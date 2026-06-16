『ぷよぷよ!!クエスト』新イベント“第1回うたたね迷宮クエスト”開催！新たな能力「きらめきオーラ」を持ったキャラクターが新登場する“ゆめいろきらめきオーラガチャ”も開催中！

株式会社セガ

株式会社セガは、大好評配信中のパズルRPG『ぷよぷよ!!クエスト』にて、2026年6月16日（火）より、新イベント“第1回うたたね迷宮クエスト”の開始を記念した“うたたね迷宮開催記念キャンペーン”を開催します。

また、新たな能力の「きらめきオーラ」を持った「ゆめいろシーフのウーニャ」「ゆめいろシーフのシェゾ」「ゆめいろシーフのルルー」が新登場する“ゆめいろきらめきオーラガチャ”を同日より開催します。

【うたたね迷宮開催記念キャンペーン】

◆“うたたね迷宮特別ログインボーナス”

開催期間：2026年6月16日（火）15:00～6月24日（水）3:59

内 容：期間中にログインすると、「えらべるうたたね迷宮おすすめ引換券」や“第1回うたたね迷宮クエスト”で使用できる「ドリームボトル」などが手に入ります。

※「ドリームボトル」は「第1回うたたね迷宮クエスト」で同じデッキ編成＆やるき消費なしでループボスに再挑戦できる貴重なアイテムです。

◆ドリームループイベント“第1回うたたね迷宮クエスト”開催

開催期間：2026年6月16日（火）15:00～6月23日（火）23:59

内 容：“ドリームループイベント”は、メンバーさがしクエストでゲストキャラを選んで編成したメンバーとループボスに挑み、獲得したスコアを競い合うイベントです。

“メンバーさがしクエスト”や、ループボスに挑戦し累計スコアを貯めると「[★6]まどろみのフィンレイ」などの豪華報酬が手に入ります。

ループボスに挑戦するときは、3種類のミッションをこなすとハイスコアランキングに挑戦することができます。

[★7] まどろみのフィンレイ

＜「まどろみのフィンレイ」とは・・・＞

眠っている人の元へ「空を飛ぶ夢」を運ぶ配達人。

ふと、夢の配達ルートの異変の原因が自分にあるかもしれないと思い浮かんだものの

持ち前の大らかさですぐに切り替えたみたい？

スキル：ディオコーシス Lv.2

効果：2ターンの間、相手全体が受ける赤、青属性ダメージを4.2倍にする

さらに2ターンの間、味方全体にダメージを80％軽減する「バリア」を付与する

発動条件：あかぷよを40個消す

バトルスキル：ダメージプラス Lv.15

効果：スキル発動カードの最終ダメージ値に50000プラス

発動条件：あかぷよを14個消す

リーダースキル：夢現なぶっ飛び配達人 Lv.2

効果：味方全体の攻撃力を3.5倍、体力を3倍にし、通常攻撃時のみあかぷよを消した場合、味方全体のスキル発動ぷよ数を3個減らす

◆イベント限定ストーリー“迷いの！？ゆめいろ世界”

開催期間：2026年6月16日（火）15:00～6月23日（火）23:59

内 容：限定ストーリー“迷いの！？ゆめいろ世界”を公開します。ストーリーを読むと、初回のみ報酬アイテムを入手することができます。

（あらすじ）

ある日、慌てたようすでプワープアイランドへやってきたフィンレイ。

彼ら"夢の配達人"が、いつも夢を運ぶために使っている配達ルートでなにやらたいへんなトラブルが起きているらしい！

一方、「夢の中でサタン様にお会いできない！」となげくルルーと、寝不足で困っているシェゾ...もしかして、二人の悩みに関係しているのかも？

よくよく考える間もなく、みんなまとめて夢の世界へ飛ばされることに...！？

◆「ゆめいろシーフのウーニャ」「ゆめいろシーフのシェゾ」「ゆめいろシーフのルルー」新登場！ “ゆめいろきらめきオーラガチャ”開催

開催期間：2026年6月16日（火）15:00～6月30日（火）23:59

内 容：新たな能力「きらめきオーラ」を持った「ゆめいろシーフのウーニャ」「ゆめいろシーフのシェゾ」「ゆめいろシーフのルルー」が新登場する “ゆめいろきらめきオーラガチャ”を開催します。

