オカリナとアコーディオンを奏でる深海の人魚VTuber「あおすずあさぎ」、YouTube登録者5,000人を突破

ClimB productionあおすずあさぎYouTube5000人突破

ClimB Production所属のVmusician「あおすずあさぎ」が、2026年6月15日にYouTubeチャンネル登録者数5,000人を突破しました。

あおすずあさぎは、“深海のオカリナ吹き＆アコーディオン弾き”として活動する、

青いリュウグウノツカイの人魚Vmusicianです。

オカリナとアコーディオンという少し珍しい編成で“癒しの音色”を届ける存在として、

配信や動画投稿を続けています。

優しく包み込むようなオカリナの音色。

どこか懐かしく、温かなアコーディオンの響き。

忙しい日々の中で、ほんの少しだけ肩の力を抜けるような

“ほっとする時間”を、演奏を通して届けたい。

そんな想いを大切にしながら、あおすずあさぎは活動を続けています。

活動のモットーは、

「心にそっと寄り添う音を。

ほっとする時間と、明日も頑張れる力を音にのせて」

落ち込んだ日。

疲れて帰ってきた夜。

ひとりで頑張りすぎてしまう時。

そんな時に、“誰かの心の居場所になれる音”を届けたいという想いで、

日々音楽を届けています。

オカリナとアコーディオンの魅力を、もっとたくさんの人へ

VTuber業界では歌やゲーム実況が主流となる中、

あおすずあさぎは“オカリナ”と“アコーディオン”という個性的な楽器を武器に活動しています。

オカリナやアコーディオンは、日常の中で触れる機会がまだまだ少ない楽器です。

だからこそ、

「こんなに心に響く楽器なんだ！」

「オカリナってこんな演奏も出来るんだ！」

「アコーディオンってこんなにカッコいいんだ！」

そんな驚きや感動を届けることを目指し、演奏動画の投稿やライブ配信を行っています。

どちらも「聴く機会が少ない楽器」だからこそ、

「こんな音色があるんだ」

「初めて聴いたけど癒された」

「なんだか涙が出そうになった」

そんな新しい出会いを届けられる存在になりたいと考えています。

“派手さ”ではなく、“心に残る音”。

流れるように消費されるコンテンツが多い時代だからこそ、

誰かの心に静かに寄り添える音楽を大切にしています。

2児のママとして、夢を追い続ける姿も届けたい

あおすずあさぎと稚魚

あおすずあさぎは、2児のママとして育児や家事をしながら活動を続けています。

限られた時間の中で、配信や動画制作、楽器練習を続ける毎日。

決して簡単なことばかりではありません。

子どもを寝かしつけた後。

家事が一段落した夜。

限られた時間の中でも、「好き」を諦めずに音楽と配信を届け続けています。

活動を続ける理由のひとつは、

「ママでも出来る！」

「ママだって夢を叶えて輝ける！」

という姿を、自分自身の活動を通して体現したいという想いです。

子育て中だから諦めるのではなく、

“好き”や“夢”を大切にしながら前に進めることを、多くの人に届けたい。

“子育てをしているから無理”ではなく、

“子育てをしていても挑戦できる”。

そんな背中を見せられる存在になることも、あおすずあさぎの大きな目標のひとつです。

目標は1周年までに登録者1万人“オカリナとアコーディオンで見つかる人”へ

オカリナを吹くあおすずあさぎ

あおすずあさぎの現在の目標は、2026年10月15日に迎える1周年記念までに、

YouTubeチャンネル登録者1万人を達成することです。

そして、

“オカリナとアコーディオンで見つかる人”

になることを目指しています。

「オカリナとアコーディオンといえば、あおすずあさぎ」

「癒されたい時に聴きたくなる存在」

そう思ってもらえる存在になるため、

今後も演奏動画の投稿やライブ配信、音楽活動を続けていきます。

夢は、3Dでのワンマンライブ

あおすずあさぎの将来の夢は、3D化を実現し、ワンマンライブを開催することです。

“深海の音楽ライブ”をテーマにした幻想的な空間で、オカリナとアコーディオンの音色を届けたい。

来てくれた人みんなが、“明日も頑張ろう”と思えるライブを夢見ています。

視覚・音楽・物語が融合した、“癒しの深海空間”を届けること。

その夢に向かって、今日も配信・動画投稿・演奏活動を続けています。

あおすずあさぎ コメント

Vミュージシャンあおすずあさぎ

ここまで活動を続けてこられたのは、

いろんな形で応援してくださるファンの皆さまのおかげです。

コメントひとつ。

「癒された」「楽しかった」の一言。

動画や配信を見てくださる時間。

その全てが、大きな力になっています。

「この人を応援したい」

「この音をもっと広めたい」

そう思っていただける存在を目指し、

頑張っている誰かの心にそっと寄り添える音を届けられるよう、

これからも活動してまいります。

落ち込んだ日も、不安な夜も、“また明日頑張ろう”って思える時間になれたら嬉しいです。

そして、“ママだから無理”じゃなく、

“ママでも夢を叶えられる”ということを、自分自身の活動で証明していきたいです。

オカリナとアコーディオンの魅力を、もっとたくさんの人へ届けられるよう頑張ります！

ぜひ、あおすずあさぎの音楽を聴きに来てください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=8Hn8Sa-RLM0 ]

各種リンク

【YouTube】

https://www.youtube.com/@aosuzuasagi

【X（旧Twitter）】

https://x.com/asagi_0501_HIMO

【お問い合わせ】

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ClimB Productionのお問い合わせ(https://www.climb-production.com/blank-5)よりお願いいたします。

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