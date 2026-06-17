「Rokid スマートAIグラス」本日 6月17日（水）11時より予約販売開始

フューチャーモデル株式会社

フューチャーモデル株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：曲亮）は、グローバルAIウェアラブルブランド「Rokid（ロキッド）」が展開する次世代AIグラス「Rokid スマートAIグラス」について、本日2026年6月17日（水）11時より予約販売を開始したことをお知らせいたします。

予約販売は、Rokid公式サイトをはじめとするオンラインサイト、および一部家電量販店にて順次受付を開始します。公式オンラインでは、【全額予約プラン】と【2,000円予約プラン】の2種類を用意し、一部家電量販店の店頭でもご予約いただけます。

▼販売ページ

https://jp.rokid.com/pages/rokid-glasses

さらに、対象店舗での店頭予約にも、全額予約プランと同等のキャンペーン特典が適用されます。

正式発売は2026年7月10日（金）11時を予定しており、予約商品は発売日以降、順次お届け・お渡し予定です。

■ Makuake歴代応援購入金額1位を記録した 「Rokid スマートAIグラス」が、いよいよ一般販売へ

Rokid スマートAIグラスは、2026年2月より応援購入サービス「Makuake」にて日本国内向けの先行販売を実施し、応援購入総額636,736,060円、サポーター数7,413人を記録しました。

さらに、Makuake歴代応援購入金額1位を達成するなど、日本市場においても大きな注目を集めてきました。

▪️本リリースのポイント▪️

1. Rokid スマートAIグラスの予約販売を2026年6月17日（水）11:00より開始

2. 公式オンラインでは「全額予約プラン」と「2,000円予約プラン」を用意

3. 一部家電量販店でも予約可能。店頭予約にも全額予約プランと同等のキャンペーン特典を適用

Makuake先行販売では、視界で情報が完結する新しいAIウェアラブル体験、リアルタイム翻訳、AI検索、FPV撮影、文字起こし、ナビゲーションなど、日常生活からビジネスシーンまで活用できる多機能性が高く評価されました。

今回の予約販売開始により、Makuakeでの先行販売を逃した方や、実機体験後に購入を検討されていた方にも、より身近な販売チャネルを通じてRokid スマートAIグラスをお求めいただけるようになります。

｜予約販売概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32740/table/24_1_c6a420d8beba77764d82f34e3bbfdd62.jpg?v=202606171151 ]

Rokid スマートAIグラスは、オンラインサイトおよび一部家電量販店にて順次予約受付を開始します。公式オンラインサイトでは、購入スタイルに合わせて選べる「全額予約プラン」と「2,000円予約プラン」をご用意しています。

また、一部家電量販店の店頭でもご予約いただけます。

この場合も全額予約プランと同等のキャンペーン特典が適用されるため、店頭で実機や取扱状況を確認しながら安心してご予約いただけます。

・予約受付開始日、取扱店舗、在庫状況、商品のお渡し方法は販売チャネルにより異なります。

・キャンペーン特典は数量限定です。なくなり次第終了となります。

｜公式オンラインでは選べる2つの予約プラン

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32740/table/24_2_10656a16e4d9b327591104ba7d5abcf8.jpg?v=202606171151 ]

特典期限：2026年7月9日（木）23:59まで

・特典は数量限定です。 なくなり次第終了となります。

・内容は予告なく変更または終了となる場合があります。

｜一部家電量販店でも受付、全額予約キャンペーンも適用

一部家電量販店の店頭では、Rokid スマートAIグラスをご予約いただけます。

さらに、対象店舗での店頭予約にも、オンラインの全額予約プランと同等のキャンペーン特典が適用されます。

店頭での予約は、実店舗で取扱状況を確認しながら申し込めるため、初めてスマート AI グラスを購入する方や、購入前にスタッフへ相談したい方にも安心してご利用いただけます。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/32740/table/24_3_bca3d54e746525da1013d15b2a230e7e.jpg?v=202606171151 ]

・取扱店舗、予約受付開始日、在庫状況は店舗により異なります。・店頭予約にも全額予約プランと同等のキャンペーン特典が適用されます。・キャンペーン特典は数量限定です。なくなり次第終了となります。・店頭での取扱有無については、各店舗へ直接ご確認ください。

