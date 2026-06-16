【ニトリ デコホーム】ビーチやプールで大活躍！おしゃれでかわいい夏雑貨10アイテム以上が新登場

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）は、2026年6月上旬よりデコホーム店舗およびニトリネットにて、ビーチやプール、水遊びシーンにおすすめのデコホームオリジナル夏雑貨の販売を開始しました。あわせて、ニトリネットでは夏のおでかけ気分を盛り上げる特集ページも公開しています。

【特集ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/brands/decohome/feature/beach-goods/(https://www.nitori-net.jp/ec/brands/decohome/feature/beach-goods/)

海やプールに行く日も、子どもとの水遊びも、せっかくなら自分らしくおしゃれを楽しみたい。そんな夏のおでかけに向けて、デコホームでは遊び心のあるデザインのアイテムをラインアップしました。

タオル・バッグ・サンダル・チャームなど、持つだけで気分が上がる、この夏おすすめのビーチアイテムです。

ビーチアイテム商品を一部紹介 ※価格はすべて税込価格

夏の定番 ビーチタオル＆ビーチバッグ

※当商品以外の一部にAIで生成されたイメージ画像を用いています

写真映えするデザインで、敷いても羽織っても使いやすいのが魅力です。

【商品名】

・ビーチタオル（ボーダー TR26 ）

・ビーチタオル（ビーチ TR26）

【価格】各1,990円

【サイズ(約)】170×90cm

夏らしい素材感と、持つだけで夏っぽさを感じられる大人かわいいビーチアイテム。

たっぷり収納できるペーパー素材の夏バッグです。

【商品名】

・ビーチバッグ(サンシャイン イエロー TR26)

・ビーチバッグ(リボン ナチュラル TR26)

【価格】各1,990円

【サイズ(約)】リボン ナチュラル：50×15×38cm

夏コーデの決め手！ビーチサンダル

かわいいワンポイントが、心ときめくビーチサンダル。足元が変わるだけで、夏のスタイルはもっと軽やかに。普段使いでもかわいいデザインです。

【商品名】ビーチサンダル（rBR）

【価格】各499円

【カラー】ブラック・ベージュ・ブルー・ローズ

SNS映え＆ギフトにも！夏モチーフチャーム

バッグや小物にひとつ添えるだけで、夏のおでかけがもっと楽しくなるチャーム。

【商品名】

・チャーム(イヌ ウキワ )

・チャーム（イヌ リボン）

【価格】各499円

快適＆安心！ビーチ小物

濡れやすい場所でも、夏の日差しの下でも、あると助かる小物たち。ビーチ時間をもっと快適に。

画面操作・通話・撮影可能な防滴スマホケース。

ポケット付きなので、小銭や鍵などを収納出来て夏のレジャーにピッタリなアイテムです。

【商品名】ポケット付き防滴スマホケース

【価格】999円

【スマートフォンサイズ(約)】

幅7.8×高さ16.3×厚み0.9cmまで

水に濡らして絞り、何度か振るだけでひんやり爽快のクールタオル。UVカット率88%以上なのが嬉しいポイントです。

【商品名】クールタオル(BC26)

【価格】399円

【カラー】ブルー・パープル・ローズ

※写真はイメージです。

※一部離島でのお買い上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します。

デコホームとは

ニトリから生まれたインテリア雑貨のお店「デコホーム」。

普段使いの日用品からお部屋のアクセントになるようなアイテムまで女性目線でセレクト。品質・デザインはもちろんお手頃な価格を実現しています。

【デコホーム公式ホームページはこちらから】

https://www.nitori.co.jp/decohome/index.html