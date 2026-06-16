「また同じになっちゃった」そんなお中元・手土産選びの悩みに着目。“渡すのが楽しみになる”夏ギフト特集をECモール「あるる」が公開

株式会社システムリサーチ

株式会社システムリサーチ（本社：愛知県名古屋市）が運営する創作品モール「あるる」（以下、あるる）は、帰省の手土産やお中元選びに着目し、「失敗したくない」「毎回似たようなものになってしまう」と感じる方に向けた特集『渡すのが楽しみになる 夏ギフト特集』を公開しました。

本特集では、定番すぎない一品との出会いをテーマに、ハズさない安心感はそのままに、渡したときの反応が楽しみになるような夏ギフトを紹介しています。

【季節のギフト】https://alulu.com/pickup/gift_2606/(https://alulu.com/pickup/gift_2606/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=gift2606)

■ 手土産やお中元は“失敗したくない”からこそ、似たものになりやすい

帰省やお中元など、夏は贈り物を選ぶ機会が増える季節です。

相手に喜んでもらいたい一方で、

・好みに合わなかったらどうしよう

・定番を選べば安心だけれど印象に残りにくい

・毎年似たようなものになってしまう

・せっかくなら少し特別感のあるものを贈りたい

と悩むことも少なくありません。

あるるでは、こうした「失敗したくない気持ち」と「喜んでもらいたい気持ち」の間で揺れるギフト選びに着目しました。

■ ハズさない安心感と、“ちょっとした発見”を届けるギフトを提案

「本特集では、定番の安心感を持ちながらも、思わず話題にしたくなるような商品や、創り手のこだわりが感じられる商品を集めました。

「はじめて見た！話題が広がるギフト」

「みんなで食べよう！一緒に楽しむギフト」

「贅沢しちゃお！ご褒美ギフト」

の3つのテーマで商品を紹介しています。

あるるは今後も、贈る相手を思い浮かべながら選ぶ楽しさや、新たな商品との出会いを届ける特集を通じて、ギフト選びをサポートしてまいります。

【季節のギフト】https://alulu.com/pickup/gift_2606/(https://alulu.com/pickup/gift_2606/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=gift2606)

【創作品モールあるるについて】

「あるる」は商品やサービスの魅力だけではなく、『誰から買うか』を大切にしており、ショップさんの歴史、生産者さんの想い、職人の人となりを伝えるコンテンツが沢山あります。その想いを知った上で気に入った商品に出会うことができます。今後も「人（店舗）と人（お客さま）」が集い、繋がる場所を目指して努めてまいります。

■あるるモール

https://alulu.com/(https://alulu.com/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=gift2605)

■お問い合わせ

https://alulu.com/contact/(https://alulu.com/contact/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=gift2605)

【会社概要】

社名：株式会社システムリサーチ

本社所在地：〒453-0861愛知県名古屋市中村区岩塚本通二丁目12番

代表取締役社長：平山 宏

会社ホームページ：https://www.sr-net.co.jp/