「きらめきオーラ」は条件を満たすと発動する強力な能力です。主属性が同じキャラクターが4体以上デッキに編成されていると、最も多い主属性のキャラクターの攻撃値がアップします。さらに、「きらめきオーラ」を持ったキャラクターが控えにいても効果を発揮します。

「[★7] ゆめいろシーフのウーニャ」「[★7] ゆめいろシーフのシェゾ」「[★7] ゆめいろシーフのルルー」はそれぞれとくもりとっくんが可能です。

ガチャを引くごとに貯まるガチャパワーに応じて、「えらべるきらめきオーラ引換券」などを追加で獲得できるガチャパワー機能対応です。

また、「ゆめいろきらめきオーラガチャクーポン」を使ってガチャを引くこともできます。

＜登場キャラクター紹介＞

[★7] ゆめいろシーフのウーニャ

「とくもりチェンジ」後

＜「ゆめいろシーフのウーニャ」とは・・・＞

とある雪山で生まれた魔獣の女の子。

難しいことはよく分からないし、すこしコワいけど困っている人の力になりたいと思っている。

たまに、やりすぎちゃうこともあるけれど。

「とくもりチェンジ」後

スキル：ストレングスフィア Lv.2

効果：相手全体を4ターンの間、「怯え」「麻痺」「脱力」状態にする

3ターンの間、ネクストぷよをすべてあかぷよに変え、さらに3ターンの間、なぞり消し数を8個増やし、同時消し係数を7倍にする

発動条件：あかぷよを40個消す

きらめきオーラ

効果：デッキの中で最も数の多い主属性のカードの攻撃値をこのカードがスタメンにいる場合、その数×10%アップ、このカードが控えにいる場合、その数×5%アップする

(この効果は重複可能)

発動条件：デッキに同じ主属性のカードが4体以上存在する場合発動！

リーダースキル：夢現な怪力魔獣 Lv.2

効果：味方全体の攻撃力を6倍、体力を3.5倍にし、通常攻撃時のみあかぷよを4個消すごとにスキル発動ぷよ数を3個減らす

さらに毎ターン、フィールド上の色ぷよをランダムで2個チャンスぷよに変える

とくもりサポートスキル（１）効果（Lv.10）：

効果：相手から味方全体へのスキル発動ぷよ数増加を無効にする

とくもりサポートスキル（１）発動条件：いつでも発動！

とくもりサポートスキル（２）効果（Lv.10）：

効果：味方全体のとくもりクリティカルのダメージアップ倍率をこのカードのとくもりクリティカルLv.×4％アップする

(このとくもりスキルは重複可能)

とくもりサポートスキル（２）発動条件：いつでも発動！

[★7] ゆめいろシーフのシェゾ

「とくもりチェンジ」後

＜「ゆめいろシーフのシェゾ」とは・・・＞

最強を目指す闇の魔導師。

夢の世界でも、闇の剣が手元にあるおかげでいつもの実力を出せているようだ。

シーフドッグスの格好にも心身ともになじんできているみたい...？

「とくもりチェンジ」後

スキル：エンぺリアソード Lv.2

効果：3ターンの間、控え含む紫属性カードの通常攻撃を6.5倍の紫属性攻撃に変える

さらにフィールドをリセットし、その直後に落ちてくる色ぷよを連鎖のタネに変え、このターン1回のみ直後に発動した味方1体のスキルを再度発動可能にする

発動条件：むらさきぷよを40個消す

きらめきオーラ

効果：デッキの中で最も数の多い主属性のカードの攻撃値をこのカードがスタメンにいる場合、その数×10%アップ、このカードが控えにいる場合、その数×5%アップする

(この効果は重複可能)

