対戦型写真アプリ「SNPIT」、オンチェーンプライバシー基盤「KuraPrivacy」初期ローンチパートナープログラムに参画

ギグワークス株式会社

株式会社GALLUSYS（ギグワークス株式会社（東証スタンダード 2375）子会社 本社：東京都港区 代表：浅井俊光 以下、GALLUSYS）が開発を進めるブロックチェーンゲーム「SNPIT」は、株式会社Datachain（以下「Datachain」）が提供するオンチェーンプライバシー基盤「KuraPrivacy（クラプライバシー）」の初期ローンチパートナープログラムに参画したことをお知らせします。

■ 参画の背景

近年、ステーブルコインは法人間決済やクロスボーダー送金を支える次世代の金融インフラとして注目を集めています。一方で、ブロックチェーン上の取引は高い透明性を持つ反面、送金先や取引金額、保有資産などの情報が公開されることから、企業利用においてはプライバシー保護が大きな課題となっています。

Datachainが開発する「KuraPrivacy」は、AML/CFT対応や監査対応といった法人利用に必要な要件を満たしながら、高度なプライバシー保護を実現するオンチェーンプライバシー基盤です。

SNPITは本プログラムへの参画を通じて、実際のWeb3サービス運営で得られた知見を活かし、より実用的なソリューションの構築に貢献してまいります。

■ KuraPrivacyについて

KuraPrivacyは、Datachainが開発するエンタープライズ向けオンチェーンプライバシー基盤です。

高いプライバシー保護と企業利用に求められる運用性・監査性の両立を目指して設計されており、今後のステーブルコイン決済や企業間取引の普及を支えるインフラとして期待されています。

本プログラムでは、以下のプロダクト開発が推進されます。

プライバシー対応の法人向けウォレット：プライバシー送金、柔軟な鍵管理・リカバリー、Passkey認証、ワークフロー承認、監査対応等を備えたエンタープライズ向けウォレット

プライバシー送金アプリケーション：既存ウォレットをそのまま活用し、プライバシー送金を実行可能な送金アプリケーション



■ 各社の役割

- プログラムの主催、プライバシー基盤およびウォレット・送金アプリケーションの開発・Datachain- パートナー企業として、ユースケース検証、要件・UI/UXに関するフィードバック、テストネット・メインネットにおけるプロダクト利用、共同での情報発信・株式会社GALLUSYS・合同会社暗号屋・株式会社Gaia・グリーンモンスター株式会社・株式会社幻冬舎・株式会社Speee・トレーダム株式会社・日本ブロックチェーン基盤株式会社・Fracton Ventures株式会社・株式会社HODL1

本プログラムへの参画企業は、現在公表している10社を含め、引き続き拡大中です。





SNPITとは

SNPITは、スマートフォンのカメラを使って楽しむ、まったく新しいスタイルのGame-Fiサービスです。誰もがより手軽にGame-Fiを楽しめるエコシステムを目指し、スマホカメラという身近で普遍的な機能を活用しています。

ユーザーは、カメラNFTを活用して撮影を行い、それにより独自のポイントを獲得できます。さらに、ポイントを用いてカメラの性能を向上させることで、より精巧な画質での撮影や、ポイント獲得量の増加が可能となります。特定の画質基準を超えた写真は主要バトルや上位バトルへのエントリー資格を得て、バトルでの勝利によるポイント獲得も可能です。

SNPITを通じて、ユーザーは美しい風景を捉え、その価値を再認識することが可能です。これにより、自然保護や文化遺産保護への意識向上に資することを目指しています。

詳細は公式Whitepaper https://wp.snpit.xyz/ をご覧ください。

リリース日： 2023年12月

対応OS： iOS／Android

公式サイト： https://lp.snpit.xyz

公式X： https://x.com/SNPIT_BCG

公式Discord：https://discord.gg/snpitbcg





ギグワークス株式会社

商号：ギグワークス株式会社

所在地：東京都港区

事業内容：子会社の経営管理（オンデマンドエコノミー、システムソリューション、シェアリングエコノミー、Web3サービス事業、少額短期保険事業準備会社、イベント事業）

コーポレートサイト：https://www.gig.co.jp/

「日本一のGig Economyのプラットフォーマーになり、労働市場に革命を起こす！」を企業Visionに据え、ダイレクトマッチングでのGig Economy商圏の構築とともに、各種システム開発、オンサイト、コンタクトセンター等BPO業務、コワーキングスペースの提供をするグループ。柔軟な働き方に対しての挑戦をつづけ、国内労働市場により良い未来を創造する。

株式会社GALLUSYS

商号：株式会社GALLUSYS

所在地：東京都港区

代表者：浅井 俊光

コーポレートサイト：https://gallusys.com/

株式会社GALLUSYSはのちに文化となるようなプロダクトの創造を目指すアプリ開発会社。非言語SNS「ピクティア」をグローバルでリリースしており、スマホカメラを使ったアプリの開発を得意とする。

KuraPrivacyについて

KuraPrivacyは、妥協のない高いプライバシー保護と企業利用に耐えうる高い運用性の両立を可能にするオンチェーンプライバシー基盤です。

公式サイト: https://kura.datachain.jp/

Docs: https://docs.kura.datachain.jp/

X: https://x.com/kuraprivacy