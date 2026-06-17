OrcaRouterにてLLMの知性を融合する「Model Fusion」を国内提供開始 ― 複数モデルの並列実行で、Fable5並みの推論性能を実現

FlashLabs株式会社

AI応用研究所であるFlashLabs株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：細井 洋一、以下「FlashLabs」）は、国内独占販売を行うAIインフェレンスゲートウェイ「OrcaRouter（オルカルーター）」において、複数の大規模言語モデル（LLM）を並列実行し、その知性を統合する新機能「Model Fusion（モデルフュージョン）」の提供を開始したことをお知らせいたします。

背景・狙い：単一モデル依存からの脱却

現在の生成AI市場では、特定の高性能な「フロンティアモデル」に推論品質を依存する傾向があります。しかし、単一のモデルには必ず得意・不得意があり、また最高峰のモデルほどAPIコストが高騰し、レイテンシ（遅延）も増大するという課題がありました。

FlashLabsは、この「単一モデルの限界」を突破するため、複数のLLMを並列に走らせ、それぞれの回答をリアルタイムに評価・統合する「Model Fusion」を日本市場に投入します。これにより、安価なモデルの組み合わせで「Fable 5」などの超高性能モデルに匹敵、あるいはそれを上回る推論品質を、圧倒的なコストパフォーマンスで実現することが可能になります。

「Model Fusion」の概要

Model Fusionとは: 1つのプロンプトに対し、複数の異なるLLM（例：Claude, GPT, Gemini, Llama等）を同時に実行。出力された複数の回答を「判定器（Arbiter）」が評価し、最も優れた回答を選択、あるいは複数の知見を合成して一つの優れた回答を生成する技術です。

主要機能:- 並列ファンアウト＋アービター: 同一プロンプトを複数モデルへ並列送信し、アービターが最良解を返す- 5つのアービター戦略: best_of_n / synthesize / majority / first / tests_pass（下表）- 選択的ファンアウト（難易度ゲート）: コード・ツール利用・高難易度（難易度0.3以上）のプロンプトでのみパネルを起動し、定型処理は安価な単一モデルへ。「hi」のような軽い入力にパネル費用を払わない- 薄めない合議: 複数回答を平均化・希釈せず、最も強い1つの回答を“そのまま（verbatim）”返す- Routing DSLで自作: プリセットに縛られず、約12行のYAMLで独自パネルを構築・所有

基盤技術「Routing DSL」: これらの複雑な融合ロジックは、新開発の「Routing DSL（YAML形式）」により、開発者が数行のコードで自在に定義・カスタマイズ可能です。

OrcaRouter Fusionはこちら: https://www.orcarouter.ai/ja/models/orcarouter/fusion(https://www.orcarouter.ai/ja/models/orcarouter/fusion)

企業にもたらす価値

利用可能モデル例- OrcaRouter Fable 5 Fusion API(https://www.orcarouter.ai/ja/models/orcarouter/fusion): (モデル詳細はこちら(https://www.orcarouter.ai/ja/blog/model-fusion-in-production-inside-orcarouter-fusion-and-the-routing-dsl))- Anthropic Claude Opus 4.8 API(https://www.orcarouter.ai/ja/models/anthropic/claude-opus-4.8)- OpenAI GPT 5.5 API(https://www.orcarouter.ai/ja/models/openai/gpt-5.5)- Gemini 3.5 FlashAPI(https://www.orcarouter.ai/ja/models/google/gemini-3.5-flash)- MiniMax M3 API(https://www.orcarouter.ai/ja/models/minimax/minimax-m3)- DeepSeek V4 Pro API(https://www.orcarouter.ai/ja/models/deepseek/deepseek-v4-pro)- Qwen3.7 Max API(https://www.orcarouter.ai/ja/models/qwen/qwen3.7-max)- Z.AI GLM5.2 API(https://www.orcarouter.ai/ja/models/z-ai/glm-5.2)ドキュメント / 詳細:- Routing DSL(https://docs.orcarouter.ai/ja/routing/routing-dsl)- 技術解説ブログ(https://www.orcarouter.ai/ja/blog/model-fusion-in-production-inside-orcarouter-fusion-and-the-routing-dsl)1. 「知性の合成」による限界性能の突破

単一のモデルでは到達できなかった推論精度を、複数のモデルを「合議制」で機能させることで実現します。特に、事実確認が重要なタスクや複雑な推論、高度なプログラミングにおいて、フロンティアモデル単体を超える成果をもたらします。

2. 圧倒的なコストパフォーマンス

高価な最上位モデルを1回呼び出す代わりに、安価で高速な複数のモデルを「Fusion」させることで、同等以上の品質を維持しながら、推論コストを最大70%削減することが可能です。

3. 信頼性と冗長性の確保

特定のAIプロバイダーに障害が発生した場合でも、Fusion構成内の他のモデルが自動的にカバーします。ビジネス継続性を損なうことなく、常に安定した高品質なAI出力を維持できます。

代表コメント

FlashLabs株式会社 代表取締役 細井 洋一

「これからのAI活用は、どのモデルを使うかという『選択』の時代から、複数の知性をどう組み合わせるかという『構成（コンポーズ）』の時代へと移行します。今回提供を開始するModel Fusionは、まさにその中核となる技術です。機械の速度と複数の知性を融合させることで、日本の企業がコストの壁に阻まれることなく、世界最高水準のインテリジェンスを自在に操れる社会を目指します。」

OrcaRouterについて

OrcaRouterは、米国のAI研究機関Continuum AIが開発し、FlashLabs株式会社が日本独占販売する次世代AI推論ゲートウェイです。200以上のLLMを単一エンドポイント・単一APIキーに統合し、プロンプトごとに難易度を判定して最適なモデルへ自動ルーティングします。今回提供を開始したModel Fusionは、この基盤上で複数モデルの並列合議を可能にする機能です。トークン上乗せ手数料0%、導入はBase URLの1行書き換えのみ。ガードレール、トレーシング、監視、評価機能も同一ゲートウェイで提供します。

OrcaRouter 公式サイト(https://www.orcarouter.ai/ja/)

FlashLabs株式会社について

FlashLabsは、営業とカスタマーエクスペリエンスを自動化、そして最終的には自律化へ導くことを目指すAI応用研究所です。"Human-AI Hybrid"アプローチにより、従来手法を凌駕する成果を企業にもたらします。

会社名: FlashLabs株式会社

所在地: 東京都千代田区

代表者: 代表取締役 細井 洋一

FlashLabs株式会社 公式サイト(https://www.flashlabs.ai/)

Continuum AIについて

Continuum AIは、OrcaRouterを開発する米国のAI企業です。適応型ルーティング技術により、複数のLLMプロバイダーを横断した効率的なAI活用基盤を提供しています。

Continuum AI 公式サイト(https://www.continuum01.ai/)

本件に関するお問い合わせ先

FlashLabs株式会社 マーケティング部

担当: 小林 光喜

Email: koki.kobayashi@myflashcloud.com

※OrcaRouterはContinuum AIの商標です。

※Fable 5、Claude、GPT、Gemini、Llamaは各社の商標または登録商標です。