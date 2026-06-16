【東京グレートベアーズ】村山豪選手 選手契約継続のお知らせ
株式会社グレートベアーズ
このたび、東京グレートベアーズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：久保田健司）は、村山豪選手との2026-27シーズン選手契約（継続）が決まりましたので、お知らせいたします。
引き続きご支援・ご声援をよろしくお願いいたします。
■村山 豪（むらやま・ごう）選手プロフィール
【ポジション】ミドルブロッカー
【 生年月日 】1998年7月30日（27歳）
【 出 身 】東京都練馬区
【身長／体重】192cm／81kg
【 利き腕 】右
【 経 歴 】駿台学園高校→早稲田大学→ジェイテクトSTINGS愛知→東京グレートベアーズ
【背番号】12
■村山 豪 選手コメント
このたび、2026-27シーズンも東京グレートベアーズでプレーさせていただくことになりました。
いつもあたたかいご声援を送ってくださるファンのみなさま、そして日頃から支えてくださるパートナー各社様・関係者のみなさまに心より感謝申し上げます。
新シーズンもチームの勝利に貢献できるよう、自分自身の成長と挑戦を続け、コートの上で結果を残せるよう全力で戦っていきたいと思います。
■クラブ運営会社
社名：株式会社グレートベアーズ
所在地：東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー11階
代表者：代表取締役 久保田健司
設立：2022年5月
業種名：プロバレーボールチームの運営、興行、普及活動
ホームページ：https://tokyo-greatbears.com/