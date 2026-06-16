WebinarBase、顧客の熱量を逃さない機能と導線設計を強化するアップデートを実施
成果につながるマーケティング支援を行う株式会社エックスラボ（本社：大阪市北区、代表取締役：藤 勝行、以下「当社」）は、2026年6月15日、マーケティングウェビナー開催ツール「WebinarBase（ウェビナーベース）」のアップデートを実施しました。
本アップデートでは、ウェビナー参加後のユーザーに対する「ステップメール配信機能」や、申込完了画面から別セミナー・商品紹介ページへ横断して誘導できる「横断表示機能」などを新たに追加。ウェビナー終了後の「顧客の熱量が最も高いタイミング」でのアフターフォローと導線設計を大幅に強化しました。あわせて、管理画面のUI/UXを細部まで見直し、ウェビナー主催者の運営負荷をさらに軽減します。
ウェビナー運用業務をワンストップで管理する「WebinarBase」とは
ウェビナー開催には、ランディングページ（LP）作成、申込管理、リマインド、アンケート回収、そしてフォローアップなど、多岐にわたる実務が発生します。これらの煩雑な業務を一元管理し、担当者の運営負荷を大幅に軽減しながら、施策の成果を最大化させるのが「WebinarBase」です。複数の外部ツールを使い分ける必要がなくなり、コスト削減と人的ミスの防止を同時に実現します。特長として、１.24時間365日稼働の「オートウェビナー」で熱量を逃さない、２.視聴ログの自動解析で「顧客の関心」を可視化、３.オートウェビナーで顧客の都合の良い時間に開催が可能となるため高いセミナー集客率、があります。
さらに、WebinarBaseは単なるツールの提供にとどまりません。企画の立ち上げから実際の成果創出までを一気通貫で支援する「総合型ウェビナー運用サービス」をあわせて展開しています。「何から手をつければいいか分からない」「導入しただけで成果に繋がらなかった」という課題に対し、独自のノウハウに基づく3ヶ月間の伴走支援を実施。運用代行を組み合わせることで、「再現性のあるリード獲得の勝ちパターン」を構築することをゴールとしています。
WebinarBaseサイト：https://webinarbase.online/
＜WebinarBaseの管理画面＞
主なアップデート内容
１.ウェビナー「参加後」の温度感に合わせたステップメール配信に対応
これまで申込時のみだったステップメールの配信基準に、新しく「ウェビナー参加後」を追加しました。これにより、実際にウェビナーを視聴した直後の最も熱量が高いユーザーに対して、最適なタイミングで次のステップ（個別相談への誘導や商品案内のメールなど）を自動配信し、追客の成果を最大化させます。
２.申込完了ページでの横断表示機能の追加
セミナーや商品の申込完了画面において、別のセミナーだけでなく、関連する「商品・サービスのランディングページ（LP）」も横断表示できるようになりました。メインビジュアル付きで視覚的に次のアクションを促せるため、ユーザーの興味関心を途切れさせず、複数のコンバージョンへスムーズに誘導します。
３.オートウェビナーにおける「見逃し配信」の相対期間設定に対応
オートウェビナー終了後の見逃し配信において、これまでの「一律の日付指定（例：〇月〇日まで）」でしたが、今回から「ユーザーの参加から〇日間」という相対的な期間設定が可能になりました。これにより、いつ申し込んだユーザーに対しても、不公平感のない最適な視聴・検討期間を自動で提供できるようになります。
その他の操作性・UI/UX改善
管理画面の利便性を細部までアップデートしました。
- セミナー一覧から直でLP編集へ遷移可能に
これまで複数クリックが必要だった公開後セミナーのLP編集が、一覧画面からワンクリックで直行できるようになり、修正作業のストレスを削減します。
- カラー選択の履歴保存
LP作成時、一度使用した色の履歴が残る仕様に変更。企業のコーポレートカラーやブランドカラーを何度も指定し直す手間を省きます。
- CTAボタンのアニメーション対応
管理画面から、申し込みや資料請求などのCTAボタンに、アニメーションボタンを使用できるようになりました。専門知識がなくても、より視覚的に行動を促す目立つボタンを作成できます。
今後の展望
WebinarBaseは、ウェビナー運用にかかる集客準備～開催までの業務工数を27時間から1時間へ削減（当社調べ）するなど、主催者の運用負荷を軽減し続けています。
今回のアップデートを機に、開発体制を完全内製化へと移行いたしました。これにより、今後は主催者の皆様からいただいたご要望や日々の使いやすさ（UI/UX）の細かな改善を、これまで以上にプロダクトへ反映できる体制が整いました。
今後も、主催者は初期設定のみで、集客から販売、アフターフォローまでが自動で循環する仕組みの実現を目指し、現場担当者の一歩先を行く「圧倒的な使いやすさ」と、最小限の人的リソースで最大の成果を生み出す「セミナーDX(R)」のさらなる進化を支援してまいります。
エックスラボについて
エックスラボは、企業や組織が届けたい情報を、「成果」につなげるための仕組みを提供するマーケティングカンパニーです。広告運用で培った成果創出の知見をもとに、ウェビナーを起点とした自社プロダクト「WebinarBase（ウェビナーベース）」やポータルサイト「SeminarBase（セミナーベース）」を展開。単なる情報発信や集客支援にとどまらず、設計・運用・改善までを一体で担い、人の意思決定や行動変容が自然に生まれる状態をつくります。企業の挑戦に伴走し、成果と成長の再現性を高めることを目指しています。
【会社概要】
会社名：株式会社エックスラボ
代表者：代表取締役 藤 勝行
本社：大阪市北区豊崎2-7-9 豊崎いずみビル4F
設立：2012年12月7日
資本金：1億5,950万円（資本準備金含む）
事業内容：BtoB企業向けデジタルマーケティング支援事業、セミナー・ウェビナー運用を効率化・自動化する「セミナーDX(R)」事業
コーポレートサイトサイト：https://xlab.co.jp/
WebinarBaseサイト：https://webinarbase.online/
【サービスに関するお問い合わせ先】
株式会社エックスラボ
サービスへのお問い合わせフォーム
URL：https://webinarbase.online/contact/