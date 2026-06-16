福智町で醸した文化を味わう。カンヌ国際映画祭「CANNES GALA」公式提供酒と伝統的工芸品「上野焼」、NFCタグをセットでお届け。天郷醸造所がFiNANCiEで第2回サポーター募集を開始

株式会社フィナンシェ

ロイヤルティ設計やコミュニティ形成を実現するスマートフォンアプリ・Webサービス「FiNANCiE」を提供する株式会社フィナンシェ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：國光 宏尚）は、株式会社天郷醸造所（本社：福岡県田川郡福智町、代表取締役：中山雄介）が第2回サポーター募集を開催中であることをお知らせいたします。

福智町で醸した文化を、未来へつなぐ。

近年、生産者やブランドは、SNS活用、多角的なEC展開、イベント企画やコミュニティづくりなどを通じて、消費者との接点を多様化させています。

選択肢が増え続ける一方で、これらの接点を一過性のものにせず、消費者との新たな関係性を築くことが、多くの事業者にとって重要な課題となっています。

こうした考えのもと、天郷醸造所は醸造施設の本格稼働と歩調を合わせるかたちでFiNANCiEを導入しました。オンライン活動の拠点として、その歩みや想いを必要なタイミングで届けるとともに、大切なお客様との関係を育んでいます。

故郷である福智町から、唯一無二のクラフトサケを届ける。代表・中山雄介氏が掲げるビジョンは早くも形となり、天郷醸造所のフラッグシップモデル「天郷（あまのさと）」が2026年5月、カンヌ国際映画祭期間中に開催された公式セレモニー「CANNES GALA」の公式提供酒として採用されました。

画像提供：天郷醸造所

今回のサポーター募集は、この記念すべき節目をきっかけに、天郷醸造所の歩みをより多くの方と共有し、次の節目を共に迎えるためのイベントとして実施されます。

本募集の象徴となるのが、「天郷 FLAGSHIP 2nd」です。単なる日本発の「SAKE」ではなく、地域そのものの魅力や可能性、そして伝統的なクラフトマンシップを体現した一本となっています。

豊臣秀吉の時代にルーツを持ち、400年以上の歴史を誇る伝統的工芸品「上野焼」との出会いや、デジタル技術「NFC」による追体験など、歴史と革新をともに味わうことのできる返礼品として提供されます。

第2回サポーター募集について

本募集は、FiNANCiE上で実施するクラウドファンディング形式の期間限定イベントです。支援者には返礼品に加えて、コミュニティトークンが付与されます。

天郷 FLAGSHIP 2nd（CANNES SPECIAL EDITION）

■返礼品の概要

■天郷 FLAGSHIP 2ndについて

- フランス・カンヌで各界の文化人に振る舞われた「天郷 FLAGSHIP 2nd」- 総生産数450本のうち、210本を本募集のために確保- 自社サイトでは取り扱いのない、限定パッケージとしてご提供１. CANNES GALAのために企画・製造された特別装丁の観音箱に収めてお届け２. ご支援確定後に制作する「上野焼（あがのやき）」お猪口（同梱品）３. 固有のシリアル番号などの限定情報にアクセスできるNFCタグ（同梱品）- 一定条件を満たす既存サポーター向けの特別プランもご用意- ご支援確定から約1ヶ月程度での発送を予定

天郷 FLAGSHIP 2ndは、天郷醸造所のフラッグシップモデル「天郷（あまのさと）」が「CANNES GALA」の公式提供酒に採用されたことを受け、企画・製造された特別ロットです。

原料には福智町産の山田錦を使用。さらに、福智町上野地区で化学農薬・化学肥料・除草剤を使用せず育てられた「あがのレモン」をアクセントとして加えることで、気品ある香り、凛とした酸、米の旨味が調和した味わいに仕上げています。

また、天郷の真骨頂である長期熟成による変化も楽しめる設計となっており、時間とともに移ろう表情も本ロットならではの魅力のひとつです。さらに、手にした瞬間だけでなく、その後の時間にも寄り添えるよう、特別装丁の観音箱も本企画のために製作されました。詳細は特設ページをご確認ください。

特設ページはこちら :https://financie.jp/users/amanosato-sake/cardsご参加いただくには無料会員登録が必須となります

※20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されています。

※20歳未満の方による、お酒を含むプランへのご支援は固くお断りいたします。

※本プロジェクトの返礼品となる酒類の製造や発送は、必要な酒類製造・販売免許を保有する株式会社天郷醸造所によって行われます。

※コミュニティトークンについて

コミュニティトークン（CT）は、FiNANCiEにおいて、プロジェクトごとに発行されるデジタル証を指します。サービス利用規約および、その性質に基づき、金融商品取引法上の有価証券や資金決済法上の暗号資産には該当しません。

コマースを起点とした、新たな関係づくりへ

FiNANCiEでは今後、商品やサービスの支援購入をきっかけに継続的な関係性を育むインフラとして、コマースを起点としたロイヤルティ設計支援にも注力してまいります。



地域事業者、食品・飲料ブランド、IPホルダー、クリエイターなど、ファンや顧客との継続的な関係づくりに関心を持つ皆さまと連携しながら、コミュニティ形成、コマース、ロイヤルティ設計を一気通貫で支援していきます。

事業者様向け｜問い合わせ窓口はこちら :https://financie.jp/campaign/publicoffer/inquiry.html

また、FiNANCiEを運営する株式会社フィナンシェは、トークンコミュニティ基盤の『OEM提供』および『API提供』の問い合わせ窓口を強化し、業種・地域を問わず、外部パートナーとの共創を加速してまいります。

株式会社フィナンシェ

株式会社フィナンシェ｜アライアンス事業 :https://alliance.corp.financie.jp/

フィナンシェは、ロイヤルティ設計やコミュニティ形成を実現するスマートフォンアプリ・Webサービス「FiNANCiE」や、日常のインフラ利用を応援に変える「推し活プラス（トークンプラス）」を提供するほか、Web3の社会実装を支援するアライアンス事業など、多種多様な支援事業を展開しています。現在、400以上ものスポーツチームやエンタメプロジェクト、個人がプロジェクトオーナーとして参画しており、「10億人の挑戦を応援する」をビジョンに掲げ、新しい経済圏の形成に取り組んでいます。

・アプリ：App Store(https://apps.apple.com/jp/app/financie-%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%82%A7/id1470196162)

・アプリ：Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.financie.ichiba)

・取材のご依頼、プレスリリースに関するお問い合わせはこちら(https://www.corp.financie.jp/contact/release)

会社名 株式会社フィナンシェ

代表者 國光 宏尚

設立日 2019年1月

所在地 東京都渋谷区桜丘町26-1セルリアンタワー15F

お問い合わせ先 https://www.corp.financie.jp/contact