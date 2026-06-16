【WebX2026】Fireblocksがプラチナスポンサーとして参画決定

株式会社CoinPost

株式会社CoinPost（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：各務貴仁 以下、当社）は、2026年7月13日（月）・14日（火）に開催するアジアのグローバルWeb3カンファレンス「WebX2026」において、金融機関向け暗号資産インフラ企業のFireblocks Japan合同会社がプラチナスポンサーとして参画決定したことをお知らせいたします。

▼スポンサー参画の意義

ステーブルコインやトークン化資産の普及を背景に、デジタルアセットは投資対象にとどまらず、決済や資産管理など金融インフラの一部として活用が広がっています。一方で、その普及には安全性やコンプライアンスを担保する基盤整備が不可欠です。

Fireblocksは、銀行や決済事業者、資産運用会社、暗号資産関連事業者向けに、カストディや送金、トークン化などのデジタルアセットインフラを提供しています。今回のスポンサー参画を通じ、金融機関によるデジタルアセット活用や、次世代金融インフラの構築に関する議論を、日本およびアジア市場へ発信します。

▼Fireblocksについて

Fireblocksは、世界で最も信頼されているデジタル資産インフラストラクチャ企業で、あらゆる規模の組織がブロックチェーン上でビジネスを構築、運営、成長できるよう支援しています。業界で最もスケーラブルかつ安全なプラットフォームにより、機関金融から消費者向けデジタル体験まで、銀行、決済プロバイダー、ステーブルコイン発行体、取引所、カストディアンなど最大規模のエコシステム全体においてステーブルコイン決済、清算、カストディ、トークン化、取引業務、会計処理、コンプライアンスレポーティングを効率化しています。

Worldpay、BNY、Galaxy、Revolutを含む数千の組織が、150を超えるブロックチェーンにおいて10兆ドル以上のデジタル資産取引の安全性を確保するためにFireblocksを利用しています。詳しくは、fireblocks.comをご覧ください。

X：https://x.com/FireblocksHQ

Web：https://www.fireblocks.com/jp

▼代表コメント

Head of APAC Amy Zhang氏

日本は、FireblocksにとってAPAC地域の中でも戦略的に最も重要な市場のひとつです。日本の金融機関がデジタルアセットを積極的に取り込む動きは加速しており、WebX 2026はまさにその対話を深める場として最適だと考えています。ネットワーキングエリアスポンサーとして、銀行・資産運用会社からWeb3イノベーターまで、主要なステークホルダーが一堂に会し、デジタルアセットインフラの責任ある普及を加速させる機会を提供することに注力してまいります。東京で業界をリードする方々と直接対話できることを楽しみにしています。

▼WebX2026とは

WebXは、株式会社CoinPostが企画・運営するアジア最大級のWeb3カンファレンスです。ブロックチェーンや暗号資産をはじめとするWeb3領域に携わる企業・プロジェクト、起業家、投資家、政府関係者、メディアなど、多様なステークホルダーが一堂に会する場として、2023年に初開催されました。 WebXはその名の通り、Web3領域にとどまらず、業界の垣根を越えたオープンな交流を通じて、事業・プロジェクトの発展および新たな価値創出を促進することを目指しています。

▼WebX2026 開催概要

開催日：2026年7月13日（月）・14日（火）

開催場所：ザ・プリンスパークタワー東京

主催：一般社団法人WebX実行委員会

企画：株式会社CoinPost

https://webx-asia.com/ja/(https://x.gd/oKRCW)

■【今なら早割】チケットのご購入はこちら

https://webx-asia.com/ja/ticket/(https://x.gd/Pxu35)

▼運営組織

主催

一般社団法人WebX実行委員会

本社：東京都千代田区外神田6丁目14番2号 サカイ末広ビル6階

企画・運営

株式会社CoinPost

事業内容：仮想通貨・ブロックチェーンに特化したオンラインニュースメディア運営

URL：https://coinpost.jp/

代表者：代表取締役CEO 各務 貴仁

本社：東京都千代田区外神田6丁目14番2号 サカイ末広ビル6階

▼本カンファレンスに関する問い合わせ先

WebX事務局

お問い合わせ：support@webx-asia.com