訪日外国人観光客向け　ナイトクルーズの後も大阪の夜を楽しむ。JP NIGHTがナイトクラブ特典チラシの配布を開始

株式会社JAPAN NIGHT

株式会社JAPAN NIGHTは、株式会社Wonder Worksと連携し、ナイトクルーズ利用者向けにJP Night加盟店で利用できる特典付きチラシの配布を開始しました。

ナイトクルーズを楽しんだ訪日外国人観光客を対象に、大阪を代表するナイトクラブ「GIRAFFE JAPAN」「PICCADILLY PREMIUM」で利用できる特典を提供します。

クルーズ体験後も大阪の夜を楽しんでいただくことで、訪日外国人観光客の満足度向上と夜間観光の活性化を目指します。

※配布チラシイメージ

【対象店舗/特典内容】

株式会社Wonder Works(https://wondercruise.jp/)運営のナイトクルーズ乗船者へ配布される専用チラシを対象店舗で提示することで、特別特典が利用可能。

・GIRAFFE Japan(https://giraffe-japan.com/)

OSAKA VARAETY SHOW：土日限定 \3,000/1D(18:00-22:00)

ナイトクラブ入場料金：男性 \1,000/1D 女性 入場無料/1D(22:00-04:00)

RoofTop利用：日本酒一杯サービス(12:00-18:00)

・PICCADILLY Premium(https://clubpiccadilly.jp/)

ナイトクラブ入場料金：男性 入場無料 女性：入場無料/1D

【訪日外国人観光客の夜間観光ニーズ】

近年、大阪を訪れる外国人観光客は増加を続けており、観光地巡りだけでなく、その土地ならではのナイトカルチャーを楽しみたいというニーズも高まっています。

一方で、観光客にとっては「どこで遊べばよいかわからない」「料金体系が不安」「外国語対応の有無がわからない」などの課題も存在しています。

【JP NIGHTが目指す夜間観光の活性化】

本取り組みは単なる送客施策ではなく、「クルーズ」「観光」「ナイトクラブ」「地域消費」をつなぐ夜間観光モデルの構築を目的としています。

訪日外国人観光客が安心してナイトカルチャーを楽しめる環境づくりを進めることで、大阪の夜間経済活性化および観光消費額の向上に貢献してまいります。

◆大阪観光局公式ライセンスアプリ 日本の最新クラブ・フェス・ライブ・中小規模イベント情報が集まるプラットフォーム《JP NIGHT》

国内ナイトクラブ200店舗、海外ナイトクラブ50店舗を含めた約3,000店舗のナイトタイム営業エンタメ店舗情報を掲載する、日本最大級のナイトエンターテインメント・プラットフォームです。

「危険」「ぼったくり」「キャッチ勧誘が多い」「信頼できる情報がない」

これらは、実際に大阪の繁華街で行ったアンケートにおいて、“夜の街”に対する印象として多く挙げられた言葉です。

日本国内のナイトタイムエコノミーは、

経済規模：約4.5兆円（2019年統計）

人口規模：約1,750万人（2017年統計）

店舗規模：約10万店舗（2017年統計）

という巨大市場でありながら、依然としてネガティブなイメージや不透明な情報が課題となっています。

弊社はこうした課題を解決し、誰もが安心・安全に夜遊びを楽しめる環境を実現するため、プラットフォームアプリ「JP NIGHT」を開発しました。

本アプリは、店舗検索、予約、チケット購入、割引情報掲載などの機能を統合し、英語・中国語・韓国語・日本語の多言語対応で訪日外国人の利便性も確保しています。

◆ローチケとの券売委託契約

弊社は、各種イベントチケット販売サイト「ローソンチケット（以下、ローチケ）」と券売委託契約を締結し、弊社アプリで取り扱う中小規模イベントのチケットをローチケ上でも販売しております。

これにより、お客様はローチケを通じて、より安心かつ便利にチケットをご購入いただける環境を整えております。

◆アプリダウンロード方法

iOS：https://apps.apple.com/jp/app/jp-night/id1382117178

Android：https://play.google.com/store/search?q=jpnight&c=apps(https://play.google.com/store/search?q=jpnight&c=apps)

◆株式会社 JAPAN NIGHT

日本のナイトエンターテインメントにおいて、高い透明性の確保と課題解決を通し、国内外の人々が安心して日本のナイトライフを楽しめる環境づくりを推進します。

Instagram：https://www.instagram.com/jpnight/

X（旧Twitter）：https://x.com/jpnight2018?s=21