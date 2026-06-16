【東京グレートベアーズ】村山豪選手 選手契約継続のお知らせ

株式会社グレートベアーズ

このたび、東京グレートベアーズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：久保田健司）は、村山豪選手との2026-27シーズン選手契約（継続）が決まりましたので、お知らせいたします。

引き続きご支援・ご声援をよろしくお願いいたします。

■村山 豪（むらやま・ごう）選手プロフィール

【ポジション】ミドルブロッカー

【 生年月日 】1998年7月30日（27歳）

【 出 身 】東京都練馬区

【身長／体重】192cm／81kg

【 利き腕 】右

【 経 歴 】駿台学園高校→早稲田大学→ジェイテクトSTINGS愛知→東京グレートベアーズ

【背番号】12

■村山 豪 選手コメント

このたび、2026-27シーズンも東京グレートベアーズでプレーさせていただくことになりました。

いつもあたたかいご声援を送ってくださるファンのみなさま、そして日頃から支えてくださるパートナー各社様・関係者のみなさまに心より感謝申し上げます。

新シーズンもチームの勝利に貢献できるよう、自分自身の成長と挑戦を続け、コートの上で結果を残せるよう全力で戦っていきたいと思います。

■クラブ運営会社

社名：株式会社グレートベアーズ

所在地：東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー11階

代表者：代表取締役 久保田健司

設立：2022年5月

業種名：プロバレーボールチームの運営、興行、普及活動

ホームページ：https://tokyo-greatbears.com/