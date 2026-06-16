イノカと商船三井、世界初、閉鎖空間でのエビアマモの人工開花に成功

株式会社イノカ大洗フェリーターミナルに常設している「大洗の海を再現した水槽」

独自の「環境移送技術(R)︎」により地球上の生態系を室内空間に再現し、ネイチャーポジティブの実証および社会実装を推進する株式会社イノカ（本社：東京都文京区、代表取締役CEO：高倉葉太、以下「イノカ」）は、株式会社商船三井ならびに株式会社商船三井さんふらわあが茨城県・大洗フェリーターミナルに常設している「大洗の海を再現した水槽」において、人工環境下では世界初となる海草「エビアマモ（Phyllospadix japonica Makino）」の開花に成功いたしました。（当社調べ）

エビアマモの雌花序背景

茨城県大洗町の海は、暖流の「黒潮」と寒流の「親潮」が交錯する潮目の海であり、日本一海藻の種類が豊富な非常に豊かな海洋生態系を持つことで知られています。しかし近年、地球温暖化や海水温の上昇などを背景に、全国の沿岸部で海藻が急激に減少する「磯焼け」の脅威が広がっており、大洗の海においても藻場の年々減少が深刻な課題となっています。

藻場は「海の森」とも呼ばれ、多くの海洋生物の産卵場所や稚魚の棲み処となるだけでなく、二酸化炭素を吸収する「ブルーカーボン」の観点からも極めて重要な役割を担っています。その中でも「エビアマモ」は外洋の岩礁域に育つ代表的な海草ですが、人工的な環境下での維持や管理が極めて難しく、その生態や再生に関する研究はこれまで制限されてきました。

このような背景から、イノカ、商船三井、および商船三井さんふらわあの3社は、大洗の豊かな海の森の価値を伝え、未来へ繋ぐためのプロジェクトを推進してまいりました。

今回、3社による共同プロジェクトの一環として、大洗フェリーターミナル内の水槽にてエビアマモの飼育を継続してまいりました。イノカ独自の環境移送技術(R)で大洗の海を再現し、日々の飼育を続ける中で、完全閉鎖環境下では世界初となる「エビアマモ」の人工開花に成功いたしました。

これまでの取り組み

小学生向け海洋教育イベントの定期開催

大洗フェリーターミナルにて、地元の小学生を対象に「実際の海を再現した水槽」を教材とした体験型イベントを実施。子どもたちが楽しく遊びながら、身近な地元の海の大切さを学ぶ機会を創出してきました。

これまでの活動実績（公式発表・レポート）

昨年12月に共同開催したイベントの様子（商船三井 公式サイト）

URL: https://www.mol.co.jp/sustainability/news/2025/1216.html

イノカと商船三井グループによる、これまでの共同取り組み・イベント詳細

URL: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000047.000047217.html

URL: https://corp.innoqua.jp/articles/u6gr-8gam

URL: https://corp.innoqua.jp/news/s2pqvhvd4

URL: https://corp.innoqua.jp/news/wkxfjrivh

今後の展開

今後は、人工開花を達成した本水槽を中心に、地域と連携して海草や大洗の海の魅力を発信する環境教育の拠点として活動を継続します。

さらに、本取り組みを教育活動に留めず、大洗フェリーターミナルをプラットフォームとして、地域の子どもたちが主体的に海洋研究に携われる場の提供などを目指してまいります。

海洋環境への関心を高める啓発活動を継続するとともに、将来的には磯焼け課題の解決や藻場再生に向けた新たな学術研究・技術開発を創出する場としての発展を目指します。

関係者コメント

株式会社商船三井 グループ執行役員/株式会社商船三井さんふらわあ 代表取締役社長執行役員 牛奥 博俊

大洗フェリーターミナルは、多くのお客様と地域の皆さまに支えられ、人と海を結ぶかけがえのない拠点として歩んでまいりました。

今般、イノカ社様との協働により大型水槽の設置を実現し、豊かな自然環境の再現に取り組み、この度の快挙となったこと、大きな喜びとともに深く感謝の意を表します。本施設を通じて、海の魅力や生命の尊さに触れていただくとともに、環境保全の重要性を幅広い世代の皆さまと共有し、未来へとつないでいく契機となることを願っております。

今後も、地域社会との共生を大切にしながら、海と人とを結ぶ新たな価値の創出に取り組んでまいります。

大洗町長 國井 豊

株式会社イノカ様は、「大洗の豊かな海の森を未来へ」を掲げ、海について学ぶことができるプログラムを地域や株式会社商船三井をはじめとする企業と共に展開しております。磯場は私たちにとって身近な存在で、その豊かな自然はそこにあるのが当たり前のものでした。しかし、海藻が減少する磯焼けが日本中で起き、失って分かるそのすばらしさや希少性を切に感じています。エビアマモは生態系の根幹をなすとともに二酸化炭素を吸収するなどの重要な役割を担う植物で、わが町において世界初の人工開花成功は大きな喜びです。これからも豊かな海を後世に伝えていく取り組みを地域、企業一丸で進めていきましょう。

株式会社イノカ 代表取締役CEO 高倉 葉太

『環境移送技術』により、維持が困難とされていたエビアマモの人工開花を大洗の地で達成できたことを、非常に意義深く受け止めています。商船三井さま、大洗町さまをはじめ、地域の皆様とともに『大洗の豊かな海の森を未来へ』繋ぐプロジェクトを推進できることに深く感謝いたします。

私たちは『自然の価値を、人々の心に届ける』をミッションに掲げています。今回の成果を単なる一過性の実験に留めず、地元の企業や行政、教育機関を広く巻き込んだ、地域一体での『ネイチャーポジティブ（自然再興）』のモデルケースへと繋げていきたいと考えております。大洗フェリーターミナルをプラットフォームとした子どもたちの研究の場づくりを通じて、持続可能な藻場再生と、地域の海洋生態系の回復にビジネス・技術の両面から貢献してまいります。

■ 株式会社商船三井について

商船三井は900隻以上の船舶を運航する世界有数の海運会社です。環境保全など刻々と変化する社会のニーズに応えるため、海運を中心に社会インフラ事業、不動産・クルーズ・フェリーといったウェルビーイングライフ事業も展開しています。世界最大級の船隊と、約140年の歴史、経験、技術をもって、グローバルな社会インフラ企業へと飛躍し、青い海から人々の毎日を支え、豊かな未来をひらき、全てのステークホルダーに新たな価値を届けています。

■ 株式会社イノカについて

2019年創業の自然環境の総合的プロフェッショナル集団です。サンゴやマングローブ、海藻などの海洋生物から、ゲンゴロウやメダカなどの淡水生物まで、水圏の生態専門家を中心に、大学教授をはじめとする自然科学の研究者、そして環境ビジネスの専門家が在籍しています。「人類の選択肢を増やし、人も自然も栄える世界をつくる。」というミッションを掲げ、産官学と連携し、共に持続可能な豊かな地球を目指し、自然関連の新規事業創出を行っています。