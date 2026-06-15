【ちば経済産業新聞】チバケイパートナーズ第2回交流会、6月29日（月）開催決定！

株式会社千葉日報社

株式会社千葉日報デジタル（千葉市）は2026年6月29日（月）、中小企業特化の地域経済メディア「ちば経済産業新聞」の会員制コミュニティ＜チバケイパートナーズ＞の第2回交流会を開催します。

千葉の経営者だけが集う少人数のクローズドな交流会で、同じ地域で挑戦する者同士が、互いの言葉にじっくり耳を傾け、出会い、つながる場となります。

【チバケイパートナーズ第2回交流会：特設サイト】https://x.gd/5zmSH

＜チバケイパートナーズ＞第2回交流会：開催概要

【日時】2026年6月29日(月) 14:00～16:00（受付13:30～）

【会場】KKDuo（ケイケイデュオ）

〒260-0014 千葉県千葉市中央区本千葉町1-11 アクアタワー38（旧千葉中央ビル）3F

京成「千葉中央駅」・千葉都市モノレール「葭川公園駅」すぐそば

https://maps.app.goo.gl/J1mauFnxcgXcPKHA8

【定員】10～15名（先着・招待制）

【対象】協賛企業・購読者・これまで取材した企業の経営者

【参加費】無料ご招待（ソフトドリンク付き、フード提供はございません）

【主催】ちば経済産業新聞 編集部

【お申込】https://x.gd/5zmSH

交流会の狙い

チバケイパートナーズ交流会は、「ちば経済産業新聞」が紙面の外につくる、「もうひとつの出会いの場」です。

千葉の経営者だけが集う、少人数（10～15名）のクローズドな交流の場で、大規模な異業種交流会では生まれない、本音で語り合える距離感を大切にしています。

4月に開催した第1回交流会では、創刊記念として多くの企業経営者様をお招きしましたが、第2回からはこれまでに協賛・購読・取材等で、ちば経済産業新聞とつながりを持っていただいた企業様をご招待する形にします。

同じ地域で挑戦する者同士が、互いの言葉にじっくり耳を傾け、出会い、つながる場を目指します。

＜チバケイパートナーズ＞のご案内

チバケイパートナーズ第1回交流会の様子

「ちば経済産業新聞」では、創刊に合わせて会員制コミュニティ「チバケイパートナーズ」を立ち上げました。「千葉で挑戦する経営者の仲間になる」という新しいコンセプトで、地域の中小企業が抱える「知られていない」「つながらない」「伝わらない」という3つの課題を解決します。

◆チバケイパートナーズの特徴

記録する：プロの記者による定期取材で、経営の挑戦を記事として残す

広げる：紙面・Web・イベントを通じて、会員企業の認知を千葉～全国に届ける

つなぐ：会員同士のマッチング、イベント、情報共有で新たなビジネスを生む

◆会員特典

１.定期取材・記事掲載：プロの記者が年2～4回取材。紙面+Webに掲載。記事は二次利用OK

２.Webアーカイブ掲載：公式サイトに記事を常設掲載。検索からの流入で持続的な認知獲得

３.ビジネスマッチング：会員同士の商談・協業の橋渡し。編集部が間に入って紹介

４.イベント優先参加：交流会・セミナー・視察ツアーに会員優先枠で招待

５.会員限定情報：補助金・助成金速報、業界動向レポートを優先配信

６.記事の二次利用：取材記事を自社ホームページ・採用サイト・営業資料に自由に転載可能

詳しくは、ちば経済産業新聞：公式サイトをご確認ください。

https://chibakei.jp/

「ちば経済産業新聞」概要

ちば経済産業新聞創刊号の紙面

「ちば経済産業新聞」は、千葉県内の中小企業に向けた経済・産業特化型の新聞です。 地域の経済ニュースから成功事例の紹介、行政支援情報など多彩なコンテンツを通じ、地域の企業様の発展を支援します。また、協賛企業様や企業支援機関とも連携し、企業間の新たなネットワーク構築を支えるメディアとなることを目指します。

創刊日：2026年5月15日

発行主体：株式会社千葉日報デジタル(千葉日報社子会社)

発行エリア：千葉県全域

発行頻度：月1回、15日発行(紙面は毎月郵送、電子版も予定)

ページ数：8ページ(タブロイド判)

販売価格：年額12,000円(税別)

運営体制：株式会社千葉日報デジタル(発行主体)、一般社団法人かずさーズ(編集部)、かながわ経済新聞(運営協力)

ミッション：地域の中小企業の挑戦を「記録し、広げ、つなぐ」

公式サイト：https://chibakei.jp/

公式note：https://note.com/chibakei

「ちば経済産業新聞」これまでのプレスリリース

◆【ちば経済産業新聞】創刊号をJR千葉駅前で配布、ビジネスパーソンの関心高く（2026年5月）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000120.000075250.html

◆【ちば経済産業新聞】創刊記念ビジネス交流会を開催、地域経済の新たな連携の場に（2026年4月）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000118.000075250.html

◆【ちば経済産業新聞】創刊日が2026年5月15日に決定、中小企業特化の地域経済メディア始動（2026年4月）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000113.000075250.html

◆中小企業特化の地域経済メディア「ちば経済産業新聞」、今春創刊へ（2026年1月）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000109.000075250.html

◆千葉日報デジタル、かながわ経済新聞と地域経済活性化に向け業務提携を締結（2025年11月）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000103.000075250.html