イグニション・ポイント、PM/PMOを高度化するAIプロダクト「PMO AI」β版提供開始

イグニション・ポイント株式会社

深刻なIT人材不足やDX/AIプロジェクトの急速な増加・複雑化に伴い、PM/PMOの現場はリソース不足と業務過多が深刻化しています。こうした課題を背景に、イグニション・ポイント株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：末宗 喬文、以下 イグニション・ポイント）は、大規模システム開発・DXプロジェクトにおけるPM/PMO業務の高度化を支援するAIプロダクト「PMO AI」β版の提供を開始します。

■ PMO AIの提供価値

大規模システム開発・DXプロジェクトでは、品質、コスト、スケジュール、リスク、関係者調整などを横断的に管理し、プロジェクトを前に進める高度なPM/PMO機能が求められます。

一方で、現場ではレビュー、報告資料作成、進捗集計といった間接業務に多くの時間が消費されがちです。「PMO AI」は、人間PMOを間接業務から解放し、PM/PMOに本来期待される高い専門性が問われる業務（意思決定支援、先読みマネジメントなど）に集中できるようにします。

■ 主な機能

1. 成果物/書類レビュー機能

要件定義書、設計書、テスト計画書、週次報告書などをAIが確認し、論点の抜け漏れ、曖昧な表現、前提条件の不整合、品質リスクを抽出します。

2. 業務フロー作成機能

業務概要、関係部署、利用システム、課題感などをもとに、AIが業務フローを構造化し、ボトルネックや改善余地を整理します。

3. 開発品質ゲート管理機能

各工程の品質観点、未解決課題、合意状況を整理し、次工程へ進むためのゲート判断を支援します。

4. ナレッジマネジメント機能

過去のレビュー指摘、課題、対応策、判断理由を蓄積し、類似プロジェクトで再利用できるナレッジとして整理します。

■ 「PMO AI」の特長

１. PM/PMO実務に即したAIレビュー

成果物品質、工程移行条件、判断軸を踏まえ、実務で活用しやすい指摘・示唆を提示します。

２. 意思決定を支援・高度化

要約や文章整理に留まらず、論点、リスク、未確定事項、次に確認すべき事項を整理します。

３. プロジェクト知見を組織資産化

レビュー指摘や判断理由をナレッジとして蓄積し、属人的なPM/PMO運営から再現性のある運営への転換を促します。

４. 大規模・複雑なプロジェクトに対応

複数部門、複数ベンダー、多数の成果物が関与するプロジェクトを想定し、ドキュメント、業務、品質、ナレッジを横断的に扱える設計としています。

５. エンタープライズ基準のセキュアな環境

エンタープライズ利用を前提としたセキュアな環境で提供します。入力されたデータがAIの学習に使用されることはなく、機密性の高いプロジェクト情報も安心してお取り扱いいただけます。

■ β版提供と今後の展望

β版では、先行利用企業・プロジェクトとともに、実際の現場に合わせた機能検証を進めます。今後は、PM/PMOの意思決定をさらに高度化する機能拡充（プロジェクト状況のダッシュボード化、リスクの予兆検知、経営報告資料の自動生成、複数プロジェクト横断での品質分析、BPR機能など）を予定しています。

イグニション・ポイントは、「PMO AI」を通じて、人とAIが協働する新しいPM/PMOのあり方を、クライアント企業とともに実現してまいります。

■ 先行利用企業の募集について

β版の提供開始にあたり、「PMO AI」を先行してご利用いただける企業・プロジェクトを募集します。先行利用の企業・プロジェクト様には、「PMO AI」をいち早く無償でご体験いただけるほか、社内特有のニーズに合わせてカスタマイズなどのご要望にも柔軟にお応えいたします。導入をご検討の企業様は、本リリース末尾のお問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。

■ イグニション・ポイント株式会社について

イグニション・ポイントは、クライアントのイノベーションや変革を支援するとともに、自ら事業創出・共創を行うイノベーションファームです。イノベーションとテクノロジーで日本の再興に貢献するため、新事業創出やDX/AI支援を強みに、コンサルティング、イノベーション、インベストメントの事業を展開しています。

所 在 地： 東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー8F

設 立： 2014年6月4日

代 表 者： 末宗 喬文

事業内容：

コンサルティング事業： 新規事業やDXを中心としたコンサルティング

イノベーション事業： 企業・アカデミア・行政と連携した新事業創発

インベストメント事業： スタートアップ投資と投資先の成長支援

URL： https://www.ignitionpoint-inc.com

【本件に関するお問い合わせ先】

イグニション・ポイント株式会社

AIプロダクト開発室 室長：浦木 優太

Email：info@ignitionpoint-inc.com