発動条件：デッキに同じ主属性のカードが4体以上存在する場合発動！

リーダースキル：夢現な闇の魔導師 Lv.2

効果：味方全体の攻撃力を6倍、体力を3.5倍にし、通常攻撃時のみむらさきぷよを4個消すごとにスキル発動ぷよ数を3個減らす

さらに毎ターン、フィールド上の色ぷよをランダムで2個チャンスぷよに変える

とくもりサポートスキル（１）効果（Lv.10）：

効果：クエスト終了時まで控えを含む味方全体の攻撃力を1.4倍にする

とくもりサポートスキル（１）発動条件：いつでも発動！

とくもりサポートスキル（２）効果（Lv.10）：

効果：2ターンの間、味方ターン終了時、ネクストぷよをランダムで2個チャンスぷよに変える

とくもりサポートスキル（２）発動条件：クエスト出発時1回のみ発動！

[★7] ゆめいろシーフのルルー

「とくもりチェンジ」後

＜「ゆめいろシーフのルルー」とは・・・＞

エレガントな格闘女王様。

夢の世界でも、愛のチカラを原動力にパワフルに動き回っている。

その華麗な身のこなしに、シーフドッグス加入のお誘いがあったとかなかったとか...？

「とくもりチェンジ」後

スキル：夢双連撃 Lv.2

効果：3ターンの間、控え含む味方全体の攻撃値を6.5倍にし、副属性で発生する攻撃値を等倍にする

さらにフィールド上の色ぷよを10個まで「プラス状態」にぬりかえ、相手全体を4ターンの間、「毒」「まやかし」状態にする

発動条件：むらさきぷよを40個消す

きらめきオーラ

効果：デッキの中で最も数の多い主属性のカードの攻撃値をこのカードがスタメンにいる場合、その数×10%アップ、このカードが控えにいる場合、その数×5%アップする

(この効果は重複可能)

発動条件：デッキに同じ主属性のカードが4体以上存在する場合発動！

リーダースキル：夢現な格闘女王 Lv.2

効果：味方全体の攻撃力を6倍、体力を3.5倍にし、通常攻撃時のみむらさきぷよを4個消すごとにスキル発動ぷよ数を3個減らす

さらに毎ターン、フィールド上の色ぷよをランダムで2個チャンスぷよに変える

とくもりサポートスキル（１）効果（Lv.10）：

効果：体力MAXの味方全体の攻撃力を1.4倍にする

とくもりサポートスキル（１）発動条件：いつでも発動！

とくもりサポートスキル（２）効果（Lv.10）：

効果：味方ターン終了時、味方全体に最大体力の10%の回復

とくもりサポートスキル（２）発動条件：いつでも発動！

※本ガチャからは「★7キャラクター」は出現しません。

◆「ゆめいろシーフのウーニャ」「ゆめいろシーフのシェゾ」「ゆめいろシーフのルルー」登場記念SNSキャンペーン

応募期間：

ゆめいろシーフのウーニャ 2026年6月16日（火）～6月19日（金）23:59まで

ゆめいろシーフのシェゾ 2026年6月19日（金）～6月21日（日）23:59まで

ゆめいろシーフのルルー 2026年6月21日（日）～6月24日（水）23:59まで

内 容：『ぷよぷよ!!クエスト（ぷよクエ）』公式Xアカウントと公式Instagramアカウントにて、キャンペーンに参加した方の中から抽選でそれぞれ3名様に、「[★6] ゆめいろシーフのウーニャ」「[★6] ゆめいろシーフのシェゾ」「[★6] ゆめいろシーフのルルー」をプレゼントするキャンペーンを開催します。

＜参加方法＞

X：『ぷよぷよ!!クエスト（ぷよクエ）』公式Xアカウント（ https://x.com/puyoquest ）をフォロー＆各対象のポストをリポストする。

Instagram：『ぷよぷよ!!クエスト（ぷよクエ）』公式Instagramアカウント（ https://www.instagram.com/puyoquest/ ）をフォロー＆各対象のポストにいいねをする。

