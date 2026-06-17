【ジルスチュアート　ビューティー】純白のブーケのように香り立つ、「ホワイトフローラル」の香りから、ひんやり感を楽しめる限定ライフスタイルコレクションを発売。

株式会社コーセー（戦略ブランド事業部）

『ジルスチュアート ビューティ』は7月3日（金）より、純白のブーケのように香り立つ、ホワイトフローラルの香りから、ひんやり感を楽しめる限定ライフスタイルコレクションを発売いたします。

今回、ヘッドクレンズ、ポイントヘアスティック、ボディミスト、UVリップエッセンス、UVスプレーの夏にぴったりなアイテムが登場。

デザインは、真夏のプールサイドで冷たいドリンクを楽しむひとときをイメージしたアイシーブルーカラー。

シャンプー・トリートメント・頭皮ケアを一度に。美しい髪を叶えるクリームシャンプー。2026年7月3日（金）限定発売ジルスチュアート ホワイトフローラル アイシーディープヘッドクレンズ280g 3,850円（税抜3,500円）

純白のブーケのようにピュアでロマンティックな香りを纏いながら、軽やかにまとまるツヤ髪が叶う限定品のクリームシャンプー。シャンプー・トリートメント・頭皮ケアを1ステップで。時間や手間をかけることなく、サロン級の高い効果が期待できます。定番のホワイトフローラル ディープヘッドクレンズよりひんやり感がアップし、暑い夏にも快適にお使いいただけます。

乾いた肌も心も満たす、ホワイトフローラルの香り。肌のすみずみまでうるおす、ひんやりボディミスト。2026年7月3日（金）限定発売ジルスチュアート ホワイトフローラル アイシーボディミスト75mⅬ 2,970円（税抜2,700円）

細かな霧がふわっと広がり、純白のブーケのようなピュアな香りとうるおいで肌も心も満たす限定のミストローション。特にひんやり感が高く心地よいボディミストのため、暑い夏にも快適にご使用いただけます。冷蔵庫で冷やすと、よりひんやりとした感触を楽しめます。

マドンナリリーエキスやカミツレエキス、非常に高い保湿効果をもつヒアルハイドレーターなどの保湿成分が、紫外線や空調による乾燥などで刺激を受けがちな夏の肌のすみずみまでうるおいを届け、キメのひとつひとつをふっくらと均一にととのえます。

紫外線や乾燥から唇を守り、ふっくらツヤやかに。心地よい清涼感とうるおいを叶えるリップセラム。2026年7月3日（金）限定品ジルスチュアート ホワイトフローラル UVプロテクト リップエッセンス10g 1,980円（税抜1,800円）SPF12

紫外線や乾燥から唇を守るSPF12のリップセラムが限定登場。唇になじむピュアなライトピンクです。（ノンパール）メントールを配合しているため、心地よい清涼感があります。

水分の蒸発を防ぐ性質のあるワセリンに加え、抱水性のあるペースト油を高配合したベースで水分を逃すことなくうるおいで満たします。

髪一本一本に密着して理想のヘアスタイルをキープ。ピュアなホワイトフローラルの香りのヘアステック。2026年7月3日（金）限定発売ジルスチュアート ホワイトフローラル ポイントヘアスティック＜トリートメント整髪料＞8g 2,420円（税抜2,200円）

純白のブーケのようにピュアでロマンティックな香りで包み込みながらスタイルキープを叶える限定品のポイントヘアスティック。みずみずしいベースがなめらかにのび広がって髪に薄く均一に付着するため、ベタつきのない使用感です。コンパクトで繊細なブラシが髪を逃さずとらえ、密着力が高いゲルが髪一本一本にぴたっと密着。浮き毛などもキャッチするので、思い通りのスタイルキープが実現できます。塗り重ねても重くなりにくく、粉吹きもしにくいので、一日に何度でもお直しができます。

全身の素肌へさらりととけ込み、光を味方にツヤ肌を実現。涼しげな限定デザインのフレグランスUVカットスプレー。2026年7月3日（金）限定発売ジルスチュアート ホワイトフローラル UVプロテクトスプレー60g 2,420円（税抜2,200円） SPF50+/PA++++＜顔・からだ・髪用＞

紫外線が気になったときに、いつでもどこでも使えるSPF50+/PA++++の日やけ止めスプレー。逆さにしても使えるので、顔はもちろん、髪・背中・うなじ・足の甲など手の届きにくい部分もしっかり守れます。肌になじみやすいオイルや、さらさらとしたオイルを選定。きめ細かく均一にスプレーでき、素肌にさらりととけ込むような軽やかな使用感です。

【ブランド20周年につき特設サイトを公開中】

https://www.jillstuart-floranotisjillstuart.com/site/s/20250704_20th_aniversary.aspx



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