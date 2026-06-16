【6/25(木)無料セミナー】IT知識ゼロから始めるClaude Code実務ハック。～ 面倒な作業を丸投げできる「AIアシスタント」の動かし方 ～

株式会社RUNTEQ

株式会社RUNTEQ（東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CTO：菊本 久寿）は、2026年6月25日（木）20:00より、非エンジニア・ビジネス職を対象とした無料オンラインセミナーを開催いたします。

ChatGPTなどのチャットAIを日常的に活用する人が増える一方で、「毎回プロンプトを入力するのが手間」「繰り返しの作業が思ったほど減らない」という課題を感じているビジネスパーソンは少なくありません。

そこで本セミナーでは、AIエージェント「Claude Code」を活用し、日々の業務を自動化するための考え方と実践方法を解説します。業務課題の見つけ方から、自分専用のAIアシスタントを構築するプロセス、実際のライブデモまでをご紹介。IT知識がない方でも、明日から業務改善に活かせる具体的な活用イメージを持ち帰れる内容となっています。

セミナー詳細・参加予約はこちら :https://webinar-01.runteq.jp/

■開催背景

ChatGPTをはじめとする生成AIの普及により、AIを日常的に活用するビジネスパーソンは急速に増えています。一方で、「毎回プロンプトを入力するのが手間」「結局、繰り返しの作業は減っていない」という声も多く聞かれます。

チャットAIは指示を出すたびに人が関与する必要があるため、定型業務の削減には限界があります。こうした課題を解決するのが、複数のタスクを自律的に処理できる「AIエージェント」という新しいアプローチです。

「自分の業務に使えるのか」「実際に何ができるのか」が具体的にイメージできていないビジネス職の方に向けて、RUNTEQは課題の発見から自動化の実現までを一気通貫でお伝えする、実践直結型セミナーを企画いたしました。

■セミナーの見どころ

■こんな方におすすめ

■セミナー概要

- 使いこなしている人が意識しているAI活用の"本質" ChatGPTを使っているだけでは越えられない壁の正体と、本当の意味でAIを活用するために必要な考え方が理解できます。- 自分の業務をClaude Codeに丸投げするためのステップ 何を自動化すべきかの見つけ方から、AIへの指示の出し方まで、明日から実践できる思考法が身につきます。- IT知識ゼロからでも自動化できる、具体的なイメージ 課題の発見から形にするまでの全プロセスをライブで実演。自分の業務への応用イメージを、その場で体感いただけます。- 毎日同じような作業を繰り返していて、「この時間、もったいないな」と感じている方- ChatGPTなどのチャットAIは使っているけど、毎回プロンプトを入力するのが面倒になってきた方- ITやプログラミングの知識はないけど、業務効率化に本気で取り組みたい方- 自分だけでなく、チームや組織の業務改善も視野に入れている方[表: https://prtimes.jp/data/corp/57664/table/99_1_c7d8d18b92ac9212b5ce9f2be279eef0.jpg?v=202606160151 ]

セミナー詳細・参加予約はこちら :https://webinar-01.runteq.jp/

■ 代表取締役社長 兼 CTO 菊本 久寿からのコメント

RUNTEQ代表 菊本 久寿

「AIは使っているけど、正直まだ活用しきれていない」と感じているビジネスパーソンは多いのではないでしょうか。実際にはコピペやデータ加工・レポート作成など、毎週必ず発生する定型業務こそ、Claude CodeなどのAIエージェントが最も力を発揮する領域です。

「何を自動化すればいいかわからない」「エラーが出たときにどうすればいいかわからない」という声もよく聞きます。今回のセミナーでは、自動化できる業務の見つけ方・AIへの指示の出し方・うまくいかないときの対処法まで、IT知識がなくても再現できる形でお伝えします。

個人の生産性向上はもちろん、チームや組織単位での業務改善を考えている方にも、ぜひ参加していただきたいと思っています。

■「RUNTEQ」について

Claude Codeコース：https://runteq.jp/claude-code/

Web開発スタンダードコース/Python×AIコース：https://runteq.jp/r/d1wbZAFM

「RUNTEQ」は、開発会社基準の高レベルなカリキュラムと長期間の学習を通じて、実務に直結するスキルを習得できる超実践型プログラミングスクールです。

豊富なシステム開発実績を持つ当社が、現場の声を反映し、Webエンジニアに必要な「コードを読み解く力」や「自分で実装方法を考えコード化する力」を実践的に学べる環境を提供しています。

また、転職・就職支援においては、スキル面だけでなく 企業文化とのマッチングを重視したキャリアトレーニング にも力を入れています。

★サービスサイトはこちら：https://runteq.jp/r/d1wbZAFM

Webエンジニア転職やプログラミング学習に関する無料カウンセリングも実施中です。学習やキャリアのお悩みもお気軽にご相談ください。

無料カウンセリングを予約する :https://runteq.jp/briefing/new/#briefingFormPosition

【公式SNS】

・YouTube「エンジニア転職チャンネル」：https://www.youtube.com/@_runteq_/videos

・RUNTEQブログ：https://runteq.jp/blog/

・X（旧Twitter）：https://x.com/_runteq_

・note：https://note.com/runteq_official

■専門実践教育訓練給付制度について

RUNTEQの『Web開発スタンダードコース』は、専門実践教育訓練給付制度の対象講座に認定されています。給付条件を満たすことで、受講料の最大80%(最大給付額525,600円)が給付金として支給されます。

給付金について確認する :https://runteq.jp/benefits_01

■補足事項

・『Web開発スタンダードコース』のご受講を開始される方が当制度の対象となります。

・当給付金を受給するための受給対象条件等は、ご自身で最寄りのハローワークにてご確認していただく必要がございます。また、当制度をご利用いただくためには、受講開始の原則2週間前までにハローワークにおける「支給申請手続き」が必要となります。

・弊社では当制度のご利用及び給付金の受給に関して一切責任を負いかねますので、ご不明点等は最寄りのハローワークにお問い合わせいただき、ご自身の責任において手続きの実施をお願いいたします。

・支給申請手続で申請した学習期間（修了期間）でコースを修了することが受給条件となります。



■運営会社

商号：株式会社RUNTEQ

代表者：代表取締役社長 菊本 久寿

所在地：東京都千代田区霞が関1-4-2 大同生命霞が関ビル8F

設立： 2014年10月2日

企業ミッション： つくれる人を創る

URL：https://runteq.co.jp/

事業内容：

1. 実践型 DX教育を行う RUNTEQ（ランテック）事業

2. DXリスキリング人材を中心とした人材紹介事業





