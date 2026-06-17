熱海の創業220年、老舗旅館が「実証知」を全国へ「株式会社旅館経営総合研究所」が6月12日に事業開始

株式会社古屋旅館

旅館・ホテル事業者向けの総合経営支援事業を手がける「株式会社旅館経営総合研究所」（本社＝静岡県熱海市、代表取締役＝内田宗一郎）が2026年6月12日、事業を開始しました。

同社は、創業220年を迎える熱海の老舗旅館「古屋旅館」の経営で培った実証知を基盤に、集客、組織づくり、運営改善、人材採用・育成、DX推進、投資判断など、旅館経営に関わる幅広いテーマを横断的に支援することを目的として設立されました。

URL：https://ryokansoken.co.jp/

旅館経営総合研究所の役員陣

近年、全国の旅館業界では人材不足や固定費高騰、後継者不足、デジタル化への対応など、多くの経営課題が顕在化しています。特に10～35室規模の中小旅館は、大手ホテルチェーンと比べて人材や資金面で制約が大きく、地域に根差した魅力ある宿であっても、持続的な成長や事業承継に課題を抱えるケースが少なくありません。

旅館経営総合研究所では、理論や一般論だけに依存したコンサルティングではなく、実際の旅館経営現場で成果につながった知見を体系化し、現場へ実装することで、地域に根差した旅館の持続的な成長を支援していきます。

▪︎設立の背景

日本各地には、地域の文化や歴史、風土を体現する魅力的な旅館が数多く存在しています。しかし近年は、人材不足や原材料費・光熱費の高騰、設備更新への投資負担、OTA依存による収益構造の課題など、経営環境は厳しさを増しています。

また、多くの旅館では経営改善や組織づくり、DX導入などについて相談できる相手が限られています。経営課題は売上や採用だけで解決できるものではなく、組織運営、人材育成、設備投資、情報発信などが複雑に絡み合っています。

こうした課題に対し、旅館経営総合研究所は旅館経営の実証知と中小企業支援のノウハウを組み合わせ、現場で機能する仕組みとして提供することで、旅館が本来持つ価値を持続的な事業へと変えていくことを目指しています。

▪︎企業理念

概念図

「日本の文化・伝統を承継する旅館の未来を、次の世代へ引き継ぐ」

旅館は単なる宿泊施設ではなく、地域文化や風土、人々の暮らしや営みを受け継ぐ拠点です。私たちは、その価値を一時的な流行や場当たり的な改善で終わらせず、次の世代が誇りを持って継ぎたくなる事業へと進化させていきます。

10～35室規模の旅館が直面する人材不足、固定費高騰、情報格差、投資判断の難しさといった構造的課題に向き合い、実証済みの知見を業界全体へ循環させることで、良い宿が静かに姿を消していく現状を変えていきます。

日本全国に、小さくても強く、地域に深く根差した唯一無二の宿を増やしていくこと。それが私たちの存在意義です。

▪︎提供する主なサービス

旅館経営総合研究所では、旅館経営を「経営」「組織」「現場」の3つの視点から捉え、幅広いサービスを提供します。

経営壁打ち・意思決定支援

経営者が抱える課題や迷いを整理し、優先順位を明確化することで次の一手を具体化します。売上向上施策や投資判断、新規事業、事業承継など、重要な意思決定を支援します。

採用・育成・定着支援

採用活動の設計から教育体制の構築、人事評価制度の整備までを支援し、人が集まり、育ち、長く働き続けられる組織づくりをサポートします。

研修・講演サービス

経営者や管理職、現場スタッフを対象に、実践的な知識とノウハウを提供します。単なる知識提供ではなく、組織の行動変容につながる学びを重視します。

DX・運営改善支援

PMSや各種システム導入支援、情報共有体制の構築、業務標準化などを通じて、生産性向上と働きやすい現場づくりを支援します。

業者・専門家紹介支援

金融機関や行政、各種専門家とのネットワークを活用し、旅館経営に必要な最適なパートナーとの接続を支援します。

▪︎旅館経営総合研究所の特徴

実証知を起点とした支援

理論や成功事例の紹介にとどまらず、実際の旅館経営で成果につながった知見を体系化し、再現可能な形で提供します。

10～35室規模の旅館に特化

限られた人員や資金の中でも利益を残し、持続可能な経営を実現するための現実的な支援を行います。

経営・組織・現場を一体で整える

売上向上、採用、DXといったテーマを個別に扱うのではなく、経営全体を一つの構造として捉えながら改善を進めます。

実装まで伴走する支援体制

戦略立案だけで終わるのではなく、現場に定着し成果につながるまで伴走することを重視しています。

▪︎代表取締役 内田宗一郎 コメント

「私たちが目指しているのは、宿を一時的に良くすることではありません。宿が自ら強くなり、次の世代へ自然に受け継がれていく状態をつくることです。

旅館は地域文化や風土、人とのつながりが凝縮された日本独自の資産です。しかし多くの旅館が人材不足や固定費高騰、後継者問題などの課題に直面しています。

私たちは現場で培ってきた知見を標準化し、再現可能な形で提供することで、全国に『小さくても強い宿』を増やしていきたいと考えています。その積み重ねが、日本の旅館文化を未来へ受け継ぐことにつながると信じています。」

▪︎会社概要

会社名：株式会社旅館経営総合研究所

住所：静岡県熱海市東海岸町5-24

設立：2026年3月17日

事業開始日：2026年6月12日

代表者：代表取締役 内田宗一郎

役員：取締役 浅野道人

取締役 梶岡健吾

取締役 内田里絵

事業内容：地域商社事業、宿泊事業、飲食事業、EC事業、食品事業、FC事業、人材事業

HP：https://ryokansoken.co.jp/

▪︎リリース会社概要

会社名：株式会社古屋旅館

代表者：代表取締役社長 内田宗一郎

住所：静岡県熱海市東海岸町5-24

HP：https://atami-furuya.co.jp

会社概要：https://atami-furuya.co.jp/recruit/

公式Instagram：https://www.instagram.com/furuyaryokan.official/

過去のプレスリリース：https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/63789