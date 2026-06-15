出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」はアンバサダー就任３年目ゆきぽよさん主演の新CMを公開！

株式会社アイベック

株式会社アイベック（本社：福岡県福岡市）が運営する、累計会員数3,500万（※1）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」（https://happymail.co.jp/ ）は新CMを公開いたしました。

本CMには、アンバサダー就任3年目となるゆきぽよさんが出演し、色々な姿で軽快な音楽とダンス姿を披露。これまでとは異なる新たな表現に挑戦しています。

※1：2024年6月時点

新CMの見どころ

本CMでは、ゆきぽよさんがダンスと歌にチャレンジ。ギャルや大人な姿で一味違う一面を披露し、視覚・聴覚の両面で印象に残る内容となっています。

特に印象的なのが、“ハッピー♪”というキャッチーなフレーズ。思わず口ずさみたくなるような中毒性のあるサウンドと、テンポの良い演出が融合し、見る人の記憶に残る仕上がりとなっています。

新CMタイトル 「 ハッピーダンス 」

・URL：https://youtu.be/RlH1Ha1eJ2E

・公開日：2026年6月15日

アンバサダーゆきぽよさんインタビュー

Q１：アンバサダー3年目 改めてハッピーの魅力はなんですか？

3年連続でハッピーに関わらせていただけることを、とても嬉しく思っています。

ハッピーは自分のペースで利用できるので、恋愛だけでなく、カラオケ友達や釣り友達など、趣味の合う方との出会いまで自然に広がっていくところが、とても魅力的だなと思います。



Q２：ゆきぽよさんにとって今までで一番の出会いはなんですか？



一番の出会いは、いつも応援してくださっているファンの皆さんだと本当に思います。ファンの皆さんがいなければ今の私はいませんし、こうしてお仕事ができているのも、皆さんの存在があるからです。

なので、ファンの皆さんと出会えたことが、私にとって一番の出会いです。



Q３：ゆきぽよさんにとって、出会いとは？



出会いは、ただ友達を作るということだけではなく、新しい出会いがあることで、自分の世界が広がっていくのを感じています。

だからこそ、出会いは自分の世界を広げるうえで、とても大切なものだと思います。

Q４：最後に今回のCMではダンスと歌にチャレンジされていますが、見どころとみている方へのメッセージをお願いいたします。



ダンスも歌もめちゃくちゃ頑張りました。

私はこれまでパラパラしか踊ったことがなかったんですけど、今回はすごく楽しいダンスに挑戦したので、ぜひ皆さんにも一緒に踊ってもらえたら嬉しいです。

・URL：https://youtube.com/shorts/Hkv1-dcUPzo

・公開日：2026年6月15日

アンバサダー紹介

ゆきぽよ(木村 有希)

1996年生まれ、神奈川県出身。

雑誌「egg」のモデルとして活躍後、「バチェラー・ジャパン」シーズン1に参加。

そのキャラクターが全世界でブレイクし、本家アメリカの「バチェラー」にも参加する。

帰国後に日本のバラエティー番組に引っ張りだことなり、現在も多数の番組や演技でも幅広く活躍中。

ハッピーメール（ハッピー）とは

ハッピーメール（ハッピー）は出会い・恋愛マッチングアプリ/マッチングサイトとして、出会いを提供しています。

25年以上の運営により培ってきた実績を基に、PC、スマートフォン、アプリと時代の変化に合わせてサービスを提供。

2018年には、男女のマッチングからの出会いをテーマにした恋愛映画を作りたいと相談があり、マッチング業界としては初めて映画制作に携わる。2019年には、"野呂佳代"さんをアンバサダーとして起用し、実際にハッピーメールを利用しているユーザーの体験談を基に、アプリやネットを使ったリアルな出会いからの「恋愛・結婚」の認知を広げるため、Webドラマ「ハッピーメール～Love Story～」を製作。2024年には累計会員数3500万を突破。（2024年6月時点）

【ブランドアンバサダー起用実績】

2019年 野呂佳代さん

2020年 野呂佳代さん

2021年 野呂佳代さん

2022年 ほのか さん

2023年 ほのか さん

2024年 ゆきぽよ さん

2025年 ゆきぽよ さん

2026年 ゆきぽよ さん

公式サイト：https://happymail.co.jp

総合ページ：https://happymail.jp

対応端末：スマートフォン,タブレット,PC

対応言語：日本語

サービス地域：日本

サービス開始日：2000年8月

価格：ダウンロード無料

開発・運営：株式会社アイベック

App Store：

https://itunes.apple.com/jp/app//id521055533?mt=8

Google Play：

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.i_bec.suteki_happy&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.i_bec.suteki_happy&hl=ja)

ハッピーメール公式YouTube：

https://www.youtube.com/channel/UCjKoGOmdSsroocH3cSiQt1Q

恋活・婚活トレンド情報サイトハッピーライフ：

https://happymail.co.jp/happylife/