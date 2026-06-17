文化持株会社 SVCV (SVCV, Inc.)、創業者レターを公開
当社は現在、正式な事業開始に向けた準備を進めております。今後も事業基盤の構築および組織体制の整備を推進し、持続的な成長を目指してまいります。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SquXjSMczO8 ]
創業者レターの全文は以下のとおりです。
"長い準備期間を経て、
私たちは、いよいよ動き出す。
青春時代を振り返るたびに思う。
環境や時代によって、
本来発揮されるはずだった力が埋もれてしまうことがある。
それは、人にも起こる。
そして、国にも起こる。
今の日本には、
まだ世界に届いていない可能性がある。
日本は、世界に誇る企業を生み出してきた。
ブランドを生み出してきた。
そして、数え切れないほどの文化を生み出してきた。
しかし、その価値のすべてが、
世界へ十分に伝わっているとは言えない。
言語の壁。
文化の壁。
私たちは、その壁を越える。
日本と世界をつなぐ。
まだ見ぬ才能を、世界へ届ける。
世界の感性を日本へ迎え入れる。
私たちが目指すのは、
日本の可能性が正しく評価される未来だ。
若者が夢を描き、
情熱を注ぎ、
挑戦を諦める必要のない社会。
文化が新たな価値を生み、
その価値が世界へ広がっていく未来。
今こそ、日本は再び成長するときだ。
今こそ、日本の可能性を世界へ解き放つときだ。
日本を世界へ。
世界を日本へ。
私たちは、
日本発・世界基準のカルチャーカンパニーを創る。
音楽。
ファッション。
映像。
そして、次の時代を形づくるトレンド。
SVCV(https://www.svcvinc.com/)は、
日本と世界をつなぐカルチャーブリッジである。
世界へ向けた、日本の窓口である。
今こそ、J-WAVEの時代が始まる。
SVCV(https://www.svcvinc.com/about)は、日本の可能性だ。
世界へ、日本文化を。
Made in Japan. Built for the World."
S. L. Colucci
【本件に関するお問い合わせ先】
SVCV, Inc.(https://corporate.svcvinc.com/) | NextRock. & Co.(https://www.nextrockandco.com/)
Investor Relations
E-mail：ir@nextrockandco.com | ir@nextrockgroup.com.