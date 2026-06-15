大人気異世界ファンタジー『Re:ゼロから始める異世界生活』4th season《喪失編》全11話配信記念！ABEMAで6月21日（日）、22日（月）に全話無料一挙配信！過去シリーズは全話無料配信中

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、『Re:ゼロから始める異世界生活』4th season《喪失編》全11話の配信を記念し、2026年6月21日（日）より、『Re:ゼロから始める異世界生活』4th season《喪失編》全話の無料一挙配信を実施いたします。

『Re:ゼロから始める異世界生活』は、全世界シリーズ累計部数1600万部（電子含む）を突破している長月達平による小説が原作。異世界に召喚された主人公ナツキ・スバルが、死ぬと時間が巻き戻る“死に戻り”の力を駆使して、大切な人々を守るため過酷な運命に立ち向かっていく物語が描かれます。絶望と希望が交錯する重厚なストーリーや、個性豊かなキャラクターたちのドラマが高い支持を集め、2016年4月のTVアニメ化以降、続編やOVA作品を多数展開。世界的な人気を誇る異世界ファンタジーとして多くのファンを魅了し続けています。

2026年4月よりスタートした「4th season」では、仲間を救うため“賢者”シャウラの叡智を求め、スバルたちの新たな旅が開幕。最強の『剣聖』ラインハルトすら攻略できなかった大砂漠を舞台に、命を懸けた過酷な試験が描かれ、シリーズ屈指の緊迫感あふれる新章に注目が集まっています。

このたび、『Re:ゼロから始める異世界生活 4th season《喪失編》』全11話の配信を記念し、6月21日（日）より全11話の無料一挙配信が決定いたしました。

6月17日（水）夜10時30分より第77話を地上波先行・WEB最速配信するほか、その後の6月21日（日）、22日（月）に《喪失編》を全話無料一挙配信。配信後も7月2日（木）まで全話無料でお楽しみいただけます。

さらに「ABEMA」では、1st seasonから3rd seasonまでの全話を、9月末まで無料配信中。なお後半となる、4th season《奪還編》は、2026年8月12日（水）から毎週水曜日夜10時30分より、地上波先行・WEB最速配信いたします。

また、《喪失編》第77話の配信と無料一挙放送企画を記念したプレゼントキャンペーンも実施決定。『Re:ゼロから始める異世界生活』公式X(@Rezero_official(https://x.com/Rezero_official)）、ABEMAアニメ公式X (@Anime_ABEMA(https://x.com/Anime_ABEMA))をフォロー。6月14日（日）にABEMAアニメ公式Xより投稿される本キャンペーン投稿を、6月17日（水）中までに、印象に残っているシーンやセリフとともに引用リポストした方から抽選で1名様に、「アクリルパネル ティザービジュアル第３弾」をプレゼントいたします。

ぜひ「ABEMA」で、『Re:ゼロから始める異世界生活』4th season《喪失編》を無料でイッキ見し、《奪還編》へ向けてスバルたちの戦いを振り返りましょう。

■『Re:ゼロから始める異世界生活』4th season《喪失編》全話無料一挙配信 概要

(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活4製作委員会

＜配信日時＆番組URL＞

・#67～77

配信日時：

2026年6月21日（日）午後5時～（ABEMAアニメチャンネル）

2026年6月21日（日）夜11時～（ABEMAアニメチャンネル3）

2026年6月22日（月）午前10時～（ABEMAアニメチャンネル）

配信チャンネル：ABEMAアニメチャンネル、ABEMAアニメチャンネル3

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/DnKsrPnPrQuc9M

※放送後2週間、放送エピソードを全話無料でお楽しみいただけます。

■『Re:ゼロから始める異世界生活』4th season《喪失編》（#77）は6月17日（水）夜10時30分より地上波先行・WEB最速配信！

(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活4製作委員会

＜#77 配信日時＆番組URL＞

配信日時：2026年6月17日（水）夜10時30分～

配信チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

最新話URL：https://abema.tv/video/episode/25-139_s4_p76

※配信翌日夜10時30分より、最新話を1週間無料でお楽しみいただけます。

・4th seasonの放送期間中は、1st seasonから3rd seasonを全話無料で見放題！

シリーズURL：https://abema.tv/video/title/25-139

■関連グッズが当たるプレゼントキャンペーンも！

応募条件：

・『Re:ゼロから始める異世界生活』公式X(@Rezero_official(https://x.com/Rezero_official)）、ABEMAアニメ公式X (@Anime_ABEMA(https://x.com/Anime_ABEMA))をフォロー

・6月14日（日）にABEMAアニメ公式Xより投稿される本キャンペーン投稿を引用リポスト＆印象に残っているシーンやセリフを投稿

投稿URL：https://x.com/Anime_ABEMA/status/2065977662213062956

キャンペーン期間：

2026年6月14日（日）午前11時～2026年6月17日（水）夜11時59分

プレゼント内容：

「アクリルパネル ティザービジュアル第３弾」抽選1名様

【作品概要】

〈INTRODUCTION〉

水門都市プリステラの死闘で辛くも勝利を収めたスバルたちだったが、その代償はあまりに大きかった。

“暴食“の権能によって眠り続けるレム、記憶を奪われたクルシュ、そして名前を奪われてしまったユリウス。

彼らを救う手がかりを求める中、スバルは全てを見通し、あらゆる知識を持つと言われる『賢者』シャウラの存在を知る。

次の目的地は賢者の住まう「プレアデス監視塔」──そこは、最強の『剣聖』ラインハルトですら攻略できなかった大砂漠「アウグリア砂丘」にそびえ立つ最果ての塔。

猛威を振るう自然、未知なる魔獣、そして想像を絶する脅威が立ちはだかる。

仲間と共に、すべてを取り戻すため、命を懸けた少年の旅路が始まる──

＜CAST＞

ナツキ・スバル：小林裕介

エミリア：高橋李依

ベアトリス：新井里美

ラム：村川梨衣

レム：水瀬いのり

ユリウス・ユークリウス：江口拓也

アナスタシア・ホーシン：植田佳奈

メィリィ・ポートルート：鈴木絵理

シャウラ：ファイルーズあい

レイド・アストレア：杉田智和

ライ・バテンカイトス／ロイ・アルファルド：河西健吾

ルイ・アルネブ：小原好美

＜STAFF＞

原作：長月達平

(MF文庫J「Re:ゼロから始める異世界生活」/KADOKAWA刊）

キャラクター原案：大塚真一郎

監督：篠原正寛

シナリオ監修：長月達平

シリーズ構成：横谷昌宏

キャラクターデザイン・総作画監督：佐川 遥

モンスターデザイン：千葉啓太郎

プロップデザイン：岩畑剛一、鈴木典孝

美術設定：青木 薫(美峰)

美術監督：木下了香(美峰)

色彩設計：坂本いづみ

撮影監督：宮城己織(T2studio)

3Dディレクター：居嶋健太郎(FelixFilm)

編集：須藤 瞳(REAL-T)

音楽：末廣健一郎

音楽制作： KADOKAWA

音響監督：明田川仁

音響効果：古谷友二(スワラ・プロ)

音響制作：マジックカプセル

アニメーション制作：WHITE FOX

製作：Re:ゼロから始める異世界生活4製作委員会

公式サイト：https://re-zero-anime.jp/tv/

■ABEMAについて

ABEMAは、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

ABEMAは開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。ABEMAの10周年にぜひご期待ください。

ABEMA 10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/