■ Rokid スマートAIグラスの主な特徴

Rokid スマート AI グラスは、スマートフォンを取り出す前に、必要な情報を目の前に表示できる次世代AIウェアラブルデバイスです。翻訳、検索、文字起こし、ナビゲーション、撮影など、日常的にスマートフォンで行っていた操作を、視覚と音声を通じてより自然にサポートします。

｜89言語のリアルタイム翻訳に対応

海外旅行、ビジネス会議、接客、学習など、言語の壁を感じる場面で活躍します。視界に字幕を表示することで、会話や周囲の文字情報を直感的に理解しやすくなります。

｜AIが見て・聞いて・考えて・答える視界内アシスタント

Rokid スマート AI グラスは、ユーザーが見ているものや周囲の状況をもとに、情報検索や説明をサポートします。街歩き、学習、作業、観光など、さまざまなシーンで「見るだけでわかる」体験を提供します。

｜1200万画素ハンズフリーカメラを搭載

1200万画素カメラと109°広角レンズにより、目で見た臨場感に近いFPV映像を記録できます。スポーツ観戦、ライブ、作業中の手元撮影、子どもの成長記録など、手を止めずに大切な瞬間を残すことができます。

｜本体重量約49gの軽量設計

本体重量は約49g。日常的に装着しやすい軽量設計により、旅行、ビジネス、外出、学習、エンタメなど、幅広いシーンで自然に活用できます。

｜製品仕様

■ 安心して購入できる国内サポート体制

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/32740/table/24_4_736f63a7caf344aa0b65d06dd656ef61.jpg?v=202606171151 ]

Rokid スマート AI グラスは、日本国内での購入者に向けて、国内送料無料、30日間返品保証、1年間製品保証、カスタマーサポートを用意しています。

予約販売商品については、2026年7月10日（金）以降、ご注文順に順次発送または店頭でのお渡しを予定しています。購入後のサポートについても、日本国内のサポート窓口を通じて、安心してご利用いただける環境を整えてまいります。

■フューチャーモデル株式会社について

フューチャーモデル株式会社（FutureModel、略称FM）は、モバイル領域のものづくりからスタートし、スマートフォンアクセサリーの企画・開発で培った設計力とユーザー視点を強みに成長してきました。

その延長線上で生まれたのが、必要な機能を研ぎ澄ました携帯電話端末「NichePhone」シリーズと、家族の安心を支える見守りサービス「まもサーチ」です。

さらにグループ会社IoTBankではAIを活用したソリューション開発を推進し、“現場で使われるAI”の実装力を磨いています。

フューチャーモデル株式会社は、世界最先端技術を日本の暮らしに最適化し、AIを中核に新たなデバイスやサービスを創出することを目指しています。

【企業概要】

企業名：フューチャーモデル株式会社

設立日：2009年9月11日

代表者：代表取締役社長 曲 亮

住所：〒169-0074 東京都新宿区北新宿2-21-1新宿フロントタワー28F

事業内容：IoTデバイス端末を含む周辺アクセサリーの開発および販売

公式サイト：http://futuremodel.co.jp/

■ Rokidについて

Rokidは2014年に設立された、拡張現実（AR）およびAI領域におけるグローバルテクノロジー企業です。「人とテクノロジーを自然につなぐスマートグラス」をコンセプトに、インテリジェンスが日常生活に自然に溶け込む製品開発を推進しています。現在、世界100以上の国・地域で、コンシューマー、開発者、企業向けに製品およびソリューションを提供しています。CES Innovation Awardsをはじめとする複数の国際的アワードを受賞し、ドイツのiFデザイン賞も累計5度受賞するなど、技術力とデザイン性の両面で世界的な評価を獲得しています。

【お問い合わせ】

・窓口：Rokidカスタマーサポート（日本正規販売代理店・フューチャーモデル株式会社内）

・広報担当：木村、沢多

・メール：rokid@futuremodel.co.jp

※お問い合わせ内容は順次対応いたします。返信にお時間をいただく場合がございます。

【公式サイト】

・日本公式サイト：https://jp.rokid.com

・海外公式サイト：https://global.rokid.com

・Rokid AR Platform（英語）：https://ar.rokid.com/?lang=en

【日本公式SNS】

・公式LINE：https://lin.ee/Sn32kPE

・公式X（旧Twitter）：https://x.com/RokidJapan

・公式Instagram：https://www.instagram.com/rokid_japan

・公式Facebook：https://www.facebook.com/RokidJapan

・公式YouTube：https://www.youtube.com/@RokidJapan