＜プレゼント内容＞

X：「[★6] ゆめいろシーフのウーニャ」「[★6] ゆめいろシーフのシェゾ」「[★6] ゆめいろシーフのルルー」×各3名様

Instagram：「[★6] ゆめいろシーフのウーニャ」「[★6] ゆめいろシーフのシェゾ」「[★6] ゆめいろシーフのルルー」×各3名様

◆「声優サイン色紙」プレゼントキャンペーン開催

応募期間：2026年6月16日（火）～6月30日（火）まで

『ぷよぷよ!!クエスト（ぷよクエ）』公式Xアカウントにて、キャンペーンに参加した方の中から抽選で、声優サイン色紙を合計9名様にプレゼントするキャンペーンを開催中です。ぜひご参加ください。

＜参加方法＞

『ぷよぷよ!!クエスト（ぷよクエ）』公式Xアカウント（ https://x.com/puyoquest ）をフォロー＆希望の色紙を記載して引用リポストする。

＜プレゼント内容＞

「ゆめいろシーフのウーニャ」役・倖月美和さんサイン色紙×3名様

「ゆめいろシーフのシェゾ」役・森田成一さんサイン色紙×3名様

「ゆめいろシーフのルルー」役・近藤佳奈子さんサイン色紙×3名様

＜「ぷよぷよ」とは＞

「ぷよぷよ」シリーズは、発売から30年以上にわたり、世界中で愛され続けるアクションパズルゲームです。1991年に初代『ぷよぷよ』がMSX2版とファミコンディスクシステム版で登場し、翌1992年にはセガよりアーケード版とメガドライブ版を発売しました。同じ色の“ぷよ”を4つ以上つなげて消すシンプルでわかりやすいルール、可愛らしいキャラクター、さらに落ち物アクションパズルゲームとして初めて対戦形式を導入したゲーム性により、爆発的なヒットを記録しました。その後もシリーズは進化を続け、家庭用ゲーム機やPC、スマートフォンなど、さまざまなプラットフォームで展開され、世代を超えて幅広い層に楽しまれています。

さらに、JESU（日本eスポーツ協会）公認タイトルとしてプロ選手が活躍するeスポーツシーンでも注目を集め、国内外で熱戦が繰り広げられています。2026年、35周年を迎えた「ぷよぷよ」は、これからも“だいれんさ”の楽しさをみなさまにお届けします！

＜ぷよぷよ!!クエストとは＞

『ぷよぷよ!!クエスト』は、「ぷよぷよ」の基本ルールはそのままに、従来の「ぷよぷよ」とは異なるスマートフォン向けに最適化された簡単な操作性と、誰でも味わえる「連鎖の爽快感」が楽しめるゲームとなっています。2013年4月24日にサービスを開始したiOS版『ぷよぷよ!!クエスト』は、App Store無料総合ランキングで1位を獲得し、10日間で100万ダウンロードを達成（2013年5月3日時点）しました。

現在では、合計3,000万ダウンロードを超え（2026年6月現在）、多くの方に楽しんでいただいています。

【タイトル概要】

名称： ぷよぷよ!!クエスト

推奨動作環境： iOS 15.0 以上／Android OS 8.0以上(64bit端末)

App Store URL： https://itunes.apple.com/jp/app/id595291824(https://itunes.apple.com/jp/app/id595291824)

Google Play URL： https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.PuyoQuest(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.PuyoQuest)

配信開始日： 2013年4月24日

価格： 基本無料（アイテム課金あり）

ジャンル： パズルRPG

メーカー： セガ

著作権表記： (C)SEGA

公式サイト：

『ぷよぷよ!!クエスト』公式サイト： https://puyopuyoquest.sega-net.com/(https://puyopuyoquest.sega-net.com/)

『ぷよぷよ!!クエスト』公式X： https://x.com/puyoquest(https://x.com/puyoquest)

『ぷよぷよ!!クエスト』公式Instagram： https://www.instagram.com/puyoquest/(https://www.instagram.com/puyoquest/)

ぷよぷよポータルサイト： https://puyo.sega.jp/(https://puyo.sega.jp/)

「ぷよぷよ」公式X： https://x.com/puyopuyo20th(https://x.com/puyopuyo20th)

「ぷよぷよ」公式Facebook： https://www.facebook.com/puyosega/(https://www.facebook.com/puyosega/)

「ぷよぷよ」公式ブログ： https://ameblo.jp/puyo-sega/(https://ameblo.jp/puyo-sega/)

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