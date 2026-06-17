マーケティングAI OS「ENSOR」、マーケティングWeek（MaS-マズ-） 夏展 2026に出展──バナー自動量産・広告×GAデータ統合分析をブースでライブ体験

REHATCH株式会社

REHATCH株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：迫田 亮太）は、2026年6月24日（水）～26日（金）に東京ビッグサイトで開催される「マーケティングWeek（MaS-マズ-） 夏展2026」に出展することをお知らせいたします。ブースでは、マーケティングAI OS「ENSOR（エンソー）」を用いた広告バナーの自動量産デモおよび広告・GAデータの統合分析体験を実施し、来場いただいたマーケターの課題に合わせたブース担当による個別相談にも対応いたします。

■ 出展の背景

デジタルマーケティングの現場では、「バナー制作が属人化しており仕組み化できていない」「LPの制作・改善に時間がかかりすぎる」「広告・GAのデータが散在し、分析に手が回らない」という課題が多くのマーケター・マーケティング部門に共通して存在しています。

ENSORは、ブランドと広告成果データを学習したAIによってクリエイティブの量産と分析・施策提案を一気通貫で実行するマーケティングAI OSです。今回の出展では、こうした課題を抱えるマーケターがENSORの実際の動作を体験し、自社への活用イメージを具体的に持ち帰れるよう、ライブデモと個別相談の両方をブースで提供いたします。

■ ブースでご体験いただける内容

１. 広告バナー自動量産デモ

ブランドと広告成果データを学習したAIが、再現性の高いクリエイティブを量産する様子をライブでご覧いただきます。「勝ちパターン」を学習・再現するクリエイティブ生成の仕組みを、実際のフローに沿ってデモいたします。

２. 広告・GAデータ統合分析の体験

広告データとGAデータなど、現場で散在しがちなマーケティングデータをAIが統合・分析し、施策提案を自動で実行するまでの流れを体験いただけます。レポート作成や数値の突き合わせに時間を取られているマーケターにとって、実務での活用イメージをお持ちいただける内容です。

３. 個別相談

来場いただいたマーケターの自社課題に合わせて、ブース担当が直接対応いたします。「自社の状況にどう活用できるか」「他社はどう使っているか」など、汎用デモでは見えにくい具体的な活用方法をご案内いたします。

■ 来場のご案内

マーケティングWeek（MaS-マズ-） 夏展2026へは事前登録のうえ、東京ビッグサイト 弊社ブース（小間番号：M22-1）にお越しください。

来場事前登録はこちら

https://www.marketing-week.jp/summer/ja-jp/register.html?code=1703783490686247-MHS

会場マップ

https://www.marketing-week.jp/doc_map_sm/

■ イベント概要

イベント名：マーケティングWeek（MaS-マズ-） 夏展 2026

会期：2026年6月24日（水）～26日（金）

会場：東京ビッグサイト

弊社ブース：M22-1 西展示棟４階

https://www.marketing-week.jp/summer/ja-jp.html

会場でお会いできることを楽しみにしております。

■ ENSOR（エンソー）について

ENSORは、「勝ちバナーを量産するAI──学び続けるマーケティングOS」をコンセプトとしたマーケター向けAIクリエイティブ生成プラットフォームです。クリエイティブの施策立案から連携・生成までを従来の1/5の時間で実行し、広告・GAなどに散在するデータを統合してAIがリアルタイムで分析・施策提案を実行するマーケティングAI OSとして機能します。

主な機能

・AI編集：高品質なデザイン生成で、背景差し替えや横展開を含め、3分での修正・10分での入稿完了を実現

・ラフ作成：ブランド理解済みAIとの対話で、最適な訴求軸とコピーを生成

・動画生成：静止画バナーを簡単操作で動画化し、背景の動き、人物モーション、CTAボタンアニメーション、全体エフェクトなど多彩な表現が可能

・LP生成：チャット形式でAIと会話し、完成度の高いランディングページのイメージと実装用コードを取得

・データ連携：複数マーケティングデータを統合し、分析から施策改善まで活用

・ブランドトンマナ：URLを入力するだけでカラー・フォント・トンマナを自動抽出

・ブランドチェック：企画・レビューを集約し、広告表現ルールやブランド準拠性をAIが自動チェック

・テンプレート：100種類以上のテンプレートから選択し、業種・用途に合わせたクリエイティブ制作が可能

▼ENSOR サービスサイト

https://x.gd/a3zdR

▼法人向け個別説明のご予約はこちら

https://calendar.app.google/E59WFyTSMFQN1CXLA

■ REHATCH株式会社について

・会社名：REHATCH株式会社

・所在地：東京都千代田区東神田2-10-9 THE PORTAL AKIHABARA 8F

・代表者：代表取締役 迫田 亮太

・設立：2019年8月

・事業内容：マーケティングAI OS「ENSOR」の開発・提供、マーケティング支援事業

・コーポレートサイト：https://re-hatch.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ

REHATCH株式会社 広報担当

E-mail：sdt@re-hatch.jp / TEL：03-5846-9184