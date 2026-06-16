WebinarBase、顧客の熱量を逃さない機能と導線設計を強化するアップデートを実施

株式会社エックスラボ

成果につながるマーケティング支援を行う株式会社エックスラボ（本社：大阪市北区、代表取締役：藤 勝行、以下「当社」）は、2026年6月15日、マーケティングウェビナー開催ツール「WebinarBase（ウェビナーベース）」のアップデートを実施しました。

本アップデートでは、ウェビナー参加後のユーザーに対する「ステップメール配信機能」や、申込完了画面から別セミナー・商品紹介ページへ横断して誘導できる「横断表示機能」などを新たに追加。ウェビナー終了後の「顧客の熱量が最も高いタイミング」でのアフターフォローと導線設計を大幅に強化しました。あわせて、管理画面のUI/UXを細部まで見直し、ウェビナー主催者の運営負荷をさらに軽減します。

ウェビナー運用業務をワンストップで管理する「WebinarBase」とは

ウェビナー開催には、ランディングページ（LP）作成、申込管理、リマインド、アンケート回収、そしてフォローアップなど、多岐にわたる実務が発生します。これらの煩雑な業務を一元管理し、担当者の運営負荷を大幅に軽減しながら、施策の成果を最大化させるのが「WebinarBase」です。複数の外部ツールを使い分ける必要がなくなり、コスト削減と人的ミスの防止を同時に実現します。特長として、１.24時間365日稼働の「オートウェビナー」で熱量を逃さない、２.視聴ログの自動解析で「顧客の関心」を可視化、３.オートウェビナーで顧客の都合の良い時間に開催が可能となるため高いセミナー集客率、があります。

さらに、WebinarBaseは単なるツールの提供にとどまりません。企画の立ち上げから実際の成果創出までを一気通貫で支援する「総合型ウェビナー運用サービス」をあわせて展開しています。「何から手をつければいいか分からない」「導入しただけで成果に繋がらなかった」という課題に対し、独自のノウハウに基づく3ヶ月間の伴走支援を実施。運用代行を組み合わせることで、「再現性のあるリード獲得の勝ちパターン」を構築することをゴールとしています。

WebinarBaseサイト：https://webinarbase.online/

主なアップデート内容

＜WebinarBaseの管理画面＞

１.ウェビナー「参加後」の温度感に合わせたステップメール配信に対応

これまで申込時のみだったステップメールの配信基準に、新しく「ウェビナー参加後」を追加しました。これにより、実際にウェビナーを視聴した直後の最も熱量が高いユーザーに対して、最適なタイミングで次のステップ（個別相談への誘導や商品案内のメールなど）を自動配信し、追客の成果を最大化させます。

２.申込完了ページでの横断表示機能の追加

セミナーや商品の申込完了画面において、別のセミナーだけでなく、関連する「商品・サービスのランディングページ（LP）」も横断表示できるようになりました。メインビジュアル付きで視覚的に次のアクションを促せるため、ユーザーの興味関心を途切れさせず、複数のコンバージョンへスムーズに誘導します。

３.オートウェビナーにおける「見逃し配信」の相対期間設定に対応

オートウェビナー終了後の見逃し配信において、これまでの「一律の日付指定（例：〇月〇日まで）」でしたが、今回から「ユーザーの参加から〇日間」という相対的な期間設定が可能になりました。これにより、いつ申し込んだユーザーに対しても、不公平感のない最適な視聴・検討期間を自動で提供できるようになります。

その他の操作性・UI/UX改善

管理画面の利便性を細部までアップデートしました。

今後の展望

- セミナー一覧から直でLP編集へ遷移可能にこれまで複数クリックが必要だった公開後セミナーのLP編集が、一覧画面からワンクリックで直行できるようになり、修正作業のストレスを削減します。- カラー選択の履歴保存LP作成時、一度使用した色の履歴が残る仕様に変更。企業のコーポレートカラーやブランドカラーを何度も指定し直す手間を省きます。- CTAボタンのアニメーション対応管理画面から、申し込みや資料請求などのCTAボタンに、アニメーションボタンを使用できるようになりました。専門知識がなくても、より視覚的に行動を促す目立つボタンを作成できます。

WebinarBaseは、ウェビナー運用にかかる集客準備～開催までの業務工数を27時間から1時間へ削減（当社調べ）するなど、主催者の運用負荷を軽減し続けています。

今回のアップデートを機に、開発体制を完全内製化へと移行いたしました。これにより、今後は主催者の皆様からいただいたご要望や日々の使いやすさ（UI/UX）の細かな改善を、これまで以上にプロダクトへ反映できる体制が整いました。

今後も、主催者は初期設定のみで、集客から販売、アフターフォローまでが自動で循環する仕組みの実現を目指し、現場担当者の一歩先を行く「圧倒的な使いやすさ」と、最小限の人的リソースで最大の成果を生み出す「セミナーDX(R)」のさらなる進化を支援してまいります。

エックスラボについて

エックスラボは、企業や組織が届けたい情報を、「成果」につなげるための仕組みを提供するマーケティングカンパニーです。広告運用で培った成果創出の知見をもとに、ウェビナーを起点とした自社プロダクト「WebinarBase（ウェビナーベース）」やポータルサイト「SeminarBase（セミナーベース）」を展開。単なる情報発信や集客支援にとどまらず、設計・運用・改善までを一体で担い、人の意思決定や行動変容が自然に生まれる状態をつくります。企業の挑戦に伴走し、成果と成長の再現性を高めることを目指しています。

【会社概要】

会社名：株式会社エックスラボ

代表者：代表取締役 藤 勝行

本社：大阪市北区豊崎2-7-9 豊崎いずみビル4F

設立：2012年12月7日

資本金：1億5,950万円（資本準備金含む）

事業内容：BtoB企業向けデジタルマーケティング支援事業、セミナー・ウェビナー運用を効率化・自動化する「セミナーDX(R)」事業

コーポレートサイトサイト：https://xlab.co.jp/

WebinarBaseサイト：https://webinarbase.online/

【サービスに関するお問い合わせ先】

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URL：https://webinarbase.online/contact/