のとおりです。

"長い準備期間を経て、

私たちは、いよいよ動き出す。

青春時代を振り返るたびに思う。

環境や時代によって、

本来発揮されるはずだった力が埋もれてしまうことがある。

それは、人にも起こる。

そして、国にも起こる。

今の日本には、

まだ世界に届いていない可能性がある。

日本は、世界に誇る企業を生み出してきた。

ブランドを生み出してきた。

そして、数え切れないほどの文化を生み出してきた。

しかし、その価値のすべてが、

世界へ十分に伝わっているとは言えない。

言語の壁。

文化の壁。

私たちは、その壁を越える。

日本と世界をつなぐ。

まだ見ぬ才能を、世界へ届ける。

世界の感性を日本へ迎え入れる。

私たちが目指すのは、

日本の可能性が正しく評価される未来だ。

若者が夢を描き、

情熱を注ぎ、

挑戦を諦める必要のない社会。

文化が新たな価値を生み、

その価値が世界へ広がっていく未来。

今こそ、日本は再び成長するときだ。

今こそ、日本の可能性を世界へ解き放つときだ。

日本を世界へ。

世界を日本へ。

私たちは、

日本発・世界基準のカルチャーカンパニーを創る。

音楽。

ファッション。

映像。

そして、次の時代を形づくるトレンド。

SVCV(https://www.svcvinc.com/)は、

日本と世界をつなぐカルチャーブリッジである。

世界へ向けた、日本の窓口である。

今こそ、J-WAVEの時代が始まる。

SVCV(https://www.svcvinc.com/about)は、日本の可能性だ。

世界へ、日本文化を。

Made in Japan. Built for the World."

S. L. Colucci

【本件に関するお問い合わせ先】

SVCV, Inc.(https://corporate.svcvinc.com/) | NextRock. & Co.(https://www.nextrockandco.com/)

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E-mail：ir@nextrockandco.com | ir@nextrockgroup.com.