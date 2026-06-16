＜夏・新作＞ 香ばしいヘーゼルナッツに藻塩の塩味を効かせた『ミルクパイソルティナッツ』が、【東京ミルクチーズ工場 Cow Cow Kitchen】から6月19日（金）より期間限定で発売!

株式会社シュクレイ

株式会社シュクレイ（代表取締役社⾧:阪本良一 本社:東京都港区）は、厳選したミルクと良質なチーズで美味しいお菓子をお届けするブランド【東京ミルクチーズ工場 Cow Cow Kitchen】より『ミルクパイ ソルティナッツ』が、2026年6月19日（金）より期間限定で新発売いたします。

夏にぴったりな、塩味を楽しむ「ソルティナッツ」の味わい!

【Cow Cow Kitchen（カウカウキッチン）】は、厳選したミルクと良質なチーズで美味しいお菓子をお届けする【東京ミルクチーズ工場】から、“工房一体型”で作り立てのプレミアムフレッ シュスイーツを提供するブランドとして誕生したスピンオフ業態です。

夏の新作は、『ミルクパイソルティナッツ』。サクサク食感のパイに、北海道製マスカルポーネチーズと、生クリームを合わせたまろやかなミルククリームと、香ばしくローストしたヘーゼルナッツと淡路島の藻塩を合わせたコク深いクリームを閉じ込めました。ヘーゼルナッツの豊かな風味を藻塩が引き立てます。ミルクのなめらかな口どけとともに、奥行きのある味わいをお楽しみください。

期間限定販売につき、無くなり次第終了となりますので、ぜひこの機会にお買い求めください。

◆商品概要

【商 品 名】 ミルクパイソルティナッツ

【入数・価格】 1個 420円（税込）※消費税切り捨て表記

【保存方法】 要冷蔵

【発 売 日】 2026年6月19日(金)～ ※期間限定につき無くなり次第終了

【販 売 店】 EQUiA北千住店、アトレ秋葉原1店

■15周年を記念してスタンプ2倍キャンペーン実施中!

東京ミルクチーズ工場誕生15周年を記念して、 Wポイントキャンペーンを実施しております。

期間中は、通常500円につき1ポイントのところ を2ポイント付与いたします。

40ポイントでお好きなクッキー9枚入との引き換 えが可能です。この機会にどうぞご利用くださ いませ。

■実施期間:～6月30日（火）

※対象外のクッキーもございます。詳細は店頭スタッフにお問い合わせください。

◆メディア関係者様へ

掲載・取材用のアセット（高解像度画像・商品ロゴ等）を豊富にご用意しております。

また、記事制作や番組収録にあたり、商品サンプルが必要な場合はご相談ください。企画段階のご相談もお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら ＞(https://www.sucrey.co.jp/contact/?utm_source=press_release&utm_medium=pr)

■東京ミルクチーズ工場 定番商品のご紹介

<北千住・秋葉原店限定> ミルクパイ

店内のオーブンで焼き上げた”サクサク”のパイに、北海道製生クリームを使用した特製のミルククリームを詰めました。

1 個 420 円(税込）

※要冷蔵商品

<冷凍商品> ミルクチーズケーキ

フランス製と北海道製の2種のチーズと北海道製生クリームと厳選したミルクをブレンドし、ミルクとチーズ の美味しさにとことんこだわったケーキは、東京ミルクチーズ工場の原点の味。

紙缶箱:2,160円（税込） 、発泡箱:2,376円（税込）

※箱によりお持ち歩き時間が異なります

※店舗により取扱商品が異なります

<7/1発売> クワトロチーズクッキー

カマンベール・ゴルゴンゾーラ・チェダー・マスカル ポーネ、4種のチーズを使用した贅沢な『クワトロチーズクッキー』をご用意いたしました。

9枚入 1,566円（税込）

（チーズ中マスカルポーネ74％、カマンベール7％、チェダー6％、ゴルゴンゾーラ2％使用）

※チョコレートコーチングを使用

※期間限定・数量限定商品につき、無くなり次第終了。

※店舗により発売日が変更となる場合がございます。

※諸般の事情により予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■東京ミルクチーズ工場 ブランド概要

厳選した「ミルク」と、良質な「チーズ」。

この組み合わせが生み出す味わいにこだわり、ひとくちごとに幸せが広がるような、心ときめくお菓子づくりに取り組んでおります。

国内でのご支持を礎に、世界各地へと広がる東京ミルクチーズ工場のスイーツ。 これからも、美味しさと感動をお届けできるよう、 多くのお客様に愛されるブランドを目指し、歩みを進めて参ります。

◆店舗情報

アトレ吉祥寺店、東京ソラマチ店、ルミネ新宿店、ルミネエスト新宿店

ルミネ立川店、渋谷 東急フードショー店、羽田空港第1ターミナル特選洋菓子館店

羽田空港第1ターミナルHANEDA-YA 7番ゲート店、羽田空港第2ターミナル東京食賓館3番時計台前店 羽田空港第2ターミナルPIER63番ゲート前店、EQUiA北千住店、アトレ秋葉原1店、ルミネ大宮店 ラゾーナ川崎店、そごう横浜店、ニュウマン高輪店、グランスタ東京店

◆公式サイト

ホームページ:https://sucreyshopping.jp/tokyomilkcheese

Instagram :https://www.instagram.com/tokyomilkcheese.jp/

X :https://x.com/tokyomilkcheese

Facebook :https://www.facebook.com/tokyomilkcheese

◆会社概要

＜株式会社シュクレイ＞

設立 :2011 年 12 月15 日

本社所在地 :東京都港区北青山1-2-7

展開ブランド:東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、 オリエンタルショコラby コートクール、バターバトラー、ザ・マスターby バターバトラー、 GENDY、ミルフィユメゾンフランセ、フランセ、レモンショップby フランセ、イチゴショップby フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、 ドローリー、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ、ソルトラ、バニスタ、シュシュ、ミリミリ