【株式会社デイトナ】通話距離が無制限！世界初のデュアルチャネル・メッシュ技術を搭載したMESHインカム「RESO PILOT PRO」の新商品発表・体験試走会を開催

株式会社デイトナ

株式会社デイトナ（静岡県周智郡森町一宮4805 代表取締役 織田哲司、以下「デイトナ」）は、春のモーターサイクルショーで話題となった「RESO PILOT PRO（レソ パイロット プロ）」の発表会を2026年6月5日（金）にバイクの森（静岡県周智郡森町）で開催しました。

当日は「RESO PILOT PRO」の魅力を余すところなくお伝えするため、午前中は開発担当者による商品発表会、午後からは実際にバイクに乗って商品を体験いただく体験試走会を開催。メディアやインフルエンサーの皆さま30名にご参加いただきました。

RESO PILOT PRO とは

RESO PILOT PRO

「RESO PILOT PRO」は、世界初のデュアルチャネル・メッシュ技術「DuoSync(TM)」を搭載し、最大30人同時接続。MESH通信で通話距離2,000m（PRO同士1：１）、それ以上離れたり通信状態が不安定になったりするとネットワーク回線へシームレスに切り替わり、距離無制限で通話ができる画期的なオートバイ用インカムです。

商品番号／標準価格

- （66271）RESO PILOT PRO \48,400（税込）(https://www.daytona.co.jp/products/detail/66271/)

発売日

2026年6月15日

RESOインカムシリーズ デイトナ公式サイト

https://www.daytona.co.jp/special/reso/

※商品についての詳しい情報は、こちらのサイトをご覧ください。

RESOについて

「RESO」は、世界的なドローンメーカーでの経験を持つエンジニアたちが集まり誕生した、中国に本拠を置くベンチャー企業のブランドです。ドローン開発で培った技術やノウハウを活用した最新技術を駆使し、革新的なバイク用インターコムを開発しています。

新商品発表・体験試走会

参加者が朝からオートバイで続々来場会場は人気のライダーズカフェ「バイクの森」現地は天候に恵まれ、絶好の体験試乗会日和に6月の森町は清々しい風が吹いています

静岡県森町のデイトナ本社からほど近いライダーズカフェ「バイクの森」を会場に新商品発表会を開催。メディアやインフルエンサーの皆さまには、体験試走会にご参加いただくくため、静岡県森町のデイトナ本社からほど近いライダーズカフェ「バイクの森」まで、オートバイでご来場いただきました。

新商品発表会の様子

商品発表会の様子

午前中はデイトナの開発担当者より「RESO PILOT PRO」のデュアルチャネルメッシュ技術やAIノイズキャンセルなど画期的な技術を中心に「RESO」インカムシリーズの特長を詳しくご紹介。

座学だから小難しい説明ばかりになると思いきや、開発担当者らしからぬ!? 軽妙なトークで、終始笑いに包まれる発表会となりました。

体験試走会

試乗前に開発スタッフの説明でスマホとペアリング中いざ、体験試乗会に出発

午後からはご自身のヘルメットに「RESO PILOT PRO」を装着し、３～４人の試乗チームに分かれて「バイクの森」周辺の道路へ体験走行に出発！「バイクの森」に残る開発スタッフともペアリングを行い、会場から２km以上離れても違和感なく会話を続けることができる「DuoSync(TM)」や、AIノイズキャンセルによるクリアな音声を実際にご体験いただきました。

GPSで位置情報が表示されるスマホ画面開発担当者はここから試乗チームとヘッドセットで通話

会場に残る他の参加者は、開発担当者の「RESO PILOT PRO」とペアリングしたスマホを大型モニターにミラーリングした画面で、試乗チームがいまどこを走っているのかをリアルタイムでモニタリング。メディアの方もインフルエンサーの方も興味津々でご覧になっていました。

「RESO PILOT PRO」をはじめとする「RESO」のインカムシリーズは、6月15日の発売となります。

ランチはバイクの森特製のハンバーガー

■開催概要■

名称︓「RESO PILOT PRO」の新商品発表・体験試走会

開催日時︓2026年6月5日（金）11:00～16:00

会場︓バイクの森（〒437-0223 静岡県周智郡森町中川21-36）

https://www.instagram.com/moto_forest2025/

※新東名高速 遠州森町スマートICより約3Km

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▶デイトナ公式アプリ

https://yappli.plus/daytona_sns_2026

株式会社デイトナについて

株式会社デイトナ本社・テストコース

株式会社デイトナは、静岡県周智郡森町に本社を置くオートバイアフターパーツメーカーです。昭和47年（1972年）の設立以来、バイク文化の創造企業としてチャレンジを続け、独自の企画開発力でバイクライダーのニーズに対応する商品・サービスを提供することで、世界のライダーに支持されるブランドを目指しています。

株式会社デイトナ

所在地 ：静岡県周智郡森町一宮4805

代表者 ：代表取締役社長 織田哲司

URL ：https://www.daytona.co.jp