APOCの海外向けプレスリリース配信サービス「グローバルプレス」、白馬至近のレイクサイドヴィラPRで豪州250媒体超転載・Snow Actionでの記事掲載を獲得

株式会社APOC

海外向けプレスリリース配信サービス「グローバルプレス」を運営する株式会社APOC（本社：東京都板橋区、代表取締役：齋藤峻輔、以下「APOC」）は、長野県・白馬エリアにレイクサイドヴィラ「Lakeside villa SUI HAKUBA」を新たに開業した扉ホールディングス株式会社（本社：長野県松本市、代表取締役：齊藤忠政、以下「扉ホールディングス」）が、「グローバルプレス」を活用したオーストラリア向けのプレスリリース配信において、現地メディア250媒体以上での転載を獲得し、さらにオーストラリアを代表するスノー＆スノーボードメディア「Snow Action」での記事化に至ったことをお知らせいたします。

本件は、海外向けプレスリリース配信において、配信による「転載」という指標にとどまらず、メディア担当者への直接アプローチを通じた「記事化」を実現した事例となります。

■ 実施背景

扉ホールディングスは、豪州を中心とした英語圏の旅行者をターゲットとしたインバウンド集客を目的に、グローバルプレスを通じて英語のプレスリリースをオーストラリア向けに配信しました。スキー・スノーボード文化が根付き、白馬エリアへの送客実績も多いオーストラリア市場に向けて、新たに開業したレイクサイドヴィラの情報を現地メディアへ届けることを狙いとしています。

その後、配信後の個別メディアアプローチを通じて、オーストラリアのスノートラベルメディア「Snow Action」にて、通常の転載掲載ではない個別の記事コンテンツとして掲載されました。

■ 施策の概要

扉ホールディングスは、2026年5月28日に長野県大町市・青木湖畔へグランドオープンしたレイクサイドヴィラ「Lakeside villa SUI HAKUBA」について、豪州を中心とした英語圏のインバウンド客の集客を目的に、グローバルプレスを通じて英語のプレスリリースをオーストラリア向けに配信しました。

北アルプスを望む青木湖畔に立つ3棟のA型（A-frame）プライベートヴィラ、各棟に備わるプライベートサウナ、四季折々の自然、そして白馬エリアでのスキー・スノーボードをはじめとするウィンターアクティビティといった魅力を、英語コンテンツとして現地メディアへ届けています。

■ 単なるプレスリリース転載にとどまらず、Snow Actionでの記事掲載を実現

今回の配信では、オーストラリア国内のメディア250媒体以上での転載を獲得しました。

さらにAPOCは、メディアネットワークを活用し、配信後に現地メディアの担当者へ直接コンタクトを実施。複数回のやりとりを重ねた結果、オーストラリアにある「世界各地の冬のアクティビティや施設を紹介するWebメディア」であるスノーメディア「Snow Action」にて、通常の転載掲載ではない個別の記事コンテンツとして掲載されました。

本記事は同メディアのトップページにも最新記事として掲載され、記事のクレジットには「Words and photos：APOC Wire」と明記されています。

▼実際に記事化されたページはこちら

https://snowaction.com.au/sui-lake-aoki-villas-hakuba/

▼配信されたプレスリリースはこちら

https://apocwire.com/au/p/00000265.00000196.html

■ 「雪・冬の体験」というテーマと、オーストラリア市場の高い親和性

本施策の特徴は、PR対象が白馬至近の青木湖畔に位置するレイクサイドヴィラであった点です。スキー・スノーボード文化が根付くオーストラリアにおいて、雪景色やウィンターアクティビティ、プライベートサウナといった「雪・冬の体験」は、現地読者にとって高い関心を集めやすいテーマです。

Snow Actionのようなスノートラベルメディアと、白馬至近の青木湖畔という冬季観光エリアとの親和性が、転載掲載から個別の記事掲載までの一連の成果につながりました。配信対象国・言語と、PR対象が持つテーマ性を的確に合わせ込むことが、海外PRの成果を高めるうえで重要であることを示す事例です。

■ 株式会社APOC 代表取締役 齋藤峻輔よりコメント

海外向けのプレスリリース配信は、これまで「何媒体に転載されたか」という指標で語られることが多く、配信後に現地メディアで個別の記事として掲載されるところまで踏み込むことは、決して容易ではありませんでした。

今回、扉ホールディングス様の施策において、オーストラリア250媒体以上での転載に加え、現地スノーメディアの担当者へ個別にアプローチを重ねることで、「Snow Action」での記事掲載を実現できたことは、グローバルプレスにとっても大きな意味を持つ事例です。白馬・青木湖という冬季観光資源と、スキー・スノーボード文化が根付くオーストラリア市場との高い親和性が、今回の成果につながったと考えています。

グローバルプレスは、プレスリリースを配信して終わりではなく、その先のメディアとの関係構築や記事掲載の機会創出までを支援する海外PRパートナーとして、今後も日本企業・自治体・観光事業者の海外PRおよびインバウンド集客に貢献してまいります。

■ 海外向けプレスリリース配信「グローバルプレス」について

「グローバルプレス」は、株式会社APOCが運営する海外向けプレスリリース配信サービスです。日本企業・自治体・団体の情報を、英語をはじめとする現地言語のプレスリリースとして海外メディアへ届けます。

これまでの配信事例はこちら：https://apocwire.com/(https://apocwire.com/)

資料請求はこちら：https://apocc.co.jp/GlobalPress_lp(https://apocc.co.jp/GlobalPress_lp)

また、海外向けプレスリリース配信の活用方法について、30分のオンラインサービス紹介も実施しております。ご利用をご検討中の企業様は、以下の日程調整フォームよりご予約ください。

30分サービス紹介の日程調整：https://timerex.net/s/apoc.signup_a482/76ceb0ba(https://timerex.net/s/apoc.signup_a482/76ceb0ba)

■ 本リリースに関するお問合せ

株式会社APOC COO / 最高執行責任者 後藤竜生

電話：03-6823-8848

メール：ryusei.goto@apocc.co.jp

■ 会社概要

会社名：株式会社APOC

代表者：代表取締役 齋藤 峻輔

設立：2022年8月

所在地：東京都板橋区板橋４丁目４－３白鳩マンション306

URL：https://apocc.co.jp/

事業内容：海外向けプレスリリース配信サービス「グローバルプレス」、インフルエンサー広告「UZU広告」